Kronologija propasti (2): Kako su čistači državnih ureda propali zbog dampinga  

ADRIATIC SERVIS

Priča o stečaju Adriatic servisa iz Zadra počela je još 2015. Ta tvrtka, premda tad u predstečaju, na natječaju za čišćenje državnih ureda dobila je oko 30 posto poslova 'teških' ukupno oko 12,4 milijuna kuna na godinu, više od njezinih tadašnjih prihoda. Još više posla – za 15 milijuna kuna – dobio je jedan novajlija u branši, Control Home Management. Bilo je to vrijeme najniže cijene kao ključnog kriterija u javnoj nabavi, što je pogodovalo dampingu. Lider je tada objavio tekst o tom natječaju pod naslovom 'Najniža cijena: Je li država čišćenje ministarstava dala novoj tvrtki preko veze ili bez veze'. CHM je vrlo brzo ispao iz igre i nakon stečaja je ugašen u svibnju 2018. Adriatic servis se pak dulje batrga(o). Predstečajnom nagodbom iz veljače 2016. otpisano je 20 posto od 85,6 milijuna kuna dugova, a ostatak je trebalo isplatiti u tri godine uz poček od godine dana. To, očito, nije uspjelo, stečajni postupak otvarao se od studenoga 2016., ali Trgovački sud u Zadru tek je tri godine poslije otvorio stečaj. U međuvremenu je priča o dampingu dobila dodatan udarac. Opseg posla Adriatic servisa s državom narastao je do 23 milijuna kuna, ali još su više narasle cijene čistačica, pogotovo na Jadranu, i Adriatic servis počeo je otkazivati poslove (koji su i bili ugovoreni s preniskim cijenama).



VODOGRADNJA OSIJEK

Vodogradnja Osijek najprije se pokušala spasiti predstečajnom nagodbom, a kad to nije uspjelo, otvoren je stečaj. Račun je 30. studenoga 2018. bio blokiran zbog 5,9 milijuna kuna, a do otvaranja stečaja blokada je narasla na gotovo deset milijuna kuna. Ukupna je aktiva iznosila 28,8 milijuna kuna, vjerovnici su prijavili gotovo dvostruko više, 51 milijun kuna, a priznato im je 46 milijuna kuna potraživanja. Tvrtka je u većinskom vlasništvu Božice Tadić-Ćavar, supruge poznatijega, kontroverznog poduzetnika Drage Tadića koji je u bijegu u BiH pred pravomoćnom kaznom od 21 mjesec zatvora. Od njega je supruga 2017. vlasnički preuzela i tvrtku Masilia, kojoj je također lani blokiran račun, a najveća nenaplaćena potraživanja – oko 4,8 milijuna kuna – imala je upravo od Vodogradnje. Nad Masilijom je stečajni postupak otvoren u listopadu, a ročište vjerovnika određeno je za 19. veljače



HANGAR 18

Prvi domaći proizvođač pametnih telefona Hangar 18 iz Koprivnice iznenadio je prijedlogom predstečajne nagodbe zbog blokade računa. Vlasnik i direktor Mario Kralj platio je danak brzom razvoju utemeljenom na kreditima. U prvoj polovini 2019. zadužio se za dodatnih 92 milijuna pa je tvrtka ušla u minus od ukupno 170 milijuna. Jedna od tehnoloških perjanica osim proizvodnjom bavi se trgovinom u sklopu web-shopa i lanca Megastore. Pojedini analitičari jedan od razloga za posrtaj vide u svaštarenju, što će otežati pronalazak odgovarajućeg investitora. Premda trgovina posluje u plusu, stagnacija na oko milijun kuna prihoda nije uspjela kompenzirati velika ulaganja. Predstečajnom nagodbom otpisat će se dio dugova, tvrtka će dobiti 'time out', ali uteg će biti pretežak za ambiciozno zacrtani razvoj. Brend Noa trebao se proširiti na proizvodnju televizora, električnih romobila, tableta... Nova tvornica, vrijedna oko deset milijuna kuna, trebala se početi graditi u rujnu, no borba za goli život odgodila je planove.

SOLDUS

Soldus je pokrenuo predstečaj zbog 64 milijuna kuna manjka likvidnih sredstava. Zagrebački proizvođač raznih vrsta stolarije bio je lider u proizvodnji drvene stolarije na domaćem tržištu, a u segmentu PVC-a glavni su njegovi konkurenti (bili) Marlex, Troha-dil i Iveta. U postrecesijskim godinama svi su oni rasli. Soldus se pouzdao u svoj glavni prodajni kanal – prozore i vrata prodavao je trgovačkim lancima koji su ih zatim prodavali krajnjim kupcima. Unatoč velikim i predvidljivim narudžbama tvrtka je 2018. zapala u probleme. Počeo je predstečajni postupak zbog blokade računa, a najveći vjerovnik Addiko Bank istaknuo je tražbinu od 44,7 milijuna kuna. Prema prijedlogu nagodbe iz ljeta 2019., tvrtka bi se odrekla proizvodnje, koja je ionako već zaustavljena, i ostala bi samo na prodaji prozora i vrata izrađenih po Soldusovoj metodologiji kod potencijalnog proizvođača/dobavljača poznatim kupcima. Uz to je trebalo otpisati od 30 do 50 posto duga, a ostatak bi se vratio u sedam godina, nakon godine počeka. Međutim, ta je varijanta odbijena pa će Soldus spas potražiti u stečaju.



CROATIA EXPRESS

Od kraja studenoga u stečaju je zbog prezaduženosti i HŽ-ova putnička agencija Croatia Express. Direktorica Biserka Zorbas podnijela je zahtjev za otvaranje stečajnog postupka jer su obveze premašile tvrtkinu imovinu. Prijavljene tražbine ispitat će se na ročištu 3. ožujka.



MEDIA UNIVERSAL

Tvrtka koja je do 2017. bila suvlasnica Media servisa u stečajnom je postupku zbog minusa od 43,5 milijuna kuna, od čega najveći dio otpada na kredit Erste banci od 36 milijuna kuna, uz porezni dug od 5,5 milijuna kuna.