Robert Ilijaš - Varaždinski startup razvio platformu za stvaranje tvrtkina digitalnog identiteta

Najuspješniji globalni disruptivci nastajali su 'incognito', uz mnogo truda šačice entuzijasta koji su ustrajno prašili po svom, ne odajući se strahu od poslovnih rizika i reakcija prevrtljiva tržišta. Vodimo vas u srce jednoga takvog poduzetničkog procesa kojim se stvara platforma budućnosti. U varaždinskom Identity Consortiumu, osnovanom prije godinu dana, razvija se digitalna platforma Identyum za vjerodostojnu virtualnu identifikaciju bez osobne iskaznice, odnosno za uspostavu digitalnog identiteta.

– Identyum je doista ono što se u startup svijetu naziva promjenom paradigme jer konceptno mijenja odnose na tržištu te u centar upravljanja osobnim podacima stavlja krajnjeg korisnika. Umjesto tvrtki korisnik je taj koji ima punu kontrolu nad svojim digitalnim identitetom, a tvrtke su korisnice tog identiteta. Zahvaljujući takvu konceptu korisnik se može brzo i učinkovito registrirati za bilo koju uslugu online: zatražiti i odmah potpisati ugovor o kreditu, zdravstvenom osiguranju, usluzi​ rent-a-cara ili slično. Pritom korisnik ima punu kontrolu nad svojim podacima – objašnjava pokretač startupa Robert Ilijaš.

Jednima muka, drugima prilika

Regtech startup Identity Consortium naumio je svojim proizvodom promijeniti stvarnost privatnih korisnika, ali i tvrtki jer je platforma zamišljena kao alat za digitalnu transformaciju poslovanja kojom će se usluge moći nuditi isključivo digitalno, bez fizičkog susreta s klijentima. U korist mu idu i zakonske regulative. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), Direktiva o platnim uslugama 2 (PSD2) i Direktiva o sprječavanju pranja novca (AML), koje su tvrtkama noćna mora, njemu su prilika.

– Naša platforma tvrtkama otklanja ​ većinu izazova koje im te regulative donose. Tvrtke mogu preskočiti probleme i dodatne troškove koje bi imale kad bi same uspostavljale infrastrukturu koja bi ih uskladila s tim regulativama. Naprimjer, Identyum im omogućuje da, u skladu s AML-om, udaljeno identificiraju korisnika. S pomoću platforme korisnik može brzo i jednostavno izdati pristanak za upotrebu njegovih osobnih podataka u skladu s GDPR ​-om. Na kraju, PSD2 omogućuje platformi Identyum da brzo i sigurno nađe financijske podatke korisnika u bankama uz eksplicitan pristanaka korisnika u tom procesu – objašnjava poduzetnik kojem se od utemeljenja startupa pridružilo četrnaestero suradnika, uglavnom IT stručnjaka.

Dosad je zajedno sa suosnivačima u posao uložio sto tisuća eura ušteđevine, a planiraju uložiti još pedeset tisuća eura. Nakon godine dana intenzivnog razvoja platforme za tvrtke (B2B) proizvod je spreman za rad. Odnedavno ga predstavljaju tvrtkama jer se nisu željeli dovesti u situaciju da nude servis koji još ne postoji. Kada dođu novi klijenti, govori nam poduzetnik, poslovanje će im se olakšati jer će ostvarivati prihode, što u svijetu startupova znači da je postignut jedan od glavnih ciljeva.

Najveći izazov – financije

U srcu poduzetničkog procesa pitanje financiranja često izaziva aritmije. Pokušavali su i ovi startupovci doći do drugih izvora financiranja osim privatnih, ali zasad bez rezultata.

– Razgovarali smo s lokalnim fondovima rizičnoga kapitala; nekima smo pristupili prerano, a neki su nam ponudili uvjete koje nismo bili spremni prihvatiti. Planiramo se prijaviti za novac Europske unije i pokrenuti drugi krug razgovora s poslovnim anđelima i fondovima rizičnoga kapitala – kaže Ilijaš i dodaje da uskoro očekuju prve prihode i da ulaze u fazu u kojoj bi željeli rasti brže nego što im to omogućuje vlastito financiranje.

​Nakon minulog rada trebali bi doći i prvi rezultati, ali važan je i 'tajming'. Ključno im je ne propustiti priliku da iskorače na europsko tržište dok su još prvi pružatelji takve usluge i iskoristiti je za širenje među korisnicima.

