Bill Gates ulaže 2 milijarde dolara kako bi izbjegao klimatske promjene

Osnivač Microsofta Bill Gates želi u sljedećih pet godina uložiti ukupno dvije milijarde dolara u projekte i pokretanje tvrtki kako bi se izbjegle klimatske promjene. Potrebne su inovacije kako bi se izbjegla klimatska katastrofa, rekao je Gates u izjavi objavljenoj u ponedjeljak u njemačkom poslovnom dnevniku Handelsblatt. To ne bi bilo nemoguće, ali bilo bi vrlo teško, dodao je.

Gates je također pozvao da u sljedećem desetljeću vlade petostruko povećaju ulaganja u istraživanje čiste energije i druge klimatske inovacije širom svijeta. Poduzetnik i filantrop procjenjuje da će za istraživanje godišnje biti potrebno najmanje 110 milijardi dolara.

U svojoj novoj knjizi 'Kako izbjeći klimatsku katastrofu', Gates poziva da se emisije CO2 potpuno eliminiraju do 2050. godine, kako bi se izbjegla golema ekološka i gospodarska šteta. Gates je rekao da bi se to postiglo industrija se mora promijeniti dosad neviđenim tempom. Uz to Gates vjeruje da su nužni porezi na CO2 i trgovanje emisijama stakleničkih plinova, a alternativne energije poput solarne i vjetrene nezamjenjive su.