Greyp Bikes trenutno vrijedi 330 milijuna kuna, Mate Rimac do 2024. planira veliki prihod 

Tokeni tvrtke Greyp bikes emitirani su u petak, 17. siječnja na Neufund platformi, na kojoj su se ulagači mogli registrirati i predbilježiti za kupovinu tokena. S druge strane, svi oni kojima je postupak bio kompliciran, ili jednostavno su trebali više informacija o samom postupku, mogli su se obratiti poduzeću FIMA Plus koje je specijalizirano za pružanje usluga na digitalnom tržištu kriptovaluta. Zainteresiranim klijentima FIMA Plus je ponudila kupnju Greyp tokena kako bi se uz samo nekoliko koraka maksimalno pojednostavio postupak kupnje. Korisnici su mogli odlučiti hoće li poslati adresu digitalnog novčanika ili će prvu godinu koristit uslugu čuvanja FIME Plus ukoliko je iznos ulaganja iznad minimalnog limita za korištenje usluge.

FAZE ETO-a

1. Predbilježba (whitelist faza)

Greyp je krajem prošle godine pokrenuo prodaju digitalnih vlasničkih tokena. Kupnjom tokena svaki ulagač ostvario je pravo glasa u upravljačkim odlukama i pravo na isplatu dividende, a minimalni početni ulog bio je 100 eura. Predbilježbe za kupnju tokena krenule su 23. rujna 2019. u 12 sati, a vodile su se preko platforme Neufund koja je nedavno dobila odobrenje za rad od nadležne regulatorne agencije u Lihtenštajnu.

Ponuda udjela u tvrtki vršila se putem novog modela prikupljanja sredstava – Equity Token Offering (ETO). Radi se o hibridnom investicijskom modelu koji kombinira prednosti inicijalne javne ponude dionica (IPO) i ICO-a (Initial Coin Offering), modela koji se bazira na blockchain tehnologiji, te venture capital modelu prikupljanja kapitala. Za razliku od ICO modela u kojem ulagač može ostati anoniman, ETO ulagači raspolažu s određenim pravima pa se moraju registrirati na primjeren način.

2. Pre sale faza

Dva tjedna nakon predbilježbe započeo je pre sale period koji je trajao tjedan dana i tijekom kojega su svi oni koji su nalazili na listi za predbilježbu imali priliku investirati. Za sve ostale ponuda je bila još zatvorena.

3. Faza javne ponude

Nakon toga, za tri tjedna krenula je javna ponuda. Investitori su svoj udio u Greypu mogli kupiti eurom ili kriptovalutom ether.

Dokapitazacija Rimčevog Greypa završila je 27. studenog, društvenim financiranjem prikupili su 1,4 milijuna eura, što je bilo dovoljno da se proces prikupljanja smatra uspješnim. Tvrtka Greyp Bikes zahvaljujući tome sada tržišno vrijedi 45 milijuna eura ili više od 330 milijuna kuna.

Planovi za budućnost

Mario Vojvoda, ETO project manager Greyp Bikesa te suosnivač i direktor tehnike hrvatskog startupa Tolara rekao je da je kampanja probudila veliki interes investitora i omogućila im stvaranje zajednice koja voli tehnologiju i koja je spremna odvažiti se na velike korake u njezinu razvoju, a na čemu će raditi i s Greypom. Mate Rimac, osnivač i direktor Greyp Bikesa tvrtku već 2024. vidi s prihodom od milijardu kuna, a rast vidi i u primjeni blockchaina u pametnom prometu.