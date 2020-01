Usprkos manjku detalja, izlazak Airbnba na burzu čeka se s nestrpljenjem

Prezren barem jednako kao i Uber, sinonim za disrupciju turističke industrije Airbnb sprema se za inicijalnu ponudu dionica tijekom ove godine koja bi trebala vratiti sjaj tržištu ukaljanom neuspjehom WeWorka prošle godine, ali i razočaravajućim rezultatima mnogih poznatih startupova koji su izašli na burzu. Kompanija specijalizirana za iznajmljivanje uredskih prostora neočekivano je prošle godine u kratkom vremenu prošla put od jednog od najiščekivanijih izlazaka 'jednoroga' na burzu (kompanije s vrijednošću od najmanje milijardu dolara) do potpunog debakla i otkazivanja IPO-a. Sudbina je htjela da se baš na WeWorku iz niza razloga prelomi dugo nakupljani zamor tržišta neutemeljenim pumpanjem vrijednosti raznih startupova, zbog čega su mnogi ustvrdili da je vrijeme sumanutih natjerivanja jednoroga završeno.

No, Airbnb je nešto drugačija priča jer njegov poslovni model i potencijal djeluju daleko uvjerljivije od WeWorka, stoga malo tko sumnja u velik interes ulagača. Platforma za kratkoročni najam na svojoj strani ima globalno prepoznatljiv i prisutan brend, golemu tržišnu vrijednost koja se približila etabliranim hotelskim lancima poput Marriotta te nekoliko godina pozitivne EBITDA-e (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije), s tim da je još uvijek nejasno koliko je zapravo profitabilan. Kriterij profitabilnosti do sada nije sprječavao investitore u grabljenju dionica popularnih startupova ako su vjerovali u budući potencijal, no u posljednje vrijeme kopni apetit za nepopravljive gubitaše zbog čega se obraća sve više pažnje na sposobnost generiranja adekvatnih prihoda. Ipak, u slučaju Airbnba to vjerojatno neće biti ključan faktor zahvaljujući obećavajućoj široj slici.

Nagađanja govore o izravnom izlasku, što podrazumijeva prodaju postojećih dionica, umjesto izdavanja novih, no to se lako može promijeniti u međuvremenu. Kada Airbnb izađe na burzu uz trenutnu vrijednost bio bi četvrti najveći američki jednorog, no zahvaljujući solidnoj kapitaliziranosti i nepovoljnim uvjetima na tržištu razočaranom nizom dosadašnjih IPO-a kompanija se ne žuri na burzu i zasad nema točno utvrđeno vrijeme izlaska (od 2008. naovamo Airbnb je prikupio 4,4 milijarde dolara kapitala u 15 rundi financiranja).

Kompanija koju su 2008. osnovali aktualni šef Brian Chesky i njegova dva tadašnja cimera Joe Gebbia i Nathan Blecharczyk, dobivši ideju nakon što su iznajmili dva madraca u svojoj sobi, danas se može pohvaliti s ukupno 400 milijuna korištenja njihove usluge, sedam milijuna jedinstvenih lokacija u ponudi i prisutnošću u više od 191 državi, no detalji poslovanja još uvijek su mutni. Kompanija je tijekom 2017. i 2018. bila profitabilna po kriteriju EBITDA-e, ali je u prva dva kvartala prošle godine zabilježila velike gubitke, prema portalu The Information, premda kompanija nije potvrdila te napise. Ipak, iz Airbnba poručili su da je prošla godina bila godina velikih ulaganja u iznajmljivače i goste, što sugerira točnost tih tvrdnji.