– Najveći je izazov osigurati financiranje za daljnji rast. Ne smijemo propustiti priliku koju imamo. Investicijski ekosustav za startupove ​u našoj je regiji vrlo malen i prilično nestrukturiran te nije lako ni pronaći investicijski kapital, a kamoli osigurati fer dogovor kojim će obje strane biti zadovoljne – govori startupovac koji je karijeru počeo u financijskom svijetu.

Od 2001. u tadašnjoj Međimurskoj banci radio je kao sistemski inženjer, a pet godina poslije postao je direktor IT sektora Varaždinske banke. Odmak od bankarskog sektora napravio je 2012. kad je preuzeo poziciju člana Uprave zaduženog za tehniku u zagrebačkoj tvrtki za informacijske sustave ECS u kojoj je proveo dvije godine. Put ga je zatim odveo u jedan od najbrže rastućih financijskotehnoloških startupova prema Financial Timesu, švedski Instantor AB, odnosno njegovu hrvatsku tvrtku kćer Instantor gdje je kao tehnički direktor, kako sâm kaže, proveo četiri iznimno korisne godine jer mu se perspektiva proširila s hrvatskog na europsko i globalno tržište usluga upoznavanja klijenata (engl. know your customer). Zahvaljujući tom iskustvu smislio je koncept platforme Identyum.

Gdje su najveće prilike

Najviše interesa za platformu zasad iskazuju u bankarskom i osiguravateljskom sektoru, no tu su i drugi potencijalni klijenti kao što su investicijske platforme, kriptomjenjačnice, stadioni, pametni gradovi i pametne zgrade, logistika...

– Digitalni je identitet potreban svuda oko nas, to samo možda nije vidljivo na prvu. Najveću priliku vidimo u potpori za razne ekosustave koji se sastoje od više tvrtki iz različitih djelatnosti, a koje imaju zajednički interes da njihovi korisnici mogu upravljati identitetom i koristiti se njihovim uslugama – govori začetnik Identity Consortiuma kojem se javljaju i startupovi jer ne žele trošiti ionako ograničene resurse na upravljanje identitetom, zbog čega im treba instantno rješenje kakvo platforma nudi.

Ipak, želja ovog poduzetnika jest da ga što prije prepoznaju veliki regionalni igrači kako bi izašli na europsko tržište. Jedan je od njihovih najvažnijih prodajnih argumenata sigurnost platforme na kojoj jedino krajnji korisnik ima ključ za svoje osobne podatke, dakle do njih bez odobrenja ne mogu ni vlasnik platforme ni tvrtka. Platforma se koristi i mnogim drugim sigurnosnim mehanizmima poput višestruke enkripcije, javnih i tajnih ključeva te višefaktorske autentifikacije.

Dug prodajni ciklus

Iako vjeruje u svoj proizvod, Ilijaš je svjestan da se treba naoružati strpljenjem.

– Općeniti problem velikih tvrtki u regiji jest što je većina moći odlučivanja prenesena na strane vlasnike, zbog čega se lokalne uprave tvrtki nevoljko odlučuju na veće transformacijske odluke, ako ih uopće smiju donositi. Zbog toga nam se razgovori često usporavaju i produljuje se ionako dug prodajni ciklus. S velikim tvrtkama taj ciklus obično traje godinu-dvije. Treba preživjeti u tom razdoblju bez prihoda – Ilijaš ulazi u srž problema s kojim se suočavaju mnogi startupovi.

U mjesecima čekanja da se veliki igrači odluče za njihove usluge pozitivno je što zasad u Hrvatskoj ni u ovom dijelu Europe nemaju konkurencije. Ilijaš objašnjava kako ima više od sto globalnih tvrtki koje se bave digitalnim identitetom, a samo su tri slične Identyumu, no nemaju sve njegove funkcionalnosti.

Nova aplikacija

Unatoč tome što je platforma spremna, startup ne miruje s razvojem – još se stvara mobilna aplikacija koja bi svjetlo dana trebala ugledati početkom iduće godine. Njome će korisnici moći upravljati privolama, autentificirati se na servisima tvrtki koje se integriraju s platformom​ Identyum te potpisivati dokumente, s time da će taj potpis imati jednaku pravnu snagu kao da su ih potpisali vlastoručno.

– Razvoj mobilne aplikacije, uvjetno rečeno, lakši je dio posla, i može biti gotov za tri do šest mjeseci. Najveći je izazov bio razviti pozadinski sustav Identyum ​na koji se ta aplikacija spaja i kojim se koristi – zaključuje varaždinski vizionar uvjeren da Hrvatska uz jednu takvu platformu može u pet godina dostići estonsku razinu digitalizacije društva.