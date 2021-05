Bitcoin će se uskoro moći kupovati putem bankovnih računa

Po prvi put će klijenti nekih pojedinih američkih banaka uskoro moći kupovati, držati i prodavati bitcoin putem svojih postojećih bankovnih računa, piše CNBC prema izjavama NYDIG-a, tvrtke koja se bavi skladištenjem i čuvanjem bitcoina za institucionalne investitore.

NYDIG, podružnica 10 milijardi dolara vrijednog njujorškog upravitelja imovinom Stone Ridge, udružila se s fintech tvrtkom Fidelity National Information Services kako bi omogućila američkim bankama da mogu ponuditi bitcoin svojim klijentima u narednim mjesecima.

Stotine banaka već su upisane u program, izjavio je Patrick Sells, šef bankovnih rješenja u NYDIG-u. Dok je tvrtka u razgovorima s nekim od najvećih banaka u SAD-u, mnoge manje institucije, poput kalifornijske lokalne banke Suncrest sa sedam podružnica, pristale su sudjelovati.

- Ono što radimo je olakšavanje Amerikancima i korporacijama da mogu kupiti bitcoin kroz svoje postojeće bankovne račune. Ako koriste aplikaciju za mobilno bankarstvo, od sada će imati mogućnost kupiti, prodati i držati bitcoin - rekao je Sells.

Prije su se kupci bitcoina oslanjali na aplikacije kao što su Robinhood, PayPal, Square ili kripto mjenjačnice poput Coinbasea. Banke su se, s druge strane, držale podalje od bitcoina, a tek nedavno su neke najavile planove kako bi omogućile bogatim klijentima mogućnost ulaganja u kriptovalute.

No banke sada žele bitcoin jer mogu svakodnevno vidjeti kako njihovi klijenti šalju dolare Coinbaseu, Krakenu i drugim kripto mjenjačnicama, smatra Yan Zhao, predsjednik NYDIG-a.

- Dok se stotine manjih banaka prijavljuju, divovi poput J.P. Morgana i Bank of America mogli bi se suočiti s pritiskom da ponude kripto svojim klijentima u maloprodajnom bankarstvu - smatra Rob Lee, šef digitalnog bankarstva u Fidelity National Information.

U ožujku je Morgan Stanley prvi među bankama ponudio mogućnost ulaganja u bitcoin svojim klijentima, Goldman Sachs brzo je uslijedio s vlastitom najavom, a J.P. Morgan planira pokrenuti vlastiti proizvod u suradnji s NYDIG-om. Ali u tim slučajevima su banke ponudile bitcoin samo bogatim klijentima i obiteljskim uredima s desecima milijuna dolara pod upravljanjem.

- Većina ljudi ne može ulagati u stvari u koje mogu ulagati institucionalni ulagači. S mogućnošću da kupite bitcoin već od samo jednog dolara, sada imate atraktivnu imovinu koja može biti u vlasništvu bilo koga u bilo kojem iznosu. Mislimo da je to vrlo bitno za ekonomsko osnaživanje - rekao je Zhao.

Fidelity National Information pruža usluge bankama, nudeći im pristup uslugama kao što su chat botovi ili Apple Pay. Također je teškaš u industriji plaćanja, a prije dvije godine kupio je tvrtku za obradu plaćanja Worldpay za 35 milijardi dolara u najvećoj akviziciji platnog sektora do danas.

Banke će odrediti kolike će naknade naplaćivati svojim klijentima za pružanje nove usluge. Nakon uvođenja početne usluge, NYDIG planira ostale, poput nagrade debitne kartice i nove vrste bankovnog računa koji je osiguran od FDIC-a (osiguranje depozita na bankovnim računima), koji će isplaćivati kamatu u bitcoinu.

Prema istraživanju koje je naručio NYDIG, pokazalo je da bi više ljudi bilo spremno uložiti u bitcoin, kada bi imali mogućnost to učiniti preko svojih banaka. To bi im omogućilo jednostavan pregled njihove financijske imovine te bi se izbjegla potreba za registracijom u drugoj instituciji i slanje novca na taj račun koji može potrajati od tri do pet dana.