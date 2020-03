Velike hrvatske kompanije i korona-kriza: Padaju prihodi 50%, zabranjuju se putovanja, osigurava se likvidnost, a neki i zarađuju

Hrvatske tvrtke čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi prate situaciju vezanu uz koronavirus i potencijalni utjecaj na poslovanje, neke od njih već bilježe negativne posljedice poput otkazivanja narudžbi, no predviđanja za daljnje poslovanje ovise o trajanju epidemije. Evo što velike tvrtke, vaši klijenti, dobavljači i kupci očekuju i predviđaju u ovoj korona-krizi: (Kako obavijesti stižu na Zagrebačku burzu, tako će se nadodavati u ovaj tekst).

Atlantic Grupa - Zabrana svih poslovnih putovanja te odgoda svih većih sastanaka, team building-a, konferencija i edukacija, Povećanje zaliha repromaterijala i gotovih proizvoda te smo u kontinuiranoj komunikaciji s dobavljačima kako bi se nabavke sirovina i materijala odvijale nesmetano; Osiguranje dodatne likvidnosti; Identifikacija kritičnih poslovnih procesa i identifikacija mjera za njihovu održivost.

Podravka - preuranjeno je davati ikakve procjene vezane uz mogući utjecaj COVID-19 na poslovanje.

Tehnika - ne može se isključiti mogućnost poremećaja na tržištu u smislu otežane dobave materijala i opreme. U slučaju eskalacije moguća je povećana stopa odustnosti radnika zbog bolovanja što bi moglo utjecati na realizaciju poslova.

Dalekovod: donesena odluka o zabrani putovanja za sve zaposlenike u države/područja: Kina, Južna Koreja, Italija, Njemačka, Hong Kong, Japan i Singapur. Situacija na ključnim tržištima Dalekovoda, u Skandinaviji i na domaćem tržištu, situacija je stabilna, radovi se izvode bez zastoja.

M+ Grupa - ne možemo kvantitatzivno procijeniti rizike, nego samo kvalitativno. Štitimo zaposlenike, implemenitirali smo rad od kuće, u kontektu smo s dobavljačima. Doći će do negativnog utjecaja na krajnje potrošaće, ali to neće biti dugotrajno.

JADROAGENT - neki od unaprijed dogovorenih poslova u djelokrugu pomorske agenture otkazani su do kraja travnja. Smanjen je intenzitet poslovnih aktivnosti u djelokrugu prijevoza roba te lučkih i skladišnih poslova sa zemljama žarištima bolesti COVID-19. Dugoročne financijske izglede i posljedice navedene bolesti za sada ne možemo sa sigurnošću projicirati.

SZAIF – pad cijena dionica na ZSE utjecat će na izračun i kretanje NAV-a.

Podravska banka – COVID-19 može utjecati na cijenu dionice banke na ZSE, ne možemo predvidjeti daljnje reakcije investitora na burzi. Redovito radimo stres testove.

Privredna banka Zagreb - U ovom trenutku poslovanje Banke odvija se redovno i bez prekida. Likvidnost i solventnost banke kao i njena visoka kapitaliziranost nisu ugrožene. Ne očekuje poteškoće u funkcioniranju za vrijeme važenja izvanrednih mjera i postupaka

HTP Korčula - za očekivati je da će u narednom razdoblju korona virus utjecati na početak turističke sezone, sam,im time i početak rada hotela. Može se očekivati značajniji utjecaj na poslovanje.

ZAIF proprius - ne očekujemo kratkoročni značajan utjecaj na tekuće poslovanje i aktivnosti likvidatora u provođenju postupka likvidacije. Dugoročne financijske izglede i posljedice na tržište nekretnina s obzirom na novonastalu nepoznatu situaciju za sada ne možemo predvidjeti.

Žitnjak - za sada sve se odvija normalno. izgleda je negativan učinak na poslovanje.

Institut IGH - nema informacije o negativnim učincima koje bi bolest COVID-19 mogla imati na poslovanje Društva. Dugoročne financijske izglede i eventualne posljedice navedene bolesti za sada ne možemo sa sigurnošću projicirati

Hoteli Cavtat d.d., Cavtat - Ne znamo kada ćemo otvoriti hotele, usporen je ulazak novih rezervacija za period cijele godine. a, procjena 2020.g. je pad poslovnog prihoda u odnosu na 2019. godinu od oko 30%

Hoteli Metropol d.o.o., Portorož, R. Slovenija - trenutno je otvoren samo jedan objekt koji se zatvara u ponedjeljak. Procjena 2020.g. je pad poslovnog prihoda u odnosu na 2019. godinu od oko 50%

Stanovi Jadran - Uprava ne može predvidjeti moguće probleme zakupoprimaca, međutim Društvo ima značajne rezerve kapitala za novonastalu situaciju. Za ljeto 2020. godine planirano je otvorenje hotela Armerun u Šibeniku i isto je još uvijek aktualno.

TERRA FIRMA i TERRA MEDITERRANEA - Društvo u svom portfelju ima nekretnine, a s obzirom na prirodu aktivnosti u nekretninskom sektoru ne očekujemo kratkoročni značajan utjecaj na poslovanje. Dugoročne financijske izglede i posljedice na tržište nekretnina s obzirom na novonastalu nepoznatu situaciju za sada ne možemo predvidjeti.

