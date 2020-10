Arktik pogodile najviše temperature u tri milijuna godina

Samo 3,74 milijuna četvornih kilometara ledenog pokrivača zabilježeno je sredinom rujna u Arktičkom oceanu pa danas led pokriva upola manje arktičke površine nego prije 40 godina.



Svake godine u rujnu tamošnji morski ledeni pokrivač smanji se na najnižu razinu, a u 42 godine otkad sateliti prate stanje na sjeveru kontintenta manje leda u oceanu bilo je tek u devetome mjesecu 2012. Istraživači s University of Massachusetts Amhersta objasnili su u časopisu The Conversation kako su u pliocenu, geološkom razdoblju od prije 5,3 milijuna do prije 1,8 milijuna godina, temperature na Arktiku bile toliko visoke da, primjerice, Grenland, jedno od rijetkih mjesta gdje se led može vidjeti cijele godine, tada uopće nije bio zamrznut.

---Od devet do petnaest metara bile su više i razine mora na sjevernoj Zemljinoj polutki, pa su pod vodom, primjerice, bila područja današnjeg New Yorka, Los Angelesa, Miamija… No istodobno su u zraku bile koncentracije ugljikova dioksida kakve su zabilježene i danas, a to je već velik problem jer, pojednostavnjeno, čini se da se temperaturama vraćamo u doba pliocena.Jedan odistraživači vide u tamošnjem rastu temperature od pet Celzijevih stupnjeva unatrag 140 godina, što je pet puta više od prosječnog zagrijavanja ostatka svijeta. Procjenjuju da će u iduća dva desetljeća led s Artktika potpuno nestati u ljetnim mjesecima.