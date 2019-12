Malo tržište kao stvoreno za testiranje velikih ideja

Najreprezentativniji dio našega gospodarstva jesu oni koji plaćaju na vrijeme, koji se ne muče s pronalaskom radne snage, imaju sasvim solidne financijske rezultate i, ako nije riječ o javnim poduzećima, čiji menadžeri i vlasnici ne očekuju ništa od države, već traže svoje prilike u novim proizvodima, uslugama i na novim tržištima. Možda se čini kao utopija, ali nije, takvih primjera u domaćem gospodarstvu ima, možda ih samo treba tražiti povećalom.

Disruptori motiviraju

Na vrhu prema novostvorenoj vrijednosti prošle je godine bila Zagrebačka banka s 414 milijuna eura, uvjerljiva rekorderka. Banke u Hrvatskoj za razliku od svojih matica vrlo dobro posluju, ali financijske tehnologije drže ih budnima pa na našem malom tržištu isprobavaju i lansiraju nove ideje. Ti startupovi zapravo su prilično uspješni zbog veličine tržišta. Nisu samo banke predvodnice novih ideja.



Državna Financijska agencija nedavno je objavila da je kupila 9,99 posto dionica Zagrebačke burze, a iako nam o tome nisu govorili, u odgovoru na Liderov upit o poslovnim rezultatima u ovom i strategiji u sljedećem razdoblju rekli su da su 2019. nastavili provediti sve aktivnosti i operativne izvrsnosti vezane uz unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga te uz digitalizaciju poslovnih procesa. U sklopu novih razvojnih aktivnosti koje su namijenjene osnaživanju domaćega gospodarstva i unaprjeđenju javnih usluga ovu su godinu u Fini obilježili uvođenje složenih projekata poput e-Računa, e-Poslovanja i e-Pristojbi te lansiranje info.BIZ servisa, jedinstvene platforme koja na jednome mjestu nudi mogućnost brzog i jednostavnog pristupa informacijama o sveukupnom financijskom položaju poduzetnika i poslovnoj okolini u kojoj posluju.



– Uspješnost provedbe utječe na financijske rezultate koji pokazuju dobru profitabilnost i rezultatski uspješnu 2019. u svim područjima poslovanja, s naglaskom na razvoj komercijalnih digitalnih rješenja i uspješno ostvarene prihode od fondova EU u razvoju ključnih nacionalnih projekata – navode u Fini.



U 2020., kažu u Fini, usmjerit će se na iniciranje novih nacionalnih projekata gospodarske i društvene digitalizacije koji donose vrijednost gospodarstvu i zajednici, a potencijalno mogu biti financirani iz Unijinih fondova.



– U tom smislu realizacijom nekoliko važnih aktivnosti i projekata, poput Instant plaćanja, odnosno platne usluge SCTInst, Fina će ponuditi dodanu vrijednost svojoj ulozi ključnog dijela bankarske infrastrukture – poručili su u Fini.

Strateški prioriteti

Ne ovisi prehrambena industrija samo o uvozu, što se stalno provlači kroz glavne medije. Imamo i mi svoju proizvodnju, a izdvaja se Atlantic Grupa kao jedina hrvatska multinacionalka. Jedna je od rijetkih hrvatskih multinacionalnih kompanija koje u poslovanju ujedinjuju proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje. Prisutna je na više od četrdeset tržišta diljem svijeta.



– Nakon odličnih rezultata ostvarenih širenjem distribucijskog portfelja u regiji prošle godine novi distribucijski ugovori u Makedoniji, Ficosota i Beiersdorf potvrđuju stalno fokusiranje na razvoj distribucijskog poslovanja. Potkraj ožujka Atlantic Grupa otvorila je i novi, suvremeno opremljeni logističko-distribucijski centar pokraj Velike Gorice kojim osigurava adekvatnu logističku podršku dugoročnom razvoju distribucije. Istodobno je potpunim izlaskom iz sportske prehrane te prodajom Fidifarma s brendom Dietpharm i Multivite nastavljeno dezinvestiranje nestrateških poslovnih operacija – odgovorili su nam u Atlanticu na upit o poslovnim pokazateljima u ovoj godini.