Zagrebačka burza – Promet se povećao zbog rasprodaje dionica, pa su povećani prihodi od provizija. No nismo u mogućnosti predvidjeti daljnje reakcije investitora i ostalih sudionika na tržištu kapitala.

Jadran tvornica čarapa – do sada je zabilježeno blago smanjenje prodaje u vlastitoj maloprodaji, gdje je ostvaren pad u odnosu na prethodnu godinu od oko 15 posto. Isporuke robe veleprodajnim i izvoznim kupcima do sada su tekle po planu, a do sada niti jedan kupac nije stopirao daljnje narudžbe robe. Vezano za nabavu sirovina i materijala iz zemalja pogođenih navedenim virusom, do sada nije bilo zastoja u isporuci sirovina. Zabilježena su blaga kašnjenja robe iz Italije, ali ne tolika da bi ometala kontinuitet proizvodnje.

Adriatic osiguranje - ne bilježi značajnije odstupanje u odnosu planirane aktivnosti za 2020. godinu. Poslovanje se odvija nesmetano, Tvrtka je krajem prošle godine počela poslovati u Italiji, ali u ovom trenutku ni na tom području nema značajnijih poslovnih odstupanja od planiranih aktivnosti. Udio poslovnih prihoda ostvaren u Italiji bio je manji od jedan posto u ukupnim prihodima tvrtke u 2019.

Koka – u ovom trenutku nema negativnih učinaka na poslovanje.

ACI – mogućnost manjih prihoda koji se realiziraju tijekom ljetnih mjeseci; tvrtka je pristupila i reorganizaciji poslovanja, vodeći računa o očuvanju financijske stabilnosti, na način da će se određeni poslovni procesi koji nisu nužni za tekuće poslovanje odgoditi.

HTP Orebić – u ovom trenutku nema posljedica, ali očekuju u drugom kvartalu, kada počne turistička sezona, izraženiji utjecaj na operativno poslovanje.

Čateks - U ovom trenutku poslovanje se odvija redovno i bez prekida. Likvidnost i solventnost nije ugrožena.

Luka Ploče – do sada nisu imali negativnih učinaka, niti ih očekuju značajnije u ovoj godini.

Spačva – izloženi su talijanskom tržištu, odnosno udio prihoda tvrtke na talijanskom tržištu je 22 posto, a logistika i transport su znatno otežani. Dođe li do zatvaranja talijanske granice, ili širenja sigurnosnih mjera na ostatak Europe, postoji opasnost obustave proizvodnje. Dugoročne financijske posljedice nije moguće procijeniti, ali su značajne s obzirom na izloženost tvrtke talijanskom tržištu i izvozu općenito.

CROATIA osiguranje – ukoliko ocjeni da će zaraza značajno utjecati na poslovnu i financijsku poziciju tvrtke u 2020. godini, u cijelosti će postupati sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

Končar D&ST - na poslovanje tvrtke do sada COVID-19 nije imao utjecaj, tj. niti na ugovaranje poslova, niti na isporuke transformatora kupcima, niti na isporuke sirovina, materijala i opreme od dobavljača. Ukoliko se stanje u narednom periodu pogoršam, razmatraju mjere u skladu s preporukama nadležnih institucija.

JGL - imaju dovoljno zaliha repromaterijala za par mjeseci. Također, za sada nemaju poteškoća u nabavci. Napominju da je većina njihovih dobavljača iz Europe, a mali dio njih ima svoje dobavljače iz Kine, pa iz tog razloga u drugom i trećem kvartalu može doći do eventualnih dužih isporuka. Grupa JGL veliki dio svojih prihoda ostvaruje kroz svoje povezano poduzeće u Rusiji, a zbog devalvacije ruske rublje i pada cijene nafte uzrokovane skupom čimbenika, među kojima je i globalna pandemija virusa COVID-19, može se zaključiti da je moguć učinak na financijska izvješća u 2020. godini.

Erste banka - omogućili smo opciju rada od kuće, kreirana posebna radna skupina i osigurana stalna komunikacija. Pratimo potencijalni učinak na financijsko poslovanje te ćemo biti spremni adekvatno reagirati.

Croatia Airlines - smanjuju se i korigiraju planirani opsezi letenja. NA dnevnoj bazi pratimo situaciju.

Atlantska plovidba - primijeden je oporavak tržišta rasutih tereta i trend rasta vozarina za koji vjerujemo da će se i nastaviti. To je rezultiralo znaiajno višim vozarinama u nedavno sklopljenim ugovorima o prijevozu tereta za naše brodove. Uzimajući u obzir značajan pad broja oboljelih u NR Kini i činjenicu da NR Kina sudjeluje s 35% udjela u svjetskom tržiitu suhih tereta, smatramo da postoje realne osnove da se pozitivan trend rasta vozarina nastavi i dalje.

Medika - bilježimo rast prihoda od prodaje robe. nadamo se stabilnosti državnih financija budući da je država bitan sudionik u opskrbi ljekova. Očekuje se porast obveza prema dobavljačima robe.