Ivan Vidas - Unija Smart Accounting je računovodstvo nove generacije

Stepenice u karijeri unutar organizacije:

Moja karijera unutar organizacije započela je prije godinu dana. Prvi posao koji sam unutar firme obavljao bio je posao računovođe za plaće u odjelu za plaće gdje sam, osluškujući potrebe i želje naših partnera, uočio mogućnost za povećanja opsega poslovnih aktivnosti. Ideju sam ubrzo proveo u djelo te sam izgradio Odjel obračuna plaće i kadrovske administracije i time postao Voditelj Odjela. Takva nadogradnja pokazala se vrlo učinkovita, jer smo u kratkom roku dobili nove klijente koji su prepoznali sve prednosti u našoj suradnji. Moja prethodna radna iskustva bila su odlična podloga i dala su mi osnovne smjernice za razvoj poslovanja u Uniji, a vodstvo tvrtke odmah je prepoznalo i prihvatilo moje poslovne ideje. To me dovelo do treće stepenice razvoja u Uniji, pa sada nosim titulu Business Development Managera. Nova funkcija donijela je još više odgovornosti i radnih zadataka. Kao Business Development Manager postao sam prva kontaktna točka za nove i postojeće klijente i nosim odgovornost za informiranje klijenata o uslugama naše tvrtke, prepoznavanje novih poslovnih prilika, traženje novih klijenata, ugovaranje sastanaka s istim te ispitivanje i zadržavanje zadovoljstva postojećih klijenata.

Djelokrug rada Unije:

Unija računovodstvena kuća rastuća je tvrtka koja nudi usluge vođenja računovodstva, obračuna plaća i pružanje usluga savjetovanja organizacijama svih veličina. Unija svoje usluge pruža na 14 tržišta centralne i istočne Europe.

Sami djelokrug rada tvrtke je vrlo kompleksan i obuhvaća sve segmente od osnivanja poduzeća, kvalitetno obavljanje računovodstva na pojedinačnom tržištu u skladu s lokalnim zakonima, porezno, računovodstveno i poslovno savjetovanje, obračun plaća, kadrovske usluge i upravljanje s kompletnom dokumentacijom pomoću Unija Smart Accounting sustava.

Platforma Unija Smart Accounting:

U sklopu pružanja što bolje usluge našim klijentima razvili smo napredan sustav računovodstva Unija Smart Accounting koji nadilazi okvire klasičnog računovodstva i bolje koristi potencijale prikupljenih podataka. Nama i našim klijentima pruža pouzdan uvid u složene odnose u području poslovanja i pomaže donijeti kompetentne i informirane odluke. Brzo, pregledno, razumljivo

Unija Smart Accounting povezuje tri samostalna, ali međusobno funkcionalno i operativno tijesno povezana poduzeća, Unija računovodstvena kuća, Unija IT i Unija Consulting.

U sustavu Unija Smart Accounting potrebna su 24 sata od zaprimanja dokumenta do konačne obrade podataka. Na taj način imamo nadzor nad svim dokumentima u regiji na jednom mjestu, usporedbu lokalnih zakona za cijelu Adriatic i CEE regiju (centralna i istočna Europa), preventivni porezni pregled i unutarnja reviziju poslovanja pojedinačnih poduzeća i grupa poduzeća.

U Hrvatskoj trenutno imamo 20 zaposlenih, a u Odjelu obračuna plaća i kadrovske administracije 6 zaposlenih, ali radimo na tome da se ta brojka poveća. U stalnoj smo u potrazi za educiranim i stručnim kadrovima te se nadamo daljnjem rastu i razvoju.

Vizija i misija poslovanja tvrtke:

Razvili smo najsuvremeniju tehnologiju koja kako našim strankama, tako i nama, garantira odlučujuću prednost u području računovodstva. Svojim zaposlenicima osiguravamo radnu sredinu i poslovnu kulturu na koju smo svi zajedno jako zadovoljni i predani u ispunjavanju svih zahtjeva naših klijenata. Potičemo otvorenu komunikaciju jer je to jedan od najvažnijih elemenata pozitivne radne atmosfere.