Naravno, kompanija kakva je Atlantic Grupa ne gleda samo kratkoročne ciljeve, pa se tako već sad naziru strateški prioriteti za idućih pet godina. Sljedećih godina planira povećati ulaganja u najvažnije brendove te nove izvore rasta, odnosno nova tržišta i nove kategorije.



– Iduće godine imat ćemo rekordne kapitalne investicije usmjerene na naše glavne brendove u segmentu delikatesnih namaza, primjerice Argetu, slatkog i slanog snacka, odnosno brend Štark, te pića i kave – navode u Atlantic Grupi i dodaju da među kapitalnim investicijama, koje će se uvesti u cijeli sustav, valja istaknuti i investicije u digitalnu infrastrukturu, što bi trebalo povećati poslovnu učinkovitost.



Rast, naglasili su, očekuju i zahvaljujući fokusiranoj internacionalizaciji brendova Argeta i Donat Mg, jačanju konzumacije Atlanticovih brendova izvan kućanstva, novim prilikama na tržištima koje kao lider u industriji robe široke potrošnje žele iskoristit te očuvanju vodeće pozicije regionalnog distributera i lidera u ljekarničkom poslovanju, uz uvijek moguća spajanja i akvizicije.

Ovisni i o temperaturi

U sektoru energetike nema pretjeranih iznenađenja, pa je tako i ove godine dominirala Hrvatska elektroprivreda i njezine tvrtke kćeri. HEP u budućem razdoblju planira velike investicije, a neke se odnose i na obnovljive izvore energije. Jedna je od aktualnih investicija vjetroelektrana Korlat kraj Benkovca, vrijedna pola milijarde kuna. Inini prihodi rastu, no dobit pada, ali to kompaniju u kojoj je najjači utjecaj mađarskog Mola ne priječi u modernizaciji riječke rafinerije. Energia naturalis ima širok spektar poslovanja pa se, osim energetikom, u sklopu Prvoga plinarskog društva bavi i željezničkim teretnim transportom, a vlasnica je i 25 posto dionica Luke Ploče. PPD će imati malo bolje rezultate nego prošle godine, kako navodi Antonija Glavaš, članica Uprave.



– Zadovoljni smo načinom na koji smo koordinirali i svladali ovogodišnje izazove na vrlo volatilnom tržištu prirodnoga plina. Zahvaljujući našoj tvrtki u Švicarskoj s pomoću koje smo osigurali ulazak na plinske burze i pristup proizvodima za hedžiranje, smanjili smo rizike promjena cijena plina najviše što smo mogli. Međutim, posljednji kvartal može utjecati na naše konačne rezultate jer govorimo o zimskim mjesecima u kojima vladaju iznadprosječne temperature na domaćem i europskom tržištu. Koliki god dio potrošnje otpada na industrijske potrošače, veliki dio ovisi o temperaturi. Nadamo se da će se iskoristiti i plin pohranjen u skladišta, odnosno da se on neće upotrijebiti tek u drugom kvartalu iduće godine – poručila je Glavaš i dodala da na razini grupe Energia naturalis strukturira svoju logističku diviziju za daljnji razvoj u sektoru željezničkog prometa i lučkog poslovanja.

Nastavak pozitive

Osim privatnih poliklinika, riječkog Ridenta i Magdalene, u zdravstvu najbolje posluju farmaceuti. Pliva je u sklopu Teve ušla na tržište generičkih lijekova i ima dobar izvozni program. Dobro posluje i riječki JGL koji, kako uz tvrtke poručuju, očekuju nastavak pozitivnih rezultata, odnosno dvoznamenkastog rasta prihoda iz prve polovine godine te povećanje stope profitabilnosti uz istodobno smanjenje duga i zaduženosti.



