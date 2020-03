‘Infobip od kuće‘: Radnici bez nadzora jednako produktivni, ali nedostaje im socijalizacija

U prošlom izdanju Lidera pisali smo o izazovima u radnim procesima s kojima se susreću poduzetnici radi koronavirusa i prema informacijama s terena, većina tvrtki ostala je na pridržavanju općih mjera zaštite koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo (češće pranje ruku, veća udaljenost među zaposlenicima, slanje zaposlenika koji imaju vidljive simptome u kućnu izolaciju i sl).

Međutim neki poslovni sustavi uveli su dodatne mjere, a ona trenutno najpopularnija je rad od kuće. U prednosti su one tvrtke koje su i do sada prakticirali tzv. 'smart working', a najviše ih se može naći u IT sektoru. Tehnološke tvrtke ionako prakticiraju malo drukčije modele rada od tradicionalnih kompanija, a uz to su i opremljene tehnologijom koja im omogućava, da sve što bi inače obavljale uživo (grupne sastanke, interne kolegije), sada rade online.

Jedna od prvih kompanija koja je javno objavila da će njezini djelatnici dva tjedna raditi kod kuće jest Infobip, međutim u međuvremenu je taj rok postao neograničen.

- Svi zaposlenici kompanije, gotovo tisuću ljudi, u sva četiri ureda u Hrvatskoj - u Vodnjanu, Zagrebu, Splitu i Rijeci rade od kuće, kao i zaposlenici u Kini, Italiji, Južnoj Koreji te pojedinim europskim gradovima. Preventivno je rad od kuće produžen na neodređeni rok, koji ovisi o daljnjem razvoju situacije u Hrvatskoj i na globalnoj razini. Zdravlje zaposlenika i njihovih obitelji, kao i sigurnost šire zajednice na prvom su mjestu. Zaposlenici su svjesni ozbiljnosti cjelokupne situacije, što su pokazali i rezultati interne ankete koja je provedena, kao i maksimalna posjećenost interne stranice na kojoj tvrtka informira zaposlenike o svim aktualnostima – kažu u Infobipu. Tvrtka je ovome pristupila kao svojevrsnom testu u kojemu se isprobavaju novi procesi i mogućnosti.

- Cijela reorganizacija rada po modelu 'work from home' trenutno dobro funkcionira i tvrtka će nastaviti pratiti rezultate, kao i zadovoljstvo zaposlenika u periodu koji slijedu. Unutar kompanije provedeno je interno istraživanje među zaposlenicima, a rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 600 zaposlenika, pokazali su kako je produktivnost zaposlenika ostala na jednakoj razini, uz veliko samopouzdanje u radu bez nadzora kod više od 90 posto zaposlenika. Trenutno je kao najveći nedostatak naveden izostanak socijalizacije i druženja. Rezultati ankete kompaniji daju kvalitetnu podlogu za unaprjeđenje 'work from home' modela rada – ističu u Infobipu.