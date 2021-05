Amazon ponudio 9 milijardi dolara za preuzimanje MGM-a

Čuvena američka kompanija za proizvodnju filmskog i TV sadržaja Metro-Goldwyn-Mayer uskoro bi mogla imati novog vlasnika. Prema pisanju magazina Variety, gigant Amazon je na stol stavio ponudu za preuzimanje u vrijednosti od devet milijardi dolara.

Iako nitko iz Amazona ni MGM-a nije potvrdio te navode, Variety piše kako se već mjesecima u industriji šuška kako je Amazon zainteresiran za preuzimanje filmskog studija i širenje medijskog biznisa te da je za taj 'deal' zadužen potpredsjednik Amazon Studios i Prime Video, Mike Hopkins.

Najveća biblioteka

U prilog govorkanjima ide i podatak da je tehnološki gigant odlučio veću pažnju posvetiti segmentu zabave te nekadašnjeg menadžera i Amazonovog veterana Jeffa Blackburna vratio u kompaniju te ga postavio na poziciju čelnog čovjeka Global Media & Entertainmenta. Kako nastavlja Variety, Amazon trenutno ima preko 200 milijuna pretplatnika usluge Prime, a Jeff Bezos je nedavno obavijestio investitore kako je njih 175 milijuna 'streamalo' sadržaj s platforme Prime Video.

MGM je pak najveća biblioteka premium filmskog i TV sadržaja te bi bila izvrsna nadopuna Amazonovoj platformi i ekstenzija njihovog biznisa. Njihova arhiva, naime, broji preko četiri tisuće filmskih naslova, 17 tisuća epizoda TV serija i niz reality formata od The Voicea pa do The Real Houswives of Beverly Hills.

Medijski biznis u ukupnim prihodima Amazona sudjeluje s relativno malim udjelom, ali kontinuirano raste. Samo prošle godine kompanija je potrošila 11 milijardi na filmski i TV sadržaj za Prime što je rast od 40 posto u usporedbi s 2019. U prvom kvartalu 2021., MGM je pak prijavio ukupne prihode od 403,3 milijuna (rast od 27 posto) i neto prihod od 29,3 milijuna (u istom periodu 2019. imali su neto gubitak od 12,1 milijun dolara).