AstraZeneca više nego udvostručila dobit u 2020.

Britansko-švedski farmaceutski div AstraZeneca izvijestio je u četvrtak o skoku prihoda i dobiti u 2020. godini zahvaljujući potražnji za novim onkološkim lijekovima i biofarmaceutskim proizvodima. Pandemijsku godinu zaključili su s više nego dvostruko većom dobiti nakon poreza, od 3,14 milijardi dolara. U 2019. iznosila je 1,23 milijarde dolara.

Prihod im je porastao devet posto, na 26,62 milijarde dolara. Najviše su im poskočili prihodi od prodaje onkoloških lijekova, za 25 posto, na 10,85 milijardi dolara. Porasla je i prodaja biofarmaceutskih proizvoda, uz rast prihoda za tri posto, na 7,10 milijardi dolara. Prihodi od prodaje imunoloških i respiratornih lijekova smanjeni su jedan posto, na 5,36 milijardi dolara.

„AstraZeneca ostvarila je snažne rezultate u (2020.) godini, u skladu sa smjernicama koje su ponovno potvrđene tijekom godine. Više od polovine prihoda generirali su brzorastući novi lijekovi“, priopćila je tvrtka.

U fokusu je javnosti AstraZenecino cjepivo protiv covida 19, koje bi kompaniji po procjeni objavljenog prošlog tjedna trebalo donijeti 15 milijardi dolara prihoda u 2021. godini.

"(Cjepivo) je preporučeno ili odobreno u više od 50 zemalja... što znači da već pomažemo mijenjati tok pandemije", rekao je u video-poruci izvršni direktor Pascal Soriot. U ovoj godini prihodi bi im trebali porasti 11 do 13 posto, a temeljna dobit dobit po dionici 18 do 24 posto, na 4,75 do 5,00 dolara. U 2020. porasla je 15 posto, na 4,02 dolara po dionici.

U AstraZeneci napominju da njihova prognoza ne uključuje cjepivo protiv covida o kojem će izvijestiti u zasebnom izvješću, odvojeno od rezultata za prvo ovogodišnje tromjesečje. Obećali su da neće zarađivati na cjepivu dok pandemija ne završi.