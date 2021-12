Ako se pita Bill Gatesa, na sastanak u metaverzum ćemo prije no što mislimo

Dok neki i dalje pokušavaju u shvatiti što je točno metaverzumu i za što će se sve koristiti, Bill Gates, suosnivač Microsofta, je vrlo pozitivan oko napretka 'nove digitalne stvarnosti' te smatra da bi vrlo brzo u budućnosti odlasci na videosastanke mogli izgledati puno drugačije nego danas.

Naime, s obzirom na to da se bliži kraj godine, Gates se putem svojeg bloga osvrnuo na, kako ju je nazvao, 'najneobičniju i najtežu godinu' koju ostavljamo iza nas te uključio predviđanje o budućnosti posla. Tako se osvrnuo na to kako bi se poslovanje moglo promijeniti usponom metaverzuma u kojem će korisnici moći raditi, igrati se i družiti, objašnjava CNBC. Gates predviđa da bi se većina virtualnih sastanaka koji se održavaju pomoću kamera u 2D sustavu, mogla premjestiti u 3D prostor s digitalnim avatarima u roku od dvije do tri godine.

- Ideja je da svatko koristiti svoj avatar za susret s ljudima u virtualnom prostoru koji stvara osjećaj kao da ste u stvarnoj sobi s njima - napisao je Gates.

Inače, svijet je naveliko počeo pričati o metaverzumu nakon što je (bivši) Facebook promijenio ime u 'Meta' s namjerom da više stavi naglasak na rad kompanije na ovom novom konceptu. Naravno, bilo je očekivano da će i Microsoft raditi na metaverzuma, a u tom natjecanju su se američkim kompanija, nedugo nakon, pridružile i kineski tehnološki divovi. A iako je pojam metaverzum još uvijek prilično nejasan, mnogi ga vide kao sljedeću fazu digitalne komunikacije i kao neizbježan dio budućnosti.

Dodatan zamah za razvoj metaverzuma bila je pandemija Covida-19 koja je, kako objašnjava Gates, već 'revolucionirala' radna mjesta i način rada pa više tvrtki nego ikada nudi fleksibilnost za zaposlenike koji žele raditi na daljinu.

- Te promjene će se samo intenzivirati u godinama koje dolaze - objašnjava Gates te dodaje da će rad na daljinu samo povući više ljudi u metaverzum, prenosi Business Insider.

Osim toga, pandemija je ubrzala tehnološke promjene za koje bi inače bile potrebne godine, no ono što vidi kao prepreku je potreba posjedovanja VR naočala i rukavica za snimanje pokreta u tijela i lica jer trenutno ne posjeduju svi ove alate.

Zato, prenosi Business Insider, Microsoft planira uvesti privremenu 'meta' verziju sljedeće godine, koja će koristiti web kameru za animiranje avatara koje će radnici koristiti na trenutnim 2D web ekranima.

Također je otkrio da je imao priliku testirati prototipove 3D avatara koje su razvile druge tvrtke.

- Još ima posla, ali približavamo se pragu kada tehnologija počinje uistinu replicirati iskustvo zajedničkog boravka u uredu - objasnio je Gates, prenosi Business Insider.