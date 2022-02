3 Zinnen Dolomites – Skrivena skijaška oaza

Za 15-tak dana, kada započne drugi dio zimskih školskih praznika, hrvatski skijaši opet će masovno krenuti u slovenska, austrijska i talijanska skijališta. Teško će ih u tome spriječiti raznolika epidemiološka pravila koja svaka od zemalja propisuje za ulazak i boravak u njoj: bitno je pri tome neposredno prije puta proučiti što se u tom trenutku traži, jer posvuda su kontrole vrlo rigorozne, a kazne velike, pa se nije za igrati s tim stvarima (u Italiji, primjerice, pri ulasku u zemlju uglavnom vas neće niti pitati za potvrdu o cijepljenju, ali nerijetko vam na odmaralištu ili benzinskoj postaji može prići kontrola i drastično vas kazniti ukoliko nemate sve dozvole propisane u tom trenutku).

Hrvatski skijaši uglavnom imaju svoja omiljena zimska odredišta, ali ponekad vole i upoznati nešto novo, posebno ukoliko čuju da su skijaške staze dobre, a gužve na žicama nisu velike. Za takve, gotovo idealno se čini talijansko skijalište Drei Zinnen, smješteno u Dolomitima na granici s Austrijom (u Južnom Tirolu njemački je glavni jezik, na talijanskom se skijalište zove Tre Cime). Hrvatskim skijašima skijalište je poznatije kao Sexten, mjesto gdje hrvatski učitelji i treneri polažu stručne ispite u organizaciji zbora učitelja i trenera skijanja (HZUTS). No, od 2014. godine, otkako su dvjema velikim kabinskim žičarama povezani lokaliteti Monte Elmo (Helm) i Croda Rossa (Rotwand), skijalište dobiva novo zajedničko ime Drei Zinnen. Ime je dobilo po tri istoimene poznate velike okomite stijene (kažu najljepše u Dolomitima) iznad obližnjeg planinskog jezera Misurina. A kada se velika investicija (započeta prije nekoliko godina, ali trenutno u zastoju) realizira do kraja i kada se novom suvremenom žičarom spoje područja 3 Zinnena i obližnjeg austrijskog Silliana, bit će to jedno od najvećih i najatraktivnijih skijališta s gotovo 200 kilometara skijaških staza koje se protežu na području dvije susjedne zemlje.

Put do ovog dijela Italije iz Zagreba sličan je kao i za susjedni Kronplatz: preko Ljubljane i tunela Karavanke prema austrijskom Lienzu, gdje treba skrenuti prema Sillianu i Italiji. Neposredno nakon ulaska u Italiju prva dva mjesta uz glavnu cestu su Vierschach i Innichen dok je Sexten nešto dalje prema prijevoju Passo Monte Croce. Udaljenost od Zagreba je 425 km za što prosječno treba oko pet sati.

Na stazama Drei Zinnen Dolomitesa (11 crnih, 43 crvene i 39 plavih) uživati mogu skijaši različitih sposobnosti. Istina, neke od tih staza još uvijek su nepovezane s cjelovitim sustavom žičara, ponekad je vožnja autobusom od jednog mjesta do drugog najbrže i najsvrsishodnije rješenje, ali nakon što nakon dan ili dva upoznate skijalište, shvatit ćete da je sve zapravo vrlo jednostavno, i da nikakav problem nije prijeći s jedne planine na drugu. A iskusniji i skijaši u boljoj formi nerijetko se odlučuju i na 'Giro delle Cime', skijašku turu koja vodi s jednog na drugi kraj skijališta, i za koju je i njima potreban gotovo cijeli dan na skijama. Ili pak spuštanje niz najstrmiju crnu stazu u Italiji, poznatu Holzriese, čiji nagib od čak 71 posto ulijeva strahopoštovanje i najiskusnijim skijašima.

No, dosadno nije niti na malim, izdvojenim i nepovezanim skijalištima. Posebno se pri tom izdvaja skijalište na planini Baranci, koje se nalazi praktički u centru prekrasnog malog mjesta San Candido, i na kojem se dva puta tjedno može uživati u noćnom skijanju, a na kojem se nalazi i dugačka petkilometarska sanjkaška staza, kojom vožnja zna biti i te kako brza (ali ne i opasna).

Ali ono što najviše vrijedi na ovom skijalištu, a iskusni skijaši će to posebno cijeniti, to je što na inače izuzetno kvalitetno uređenim stazama (po čemu su, inače, Dolomiti i Južni Tirol poznati) nikada nema gužve, staze su čak i preko vikenda gotovo poluprazne, i to je nešto za što veliki broj skijaša kaže da zapravo nema cijenu. S tim da kada se zaželite gužve na stazama, ili samo novog krajolika, uvijek možete sjesti na brzi vlak Ski Val Pusteria i za samo 30-tak minuta možete doći do mjesta Perce, otkuda vozi žičara na vrh Kronplatza.

Skijalište Drei Zinnen zapravo je neobičan spoj izuzetno atraktivnih i prvorazredno uređenih skijaških staza na kojima je izuzetno malo skijaša, prekrasnih pitoresknih planinskih mjestašaca u kojima ima svega (restorana, kafića, dućana), ali ne i zabave i noćnog života, i ne čudi što ga sve brojniji hrvatski skijaši svrstavaju među najljepša talijanska skijališta. Posebno oni koji nakon osam ili devet sati navečer traže samo krevet u kojem se mogu odmoriti i spremiti za sutrašnje skijaške avanture.

Proljetni popust – četvrti dan besplatno

U visokoj sezoni dnevni skipass za 3 Zinnen Dolomites za odrasle stoji 50 eura, a šestodnevna karta 252 eura, a nešto su jeftiniji ako ih kupite online ili iskoristite neki od više popusta. Npr. djeca do 8 godina (rođena nakon 27. studenoga 2013.) dobivaju kartu besplatno ako roditelj kupi skijašku kartu. Za posjet Kronplatzu ili npr. obližnjoj Cortini d'Ampezzo treba kupiti skipass Dolomiti Superski koji u visokoj sezoni za šest dana stoji 339 eura ali i tu postoje razni popusti.

Naše skijaše bi mogle zanimati i hotelske akcijske ponude. Npr. od 5. do 27. ožujka nude četiri dana boravka uz plaćanje tri, ili besplatni boravak za dijete u pratnji barem jednog roditelja ako ostanu najmanje tri dana.