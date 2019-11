Deset najelitnijih kompanija na ZSE ima manju dobit i manje ‘keša‘ u bilanci

Deset kompanija čije dionice su u sastavu indeksa CROBEX 10 u prvih devet mjeseci ove godine imale su rast prihoda od 3,2 posto. Tako je deset najlikvidnijih kompanija na burzi ostvarilo ukupne prihode od 25,73 milijarde kuna, a što je u odnosu na isto vrijeme lani porast od respektabilnih 794,9 milijuna kuna.

No, s druge strane, porasli su i ukupni rashodi. I to podosta. Naime, analizirajući bilance i poslovne izvještaje deset kompanija, ukupni razhodi su u prvih devet mjeseci ove godine iznosili 22,67 milijardi kuna. A to je čak 1,29 milijardi više nego u istom razdoblju prošle godine. Riječ je o rastu od 5,57 posto.

Poslovanje 10 kompanija (podaci u mil. kn) UKUPNI PRIHODI Razlika % UKUPNI RASHODI Razlika % NETO DOBIT Razlika % Gotovina Razlika % AD PLASTIK 1.142,5 15,77 1.072,3 16,15 63,86 6,28 14,23 -60,8 ADRIS GRUPA 4.918,1 3,72 4.207,1 7,91 662,7 -11,87 48,4 0,7 Arena Hospitality Group 690,2 1,47 528,7 3,91 188,1 36,12 789,8 -1,6 ATLANTIC GRUPA 4.066,8 2,95 3,637,6 1,96 354,2 10,83 396.3 -4,2 ERICSSON NT 1.273,4 15,67 1,179,9 16,04 80,8 29,55 107,1 -43,01 HT 5.849,6 -1,29 5.018,2 3,01 674,6 -21,91 2.596,7 -17,21 KONČAR 1.973,2 -2,37 1.938,8 0,18 20,1 -71,85 386,9 -37,25 OT-OPTIMA TELEKOM 402,9 -0,57 394,6 -3,81 5,4 195,1 18,12 -53,06 PODRAVKA 3.341,5 4,49 3.098,6 4.47 197,7 4,11 129,3 -38,73 Valamar Riviera 2.068,0 7,65 1.585,6 15,89 484,1 -12,42 374,1 42,89 UKUPNO 25.726,3 3,19 22.661,5 5,57 2.731,6 -9,10 5.450,1 -14,01

I kada se sve zbroji i oduzme, ukupna neto dobit svih deset kompanija smanjila se za 273,3 milijuna kuna! U prvih devet mjeseci ona je iznosila 2,73 milijarde kuna i za 9,1 posto je niža nego u istom razdoblju lani.

A pored tri tradicionalne stavke, analizirali smo još dvije - porez na dobit i 'keš' na računu. Prema podacima iz financijskih izvještaja, deset kompanija prikazalo je 27,6 posto niži porez na dobit nego u isto vrijeme lani. Sada je iznosio 333,2 milijuna kuna, a lani 460,1 milijun kuna.

Što se tiče gotovine na računu, u financijskim izvještajima sadašnje se stanje uspoređuje s krajem prošle godine. Naime, deset kompanija u bilancama je imalo 5,45 milijardi kuna gotovine, a na kraju prošle godine 6,34 milijarde kuna. Dakle, riječ je o padu za 888,1 milijun kuna, odnosno 14 posto. Naravno, najveću količinu keša i dalje ima Hrvatski telekom - 2,59 milijardi kuna, što je za 539 milijuna manje nego prije devet mjeseci.

Analizirali smo nerevidirane konsolidrane izvještaje.