Bez obzira na procijepljenost, Facebook uvodi obavezno nošenje maski za zaposlenike

Nakon što su prošli utorak iz Facebooka objavili da zahtijevaju obvezno cijepljenje svih svojih zaposlenika koji se žele vratiti u urede, u ponedjeljak su objavili i vijest da uz to zaposlenici moraju nositi i maske tijekom boravka u uredima. To se odnosi i na potpuno cijepljene zaposlenike. Obvezno nošenje maski započinje u srijedu i trajat će do daljnjeg.

- Zdravlje i sigurnost naših zaposlenika i dalje su naš glavni prioritet - rekao je glasnogovornik Facebooka te dodao da zbog sve većeg broja slučajeva COVID-a i najnovijih podataka o varijantama COVID-a ponovno zahtijevaju maske u svim američkim uredima Facebooka, bez obzira na status cijepljenja zaposlenika.

Ovu su odluku Facebooka potaknule smjernice Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) kojima se preporučuje da i cijepljene osobe nose maske u zatvorenom prostoru jer unatoč cjepivu, i dalje mogu prenositi virus. Također, odluku su donijeli u trenutku kada broj slučajeva zaraze koronavirusom u Sjedinjenim Američkim Državama raste, osobito zaraznijom delta varijantom.