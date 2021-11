Adidas Originals nagovještava partnerstvo s Coinbaseom

Adidas Originals, koji prvenstveno proizvodi sportsku odjeću i obuću, objavio je vijest o sklapanju partnerstva s Coinbaseom.

U zagonetnom tweetu napisali su 'Probably nothing'. Dok je Coinbase odgovorio na sam tweet emotikonom rukovanja, te ga također retweetao, dodajući 'Welcome to the party, partner!'.

We’ve partnered with @coinbase.

Probably nothing. — adidas Originals (@adidasoriginals) November 24, 2021

Iako još uvijek nije poznato što će suradnja točno podrazumijevati, ovo neće biti prvi Adidasov potez na kripto sceni. Kultna tvrtka za sportsku odjeću udružila se s Trevorom Lawrenceom, koji je bio broj jedan na NFL draftu 2021. godine, kako bi objavila niz prigodnih nezamjenjivih tokena( NFT). Prihod od kolekcionarskih 3D animiranih trgovačkih kartica otišao je za podršku zajednicama u Jacksonvilleu, domu NFL timu Jaguara koji su potpisali Lawrencea.

Ranije ovog mjeseca, Coinbase je objavio svoje financijsko izvješće za treće tromjesečje, u kojem je izvijestio da je zaradio 1,23 milijarde dolara neto prihoda za to razdoblje. To je pad od 39 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, u kojem je tvrtka prikupila rekordnih 2 milijarde dolara prihoda. Na 406 milijuna dolara, neto prihodi također su smanjeni za gotovo 75 posto u odnosu na dobit od 1,6 milijardi dolara u drugom tromjesečju. Prijavljena je prilagođena EBITDA (zarada prije kamata, poreza, amortizacije) od 618 milijuna dolara.

Iako je Coinbase opisao to razdoblje kao 'mekšim uvjetima na tržištu kriptovaluta, potaknuto niskom volatilnošću i padom cijena kripto imovine', ipak je upravljao urednom dobiti. Unatoč tome, cijene dionica nisu dobro reagirale na pad dobiti, te su pale do 10 posto u satima nakon objave financijskih rezultata.

Kako bi bio u koraku sa sve konkurentnijim okruženjem koje predstavljaju ove smanjene brojke, Coinbase nastavlja uvoditi nove proizvode, nastojeći predvidjeti potražnju potrošača. Prošlog mjeseca, mjenjačnica je objavila da se više od milijun ljudi već registriralo na listi čekanja za nadolazeću NFT platformu.