Bill Gates putem klimatskog fonda planira uložiti 15 milijardi dolara u čistu tehnologiju

Borba protiv klimatskih promjena očito je zainteresirala svjetske milijardere jer, nakon Bezosa i Muska, i Bill Gates ulaže u projekte čiste tehnologije. Naime, privatno-javni fond, Breakthrough Energy Catalyst, kojeg podupire osnivač Microsofta priprema se za ulaganje u projekte čiste tehnologije vrijedne čak 15 milijardi dolara, navodi Financial Times.

Projekti bi se navodno trebali provoditi u SAD-u, Europskoj uniji i Velikoj Britaniji s ciljem da se zemljama pomogne da dosegnu nulte emisije CO2. CNBC također navodi da će fond ima četiri ključna područja u koja želi ulagati – izravno hvatanje zraka, zeleni vodik, zrakoplovno gorivo i tehnologije skladištenja energije.

Na web stranici fonda, BEC se opisuje kao 'program koji pokazuje kako možemo financirati, proizvoditi i kupovati nova rješenja koja će poduprijeti niskougljično gospodarstvo', navodi CNBC.

Inače, BEC se nalazi unutar šire grupe Breakthrough Energy koju je Gates osnovao 2015., a sada njime želi financirati velike projekate za koje smatra da inače ne bi bili financijski održivi. Do sada je prikupio više od 1,5 milijardi dolara od poduzeća i ulagača. No, Jonah Goldman, izvršni direktor Breakthrough Energyja, je za Financial Times istaknuo da fond u konačnici planira mobilizirati 10 puta veći iznos, odnosno 15 milijardi dolara. Kapital planiraju osigurati filantropskim donacijama, ulaganjima u dionice i ugovorima o kupnji proizvoda.

– Ovo su veliki projekti koji će zahtijevati mnogo kapitala – rekao je Goldman za Finacial Times.

Također, zbog navoda će projekti biti usmjereni i na stvaranje tržišta za zelene proizvode, tehnologije i snižavanje troškova proizvodnje za materijale kao što su zeleni čelik i zeleni vodik, fond su podržali grupa ArcelorMittal i proizvođač automobila General Motors. No, još je u rujnu BEC objavio da je osigurao ulaganja i od Microsofta, BlackRocka, American Airlinesa, Boston Consulting Group, Bank of America, a dobio je i potporu od Ministarstva energetike SAD-a i Europske komisije.