BAT u 2021. zabilježio najveći rast prihoda, najviše u novim kategorijama proizvoda

BAT, globalna duhanska multinacionalna grupacija koja ima snažno poslovanje i u Hrvatskoj, objavila je financijske rezultate poslovanja Grupe za 2021. godinu. Prema godišnjem izvješću, ostvaren je ukupni prihod od 25,68 milijardi britanskih funti te operativna dobit od 10,23 milijardi britanskih funti, navodi se u priopćenju.

BAT grupa je u 2021. godini zabilježila najveći rast prihoda, od preko 50 posto u novim kategorijama proizvoda, a broj korisnika njihovih proizvoda iz tog segmenta je dosegnuo 18,3 milijuna, što je 4,8 milijuna korisnika više u godinu dana.

BAT je u samo središte korporativne strategije i svrhe postavio ciljeve vezane za zaštitu okoliša, društvenu odgovornost i korporativno upravljanje (ESG), čime ostvaruje održivi rast. BAT potiče sve više potrošača na prelazak na proizvode smanjenog rizika i na taj način smanjuje utjecaj poslovanja na ljudsko zdravlje. Kompanija je na dobrom putu da ostvari i druge ciljeve iz segmenta održivosti, uključujući i postizanje ugljične neutralnosti na razini BAT grupe do 2030. godine.

- Ovakvi snažni temelji omogućuju nam da se okrenemo idućoj fazi našeg putovanja – bržoj transformaciji ka boljem sutra (A Better Tomorrow). Na dobrom smo putu da do 2025. godine ostvarimo prihod od pet milijardi britanskih funti, kao i profitabilnost u novim kategorijama. Nadalje, radimo na stvaranju novih prilika koje se tiču kategorije proizvoda beyond nicotine, koristeći pritom naše znanje i sposobnosti vezane za nove kategorije - istaknuo je Jack Bowles, glavni izvršni direktor.

BAT u Hrvatskoj posluje kroz jedinstveni lanac vrijednosti. U svom vlasništvu u Hrvatskoj ima tri kompanije; Hrvatske duhane u Virovotici koji se bave obradom duhana, tvornicu za proizvodnju cigareta i novih duhanskih proizvoda za grijanje duhana u Kanfanaru, komercijalno središte za cijelu Adria regiju u Zagrebu te jedan od najvećih maloprodajnih lanaca u zemlji, iNovine.

Prošle je godine Hrvatska postavljena u samo središte transformacije BAT Grupe ka osiguranju Boljeg sutra (A Better Tomorrow) za sve dionike. To su omogućile nove investicije, vrijedne preko 200 milijuna kuna u proizvodne linije za proizvodnju grijanih duhanskih proizvoda neo u tvornici u Kanfanaru, kao i otvaranje novog logističkog HUB-a u Rijeci za nove kategorije proizvoda. Uz pokretanje proizvodnje i distribucije novih kategorija proizvoda sa smanjenim rizikom koje se izvoze na tržišta Europe i svijeta, u Hrvatskoj se nastavlja značajno investirati u sve dijelove poslovanja, dodatno jačajući lanac vrijednosti koji je jedinstven unutar BAT grupe.