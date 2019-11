Robert Križanović, direktor GEALAN-a: Inovativnost je dio naše strategije

Zagrebački GEALAN, tvrtka kći njemačke tvrtke GEALAN Fenster – Systeme GmbH, koja se bavi proizvodnjom inovativnih sustava PVC profila za građevinsku stolariju, pokriva tržište sedam zemalja Jugoistočne Europe. Jedina u branši kupcima nudi vlastiti izložbeni salon u virtualnoj stvarnosti uz pomoć računala i posebnih VR naočala. Prihod tvrtke posljednjih godina raste, a prema riječima direktora Roberta Križanovića ne dopuštaju sebi da ih uspjeh zavara i odvede u samodopadnost nego nastoje brzo odgovoriti na prilike i riješiti opasnosti na koje naiđu u poslovanju.

Koja je osnovna djelatnost tvrtke GEALAN i po čemu je posebna u sektoru u kojem djeluje?

– Osnovna je djelatnost tvrtke GEALAN Fenster – Systeme GmbH, sa sjedištem u njemačkom gradu Hofu, proizvodnja sustava PVC profila za građevinsku stolariju. U Hrvatskoj je 2004. osnovana tvrtka kći GEALAN, koja je zadužena za prodaju i distribuciju na tržištu Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije. Posebnost tvrtke GEALAN Fenster – Systeme GmbH kao proizvođača sustava profila je inovativnost, koja je dio naše strategije. Inovacije su svakako ono po čemu nas najviše prepoznaju na tržištu. S druge strane, posebnost tvrtke GEALAN je i što smo jedini u našem sektoru organizirani na način da pokrivamo tržište sedam zemalja.

Kakve inovativne proizvode nudi GEALAN?

– ​GEALAN već gotovo 40 godina procesom koekstruzije proizvodi profile s acrylcolor površinom i to jedini na tržištu. Osim široke palete boja, acrylcolor površina profila je iznimno otporna na vremenske utjecaje i omogućava dugotrajnost boja. Prednost naših jedinstvenih proizvoda, acrylcolor, STV® i IKD® iskoristili smo za kreiranje posebnog sustava profila GEALAN-KUBUS®. To je sustav koji definira novi dizajn PVC prozora u arhitekturi i omogućava velike staklene površine i više svjetla u prostorijama. Ove godine uveli smo i novi klizni sustav profila GEALAN-SMOOVIO. To je sustav koji štedi prostor, jednostavan je za otvaranje, a ima i odličnu toplinsku izolaciju. Uza standardne drvodekor folije koje postoje na tržištu uveli smo i posebne folije Realwood, koje prozorima daju drukčiji izgled i imaju posebnu površinsku strukturu. Danas se velika važnost pridaje prozračivanju životnih prostora pa smo uz naše već postojeće proizvode za prozračivanje GEALAN GECCO razvili i nove proizvode GEALAN-CAIRE®, koji omogućavaju optimalnu izmjenu zraka u prostoriji. Novi dizajn proizvoda, nove boje, više svjetla i bolje prozračivanje pridonose mnogo ugodnijem življenju ljudi u njihovim kućama i stanovima. Na taj način kreiramo životne prostore, što je i naša misija.

Koji je vaš najpoznatiji proizvod?

– Još 2012. godine na tržište smo uveli inovativni sustav profila koji smo nazvali S 9000. Na tom sustavu razvili smo platformu koja može pokriti sve zahtjeve današnjeg tržišta građevinske stolarije. Putem njega smo uspješno uveli nove proizvode: STV® – sustav za suho lijepljenje stakla i krila, čime se znatno poboljšava čvrstoća, ali i toplinska izolacija, i IKD® – intenzivnu izolacijsku jezgru koja omogućava zadovoljavanje najstrožih zahtjeva toplinske izolacije.

Tko proizvodi vrata, prozore i klizne sustave koje prodajete i servisirate?

– Osim s našim direktnim kupcima koji proizvode građevinsku stolariju, nastojimo blisko surađivati i s projektantima. Tako smo razvili i vlastiti program za projektiranje građevinske stolarije Planersoftware 2.0 u suradnji s informacijskim modelom BIM koji je na raspolaganju našim partnerima.

Raspolažete vlastitim programom za projektiranje. Nudite li još kakve dodatne usluge partnerima i klijentima?

