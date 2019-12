Ina ulaže četiri milijarde kuna u riječku rafineriju, projekt podržali i Vlada i MOL

Nadzorni odbor Ine u četvrtak je dao suglasnost za izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka, a Uprava Ine je donijela jednoglasnu odluku o ulaganju četiri milijarde kuna u taj projekt. Odluku kojom će se osigurati budućnost Ininog rafinerijskog poslovanja podržali su Vlada Republike Hrvatske i MOL kao dva najveća pojedinačna dioničara.

- Ovo je veliki korak i velika investicija. Radovi počinju iduće godine i to nam daje šansu da umjesto da gubimo milijardu kuna na godinu, ostvarujemo milijardu kuna EBIDT-e, počevši od 2023. godine. Investicija u riječku rafineriju će osigurati profitabilnost kompanije na dulji vremenski rok, jer umjesto neupotrebljivih ostataka dobit ćemo postrojenje za proizvodnju motornih goriva koja će zadovoljiti potrebe hrvatskog tržišta - rekao je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine.

Zahvaljujući postrojenju za obradu teških ostataka, struktura proizvoda riječke rafinerije će se poboljšati na način da će se povećati udio profitabilnih bijelih proizvoda, to jest motornih goriva. Proizvodnja će pokriti sve potrebe tržišta i eliminirati uvoz, a puštanje pogona u rad planirano je za 2023. godinu, priopćeno je novinarima u Ini.

- Ulaganje četiri milijarde kuna najljepši je Božićni poklon za hrvatski energetski sustav. Današnjom odlukom o pokretanju projekta modernizacije Rafinerije nafte Rijeka Ina radi velik iskorak jer to je jedno od najvećih ulaganja u našem energetskom sektoru - rekao je novinarima Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike. Novinarsko pitanje nije li taj Božićni poklon došao malo prekasno jer je modernizacija Rafinerije Rijeka najavljna još 2003. godine, odnosno da se sa ulaganjem kasni više od petnaest godina, ministra Ćorića nije nimalo zbunilo. Dapače, Ćorić je uz osmjeh odgovorio da je sretan da se to ipak ostvaruje i da je upravo to poklon o kojem je govorio.

Kako su priopćili u kompaniji odluka o postrojenju za obradu teških ostataka dolazi godinu dana nakon najave programa INA R&M Novi smjer 2023., čiji je cilj transformacija Inina rafinerijskog sustava kako bi umjesto gubitaka ostvarivao dobit. Program uključuje koncentraciju djelatnosti prerade sirove nafte u Republici Hrvatskoj u Rafineriji nafte Rijeka i konverziju Rafinerije nafte Sisak u industrijski centar koji će obuhvaćati proizvodnju bitumena, što je odobreno u ožujku ove godine, a puštanje u pogon planira se tijekom 2021.