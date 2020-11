[ANALIZA] Izvrstan studeni na Wall Streetu

Indeks S&P500 koji se sastoji od 500 najjačih američkih kompanija, trenutno je u studenom u plusu oko 9 posto, uslijed pozitivnih vijesti o cjepivima te kvartalnim financijskim izvješćima kompanija boljim od očekivanja. Tijekom godine, kompanije objavljuju svoje financijske rezultate četiri puta godišnje, odnosno kvartalno, a obično su rezultati otprilike u preko 70-80 posto slučajeva bolji od očekivanja, što onda u većini slučajeva dovodi do porasta cijena dionica. Radi li se (pre)konzervativnim očekivanjima ili nečemu drugome, manje je bitno, objave financijskih rezultata kompanija obično su plodonosne za većinu (ne i sve) dioničare.

Što se tiče 2020. godine, nakon velikih minusa početkom pandemije, situacija je takva da je S&P500 trenutno u plusu nešto preko 10 posto. Niže prilažemo sliku kretanja cijena dionica kompanija iz sastav indexa od početka godine do danas po sektorima:

Kao što možemo vidjeti, velike tehnološke kompanije i dalje prednjače u pozitivnoj izvedbi ove godine, međutim ono što se trenutno događa, a i česta je tema raznih debata na Wall Streetu, jest trenutna market rotacija iz tzv. growth dionica u tzv.value dionice. Od pojave dobrih vijesti oko cjepiva value dionice su po prinosima počele nadmašivati growth dionice, situacija kojoj nismo bili svjedoci već dulje vrijeme. Naime od velike financijske krize 2007. godine dionice growth sektora uvelike su nadmašile po prinosima value dionice iako, gledajući dugoročnije, value dionice imaju tendenciju po prinosima nadmašiti growth dionice. Usporedbu value i growth dionica i njihovih prinosa vidimo na slici niže koja je preuzeta iz analize banke JPMorgan:

Da bismo ukratko pojasnili ova dva pojma, growth i value, spomenimo da su growth dionice one dionice koje dolaze sa znatno višom očekivanom stopom rasta poslovanja u odnosu na prosječnu pa su iz tog razloga takve dionice fundamentalno gledajući “skupe”. U današnje vrijeme to su najčešće dionice velikih tehnoloških kompanija poput Amazona, Googla i sl. Value dionice su dionice kojima se trguje po fundamentalnim vrijednostima nižima od prosjeka tržišta i obično nižima od onoga što se smatra stvarnom ili intrinzičnom vrijednošću. To su kompanije koje obično imaju mali i ispod prosječni očekivani porast poslovanja u budućim razdobljima. Valja naglasiti i da growth dionice obično ne isplaćuju dividendu svojim dioničarima za razliku od value dionica.

Na slici niže možemo vidjeti na primjeru svjetskog MSCI indexa dionica koje dionice i u kojim omjerima se nalaze u value odnosno growth sektorima:

Iz priloženog je jasno je da su financijske i energetske dionice većinom u value sektoru, a većina tehnoloških dionica u growth sektoru. Hoće li se spomenuta 'rotacija' nastaviti ostaje za vidjeti, neke od uglednijih banaka su najavile takvu mogućnost u svojim publikacijama, posebno ako dođe do situacije potpunog suzbijanja pandemije u bliskoj budućnosti, najave porasta kamatnih stopa Fed-a (o čemu za sada nema riječi, barem ne od strane Fed-a), te inflacije iznad trenutnih razina koje su malo iznad nule.

Kad smo kod Feda, spomenimo prošlotjednu poruku iz FED-a kako smatraju da cijene na tržištima dionica trenutno nisu previsoke, vijest koja je došla u danu kada su sva tri najpoznatija američka indexa u jednom trenutku dosegnula povijesno najviše razine. Po FED-u, trenutno najveći rizik za ekonomiju predstavljaju krediti kompanija koji su i dalje u uzlaznoj putanji još tamo od 2018. godine, stoga ne bi bilo loše kada bi investitori prilikom odabira kupnje dionica obratili više pozornosti na fundamentalne pokazatelje dugovanja predmetnih kompanija u koje misle uložiti.

Zaključno, kratkoročno će cijene dionica na Wall Streetu ovisiti ponajprije o novim vijestima oko cjepiva i razvoja situacije oko pandemije, a eventualne nove mjere zatvaranja ekonomije vjerojatno će kratkoroćno negativno djelovati na tržište.