– Pored mnogobrojnih proizvodnih inovacija vezanih uz prozor ili vrata, GEALAN uvelike radi na modernizaciji i digitalizaciji svojeg poslovanja i ponudi više vrijednosti za svoje klijente. Tako smo jedini u branši koji možemo ponuditi vlastiti izložbeni salon u virtualnoj stvarnosti. Princip je jednostavan, uz pomoć računala i posebnih VR naočala vodimo vas u virtualnu kuću. Moderno uređen interijer, mnogobrojne prostorije i prozorski elementi, mogućnost promijene boje stolarije kao i testiranje njezine zvučne izolacije samo su neke od ponuđenih mogućnosti našeg salona. Danas uz pomoć naočala prolazite kroz virtualno kreiranu kuću, sutra je planirano da si virtualno samostalno izradite kuću po svojim željama, ubacite željenu stolariju i poigrate se bojama koje najbolje odgovaraju uz ostale elemente kuće te jednim dodirom tipke na raspolaganju će vam biti kompletna ponuda vaše individualno odabrane stolarije. Našim će partnerima navedeni salon uvelike smanjiti troškove jer ne zahtijeva velike poslovne prostore i izradu svakog pojedinog elementa u određenoj boji.

Ima li GEALAN teškoća u pronalasku kvalitetne radne snage?

– Tvrtka kći, GEALAN u Hrvatskoj, počela je poslovati u srpnju 2004. s ukupno šest djelatnika, a danas ih imamo više od 30. Većina naših djelatnika s nama je od početka poslovanja ili su nam se pridružili nedugo nakon. Velike fluktuacije djelatnika nemamo jer su oni jedan od naših glavnih prioriteta te nam je iznimno važno da je svaki pojedinac zadovoljan. Svakako po potrebi zapošljavamo i novu radnu snagu koja svako malo donese svježi duh u tvrtku te novu motivaciju. Redovito održavamo školovanja, seminare i druženja za sve naše zaposlenike te iskreno mogu reći da smo jedna velika obitelj, više nego što smo poslovni kolege. Naša najveća snaga naš je kolektiv, uz pomoć kojeg smo došli do vrha i koji nas čini jedinstvenim.

Tvrtka je osnovana prije petnaest godina, a posljednjih nekoliko godina prihod i dobit stalno rastu. Je li tomu pridonio rast građevinskog sektora ili općenito veća potražnja za vašim proizvodima?

– Zadnjih nekoliko godina bilježimo rast prihoda, a tako će biti i ove godine. Tome svakako pridonosi pozitivan trend u građevinarstvu, ali i naša dobra pozicija na tržištu. Imamo kupce koji se jako dobro razvijaju, ulažu u nove proizvodne kapacitete i otvaraju nova tržišta. Nastojimo biti podrška na tom putu i zato vjerujemo da ćemo i ubuduće moći zadržati vodeću poziciju na hrvatskom tržištu.

Konkurencija je velika, a vi bilježite neprekidan snažni rast, s kojim ćete završiti i ovu godinu. Kako uspijevate ostati vodeći na tržištu?

– Svjesni smo da je konkurencija velika. Stoga smo opredijeljeni uvijek imati fokus na naše kupce te im inovativnim proizvodima i uslugama pomoći da se što bolje pozicioniraju na sve zahtjevnijem tržištu. Ne dopuštamo sebi da nas dosadašnji uspjeh zavara i odvede u samodopadnost nego nastojimo brzo odgovoriti na sve prilike i riješiti sve opasnosti koje dođu ispred nas.

Jedna od aktualnih tema 21. stoljeća je ekologija i očuvanje okoliša. Poznato je da mnogi PVC smatraju jednim od glavnih zagađivača našeg planeta koji ostavlja nerazgradive otpatke. Koje je vaše stajalište u vezi s tim?

– Sa zadovoljstvom mogu reći da je GEALAN bio prvi europski proizvođač PVC profila za građevinsku stolariju koji je još 1996. godine dobio certifikat EG-Öko-Audit. Od tada imamo i stalne provjere valjanosti tog certifikata, što je danas EMAS III te kontinuirano uvođenje novih. Imamo vanjski nadzor za upravljanje kvalitetom, čime je omogućena ekološki prihvatljiva proizvodnja GEALAN profila. U sklopu zatvorene i odgovorne proizvodnje svojim kupcima nudimo i GEALAN – Ekološki ugovor. Aktivni smo članovi brojnih organizacija unutar kojih radimo na očuvanju okoliša i uštedi energije.

Kakva je vizija vaše tvrtke i kako na njoj radite?

– Naša vizija je fascinirati ljude, što svakako nastojimo činiti proizvodima i uslugama koje razvijamo.