Neprestano radimo i potičemo promjene kojima će naš rad biti još svestraniji, napredniji i bolji, kako bi pridonijeli napretku sredine u kojoj živimo, društva, ali i cijelog svijeta.

Naša misija je, s jedne strane, pružati visoko kvalitetne usluge, koje potpomažu što uspješnijem poslovanju, rastu i razvoju naših partnera, a s druge strane poticanje naših zaposlenika ka neprestanom usavršavanju, stjecanju novih znanja, pružanje optimalnih uvjeta rada, stvaranje pozitivne i poticajne radne sredine te kvalitetan život svih zaposlenika. Jedino na taj način, bit će ostvaren dugoročni uspjeh i zavidan ugled tvrtke.

Partneri Unije:

Naši partneri su tvrtke vrlo različitih djelatnosti od trgovačkih lanaca, turističkih agencija, bankarskih institucija, medicinskih tvrtki… Sve više djelatnosti i tvrtki prepoznaje prednosti ovakvog načina poslovanja u segmentu računovodstva i plaća, jer koristeći naše usluge, uz stalnu komunikaciju i savjetovanje, tvrtke se mogu fokusirati na razvoj svog poslovanja, a stručnjacima prepustiti sve poslove vezane uz računovodstvo i isplate plaća. Naši zaposlenici imaju odličnu komunikaciju s partnerima, a svi poslovi se odvijaju uz obostrano zadovoljstvo.

Motivacija zaposlenika i njihovo napredovanje:

Visoka motiviranost naših zaposlenika te dobra i suradnička uredska atmosfera dodatni su motivi za uspješno obavljanje zadanih poslova. Svi zaposlenici imaju unaprijed definirane ciljeve, postoji velika fleksibilnost u načinu rada i detaljno je razrađen način nagrađivanja. Kroz probni rad uočavaju se najbolja područja rada svakog pojedinog zaposlenika, gdje mogu dati svoj maksimum, pa se rad organizira „s najboljim ljudima“ na pojedinom mjestu u radnom procesu.

Klizno radno vrijeme u našoj formi velika je prednost zaposlenicima, pogotovo u današnje vrijeme, kada se „radi po cijele dane“. Također, jedan dan u mjesecu, zaposlenici mogu raditi od kuće što je izuzetno dobro prihvaćeno. Naše zaposlenike potičemo na zdrav i aktivan život pa svaki zaposlenik ima priliku sudjelovati na sportskim igrama, koje se održavaju jednom godišnje te ostalim raznim druženjima unutar tvrtke.

Planovi i projekti za nadolazeće razdoblje:

Unija od prvog dana ima velike i bogate planove pa nastavljamo u tom smjeru i dalje. Kontinuirano traženje novih partnera, pojačana suradnju s računovodstvenim servisima u Hrvatskoj u vidu otkupljivanja njihovog poslovanja, pogotovo velikih klijenata čije potrebe prerastaju mogućnosti tih servisa jer naša tvrtka zapošljava sve potrebne vrste stručnjaka koji bez problema mogu opsluživati bilo kojeg klijenta. Također, planiramo suradnju sa sveučilištima kako bi mlade ljude ove struke, što prije uveli u realan svijet računovodstva, a za razvijanje mladih stručnjaka praksa je od izuzetne važnosti. I dalje ulažemo napore u razvoj kvalitete usluga koje pružamo svojim partnerima, zapošljavanje novih stručnjaka raznih profila, visoko pozicioniranje u poslovnom svijetu računovodstva i obračuna plaća, brendiranje, definiranje medija za razvoj brenda, a sve u svrhu prepoznavanja naših usluga na hrvatskom tržištu kao visoko kvalitetnih te bržeg, boljeg i nalaženja partnera.