– Nastavljamo investirati u razvoj novih proizvoda bez konzervansa u oftalmološkom i ORL segmentu te u zaposlenike. JGL će također nastaviti učvršćivati svoje tržišne pozicije na ključnim tržištima Hrvatske, Rusije, Ukrajine, Kazahstana te u dijelu B2B poslovanja, još se jasnije profilirati i diferencirati u strateškim područjima razvijanja i proizvodnje portfelja za oko, nos i dermatološki segment, a dodatne uvjete za održiv i profitabilan rast postići ćemo jačanjem strateških veza s najvećim igračima u našem području – kažu u JGL-u.



U idućem razdoblju i Belupo nastavlja s investicijama koje će mu omogućiti tehnološku konkurentnost te osigurati razvoj novih proizvoda i rast portfelja. Cilj je omogućiti pravodobni izlazak na tržište za sve nove proizvode te povećati efikasnost i produktivnost – poručili su iz Belupa.

Razina sigurnosti

Premda je u sektoru zračnog prometa prvi, u Hrvatskoj se teško može izbjeći Croatia Airlines kad se govori o turizmu. Prema procjenama u kompaniji, financijski pokazatelji za ovu godinu zadržat će se na otprilike istoj razini kao i 2018., pa će se tako najveći dio investicija kao i dosad odnositi na ulaganja u zrakoplove i velike servise zrakoplovnih motora kako bi se zadržala najviša razina sigurnosti letenja.



– Prema Nacionalnom programu reformi za 2018. i odluci Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva Croatia Airlines d.d., kompanija trenutačno traži strateškog partnera, što će izravno utjecati i na definiranje strateških ciljeva tvrtke u budućnosti – poručili su iz Croatia Airlinesa i naveli da se to očekuje najkasnije do 31. prosinca ove godine.



Uniline ima stabilnu poziciju vodeće kompanije za destinacijski menadžment u regiji koja je na stranim tržištima prepoznata kao specijalistica za Hrvatsku i regiju. Širenjem na nova tržišta i jačanjem ponude dodatno osnažuje svoju poziciju. Iduća će godina u Unilineu biti obilježena nastavkom širenja. Nakon otvaranja ureda u Kini i Južnoj Koreji te predstavništva u Indoneziji uskoro se planira širiti na tržišta Sjeverne i Južne Amerike i Indije, a veliki potencijal također vidi u Australiji te na Novom Zelandu.

Dobri pokazatelji

I u sektoru proizvodnje softvera očekuje se rast prihoda, potvrđuju u Infodomu čiji je primarni poslovni fokus ove godine, kako kažu, bilo ovladavanje novim tehnologijama (primarno 'blockchain') te priprema razvoja centra kompetencija za digitalnu transformaciju u ruralnim područjima (otoci, brdsko-planinska i seoska područja).



– Nije sporno da su kupci sve svjesniji nužnosti i prilika iz digitalne transformacije, ali tržište informacijske tehnologije još ne raste intenzivno. U posebno važna područja ubrajamo razvoj pametnih industrija i razvoj pametnih gradova. Konceptualizirali smo osnovne scenarije razvoja svijeta u pet područja: pametne industrije i digitalna poduzeća, digitalne vlade i pametni gradovi, cirkularna ekonomija i regionalni razvoj, primjena umjetne inteligencije i iskorištavanje podataka kao digitalnih energenata, digitalne usluge i interoperabilnost te digitalne vještine zaposlenika, tzv. model razvoja svijeta. Na osnovi tih područja konsolidirali smo svoju ponudu, akvirirali neka poduzeća te osnovali nova u Infodom grupi – naglasio je Slavko Vidović, direktor InfoDoma u kojem vjeruju da će se i druge ICT kompanije u razvoju fokusirati na te teme, a oni će se pokušavati usredotočiti ponajprije na suradnju u industriji kako bi razvijali složene sustave.



Među tvrtkama koje tek dolaze izdvaja se Xiphos, koji ima odlične financijske pokazatelje koji su mu omogućili dodatna ulaganja u razvoj. Kad je riječ o investicijama, ulaže u online rješenja upravljanja poslovanjem i informacijskom sigurnošću te online edukacije, a priliku vidi i u dodatnom širenju poslovanja na globalnom tržištu, otvaranju podružnica u drugim zemljama Europske unije te zapošljavanju stručnjaka za informacijsku sigurnost.