Infobip priprema nove akvizicije i izalazk na burzu

Više od milijardu dolara vijedna je hrvatska IT tvrtka Infobip koju je prije četrnaest godina u Vodnjanu osnovao Silvio Kutić zajedno s Izabelom Jelenićem, a poslije im se pridružio i Silvijev brat Roberto Kutić. Ta tri inženjera svoj su startap u vrlo kratkom periodu razvili u svjetski konkurentnu tehnološku tvrtku, vodeću globalnu komunikacijsku platformu u oblaku (CPaaS) koja je prošle godine predstavila svoj model softvera kao usluge (SaaS).

Tehnologija Infobipa može doprijeti do više od sedam milijardi mobilnih uređaja i stvari u više od 190 zemalja omogućavajući mobilnu komunikaciju poslovnom sektoru. Infobip je izravno povezan s više od 650 telekom operatora diljem svijeta, a surađuje s više od 300 tisuća klijenata; među kojima su najveće svjetske chat aplikacije poput WhatsAppa, Vibera, Telegrama, te sa svjetski poznatim brendovima Virgin Megastore, Strave, Ubera, Zendeska, Burger Kinga...

Infobip je prvi hrvatski jednorog, prihod kompanije godišnje raste dvoznamekasto. Veliki rast IT kompanija uobičajen je, tehnološke kompanije rastu brže od ostalih, ali poslovni rezultati Infobipa su izvanserijski. U 2019. je go kompanija imala prihod veći od 602 milijuna eura, a u 2020. je, prema neslužbenoj procjeni, veći od 55 posto. Tomu je pridonijelo i ulaganje 200 milijuna dolara američkog fonda One Equity Partners u Infobip. Bilo je to prvo vanjsko financijsko ulaganja u tu kompaniju, ali na rast prihoda utjecala je i akvizicija OpenMarketa.

Osim prihoda, raste i broj zaposlenih, a osim već postojećeg kampusa u Vodnjanu, Infobip gradi kampus i u Zagrebe te namjerava graditi u Sarajevu. Kompanija trenutačno zapošljava ukupno 2600 u 68 ureda na šest kontinenata, a samo tijekom prošle godine otvoreno je 700 novih radnih mjesta. Osim u Hrvatskoj (gdje je u 2019. ostvario samo šest posto prihoda), Infobip ima glavnu tvrtku u Londonu, a prema registru Ujedinjenog Kraljevstva, većinski vlasnik Infobipa je Silvio Kutić, suvlasnici su Izabel Jelenić i Roberto Kutić, manjinski je dioničar One Equity Partners, a deset posto udjela tvrtke namijenjeno je zaposlenicima.

A što kažu Roberto i Silvio Kutić, koje su im se mogućnosti otvorile i koje se tek otvaraju te kada bi mogli 'odraditi' IPO, možete pročitati u novom digitalnom i tiskanom izdanju Lidera.