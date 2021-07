Apple, Amazon, Uber i Microsoft potiču povratak u urede najmanje tri dana u tjednu

U vrijeme pandemije digitalne platforme poput Googlea i Facebooka potrošile su milijarde dolara na uređenje interijera, ne bi li zaposlenici ostali raditi u svojim uredima. Međutim, radnici su mogli raditi od kuće, a to se mnogima svidjelo. No, nakon kolektivnog popuštanja mjera diljem svijeta digitalne tvrtke sve više najavljuju povratak zaposlenika u urede.

Odluka o ponovnoj promjeni i povratku radnika u urede mogla bi nekim tvrtkama stvoriti problem jer sve više poslodavaca nudi fleksibilnost oko rada na daljinu. Za takve tvrtke od velike je važnosti kako privući, tako i zadržati dobrog zaposlenika. Iako su mjere popustile, širenje delta soja virusa još je na neko vrijeme odgodilo strategije za povratak radnika u urede.

Tvrtke ne žele tjerati radnike na cijepljenje, no ne žele niti da se isti ti radnici razbole. Zaposlenici koji su cijepljeni mogu zaraziti one koji još nisu, kao i obratno a budući da se većina tehnoloških tvrtki oslanja na sustav časti kada je riječ o statusu cijepljenja radnika, mogućnost izbijanja delta soja virusa je moguća. Većina tvrtki se suzdržava od postavljanja pitanja oko cijepljenja jer to smatraju nametljivim.

Neke tvrtke nude i mogućnost hibridnog modela rada, no one veće zalažu se za potpuni povratak zaposlenika u urede. Manje tvrtke su liberalnije u prihvaćanju rada od kuće dok, primjerice, Apple smatra da je za stvaranje njihovih uređaja ključna suradnja uživo.

Određene tvrtke su koordinirale povratak zaposlenika postupno s obzirom na situaciju s delta sojem virusa. Apple je od lipnja do listopada ove godine odredio da zaposlenici najmanje tri puta tjedno rade uživo, a rad na daljinu će također biti omogućen barem nekoliko tjedana tijekom godine. Amazon također uvodi isti program kao i Apple.

Google također želi da se zaposlenici vrate u ured najmanje tri dana u tjednu, iako će omogućiti rad na daljinu do četiri tjedna u godini. Također, tvrtka će dopustiti da više zaposlenika zatraži rad na daljinu s punim radnim vremenom. Ali ako se presele u drugi grad, plaću će prilagoditi lokalnim standardima. Google vjeruje da će oko 60 posto njegovih zaposlenika biti u uredu tri dana u tjednu, s još 20 posto koji rade u novim uredima, a 20 posto od kuće.

Tvrtka za prijevoz i dostavu hrane Uber planira od rujna prebaciti zaposlenike na hibridni model rada. Dva dana u tjednu radnici će raditi od kuće, a tri dana uživo. Microsoft svoje urede planira potpuno otvoriti najranije do rujna. Kada zdravstveni uvjeti dopuste službeno otvaranje ureda, Microsoft očekuje da će većina njegovih radnika provesti ne više od polovice svog vremena radeći od kuće.