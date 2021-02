Bill Gates postao Farmer Bill

Bill Gates, četvrti najbogatiji čovjek na svijetu, veliki filantrop, računalni znalac, epidemiološki stručnjak, magnet za urote vlasnik je 242.000 hektara poljoprivrednog zemljišta širom SAD-a čime je postao najveći privatni vlasnik poljoprivrednog zemljišta u Americi.



Farmer Bill već dugi niz godina kupuje poljoprivredna zemljišta diljem Amerike na mjestima poput Floride, Washingtona, Nebraske, a sada je magazin The Land Report otkrio da je Gates, koji prema Forbesu vrijedi neto gotovo 121 milijardu dolara, stvorio ogroman portfelj poljoprivrednih površina koje se protežu na čak 18 američkih država.



Njegova su najveća imanja u Louisiani (69.071 hektara), Arkansasu (47.927 hektara) i Nebraski (20.588 hektara). Uz to, ima udio u 25.750 hektara 'prijelaznog' zemljišta (poljoprivredno u građevinsko) u Arizoni.



Prema istraživanju The Land Reporta, zemljište izravno i putem neovisnih subjekata drži Cascade Investments, Gatesovo osobno ulagačko društvo.



No, nije Gates jedini milijarder koji se okrenuo u otimačinu zemlje. Osnivači tvrtke' Wonderful Company' Stewart i Lynda Resnick koji vrijede oko 7.1 milijardu dolara smjestili su se na treće mjesto liste vlasnika poljoprivrednih zemljišta s 190.000 hektara u svom vlasništvu.



Iako Gates posjeduje najviše poljoprivrednog zemljišta, najveći privatni zemljoposjednik u SAD-u je John Carl Malone američki milijarder koji u svom vlasništvu ima 2,2 milijuna hektara rančeva i šuma.



Osnivač CNN-a Ted Turner zauzeo je treće mjesto s 2 milijuna hektara raznih zemljišta u osam američkih država. Naravno da ovakva fešta ne prolazi bez direktora Amazona Jeff Bezosa koji trenutno u svom vlasništvu ima 420.000 hektara uglavnom u Teksasu.