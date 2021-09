Bitcoin ETF omogućio bi investiranje u bitcoin bez vlastitog držanja kriptovalute, no do sada je odbijen svaki bitcoin ETF zahtjev

Otkako je 2013. godine podnesena prva prijava za američki bitcoin ETF, popularno investicijsko sredstvo postalo je poput svetog grala za kripto zajednicu.

ETF je investicijski instrument kojim se javno trguje i prati vrijednost temeljne imovine. Zagovornici bitcoin ETF-a tvrde da složenost kripto mjenjačnica, novčanika i privatnih ključeva još uvijek predstavlja zastrašujuću prepreku ulaska u kripto prostor za pridošlice. Bitcoin ETF omogućio bi tim investitorima da investiraju u bitcoin bez potrebe za vlastitim držanjem kriptovalute.

Bitcoin ETF-ovi pojavili su se širom svijeta, u Kanadi, Brazilu i Dubaiju. Ali do danas, američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) odbila je svaki bitcoin ETF zahtjev, navodeći kao razlog mogućnost manipuliranja tržištem među trgovcima.

Donosimo popis svih bitcoin ETF zahtjeva koji su trenutno u igri:

1. VanEck

VanEck jedan je od najranijih bitcoin ETF kandidata koji je još uvijek u igri. Njegov prvi zahtjev VanEck SolidX Bitcoin Trust, u partnerstvu sa SolidX-om, potječe još od 2018. godine.

Iako je zahtjev povučen u rujnu 2019., VanEck je drugi put pokušao pokrenuti bitcoin ETF, podnoseći zahtjev za VanEck Bitcoin Trust u prosincu 2020. godine, s dionicama koje će trgovati na Cboe BZX burzi.

Posebno, VanEck je podnio drugu prijavu samo nekoliko dana nakon što je bivši predsjednik SEC-a Jay Clayton napustio svoju poziciju. U intervjuu za CNBC 2019. godine Clayton je odbacivao izglede bitcoin ETF-a, ističući da, iako je došlo do 'napretka' u zabrinutosti oko skrbništva, da je kripto još uvijek osjetljiv na manipulaciju cijenama, te da inozemne kripto mjenjačnice ne pružaju istu razinu zaštite kao američko tržišta kapitala.

Međutim, ako je VanEck mislio da će novi pojedinci u SEC-u značiti promjenu položaja, dočekalo ih je razočaranje. SEC je u više navrata potisnuo svoju odluku o VanEckovom drugom bitcoin ETF podnesku, a najnovija odgoda produžila je rok do kolovoza. Tom prilikom SEC pozvao je javnost da komentira hoće li prijava biti osjetljiva na manipulaciju, je li se kripto industrija promijenila od 2016. godine i je li bitcoin transparentan?

2. Valkyrie Investments

Relativno nedavni sudionik utrke, upravitelj imovine Valkyrie podnio je zahtjev za bitcoin ETF u siječnju 2021. ETF bi se odnosio na referentnu cijenu Chicago Mercantile Exchangea za bitcoin i trgovao na NYSE Arca, 'pružajući investitorima učinkovito sredstvo za provedbu različitih strategija ulaganja', napisala je tvrtka u svom prijedlogu. Kripto skrbnik Xapo osigurao bi bitcoin fonda, držeći ga u cold novčanicima.

Valkyrie je u svojoj prijavi prešutno priznala volatilnost kriptovalute, što je jedna od ključnih briga SEC-a u vezi s bitcoin ETF-om. 'Ove potencijalne posljedice neuspjeha takvih bitcoin mjenjačnica mogle bi negativno utjecati na vrijednost dionica', navodi se u procjeni rizika.

3. NYDIG/Stone Ridge

New York Digital Investment Group i savjetodavna tvrtka Stone Ridge brzo su iskoristili priliku koju je ukazala promjena vodstva u SEC-u, postavši drugi potencijalni ETF koji je podnio zahtjev regulatoru u 2021. Prijava, 16. veljače, došla je na povoljan dan za bitcoin, a kriptovaluta je prvi put u povijesti dosegnula 50.000 dolara. Od tada, uslijedila je tišina iz SEC-a, iako su najavili odgađanje drugih zahtjeva, još nisu objavili pregled NYDIG-ove aplikacije.

4. WisdomTree

Upravitelj imovine sa sjedištem u New Yorku, WisdomTree već ima iskustva u vođenju bitcoin ETF-a. Pokrenuli su jedan na švicarskoj burzi SIX još 2019. godine. Pridružili su se američkim bitcoin ETF nadama u ožujku 2021. godine, podnoseći S-1 zahtjev SEC-u koji je predložio uvrštenje dionica WisdomTree Bitcoin Trusta na Cboe BZX pod simbolom BTCW.

Od tada je SEC ponovno kasnio i odgađao, a regulator je pozvao građane na povratne informacije o prijedlogu. Zainteresirane osobe pozivaju se da dostave pisane podatke, stavove i argumente o tome treba li prijedlog odobriti ili ne.

5. First Trust/SkyBridge

U ožujku 2021. investicijski fond SkyBridge Capital podnio je SEC-u zahtjev za bitcoin ETF. Tvrtka, koju vodi bivši direktor komunikacija Bijele kuće Anthony Scaramucci, već vodi bitcoin fond otvoren za akreditirane ulagače s minimalnim ulaganjem od 50.000 dolara. Nekoliko tjedana od otvaranja u siječnju 2021. godine narastao je na preko 370 milijuna dolara.

Istog mjeseca, Scaramucci je bio optimističan da bi bitcoin ETF mogao biti odobren do kraja 2021. godine.

U svibnju je NYSE Arca podnio zahtjev za predloženu promjenu pravila prema kojoj bi bitcoin ETF SkyBridge Capitala bio naveden na burzi. Početkom srpnja, SEC je pomaknuo razdoblje pregleda za Skybridge Bitcoin ETF do 25. kolovoza.

6. Fidelity/Wise Origin

U ožujku 2021. došlo je do navale zahtjeva za bitcoin ETF-ove, među kojima je i Fidelityev Wise Origin Bitcoin Trust, što ne iznenađuje, s obzirom na to da je samo nekoliko tjedana ranije njegov direktor Global Macroa, Jurrien Timmer, rekao da bitcoin ima 'jedinstvenu prednost' nad zlatom. Zahtjev Wise Origin Bitcoin Trusta prerpostavlja da bi Fidelity Service Company Inc. da služi kao administrator, a Fidelity Digital Assets držao bi skrbništvo nad bitcoinom na kojem se temelji ETF.

U svibnju 2021. godine Cboe Global Markets podnio je prijedlog za popis Fidelityevog Bitcoin ETF-a, tvrdeći da je zabrinutost SEC-a zbog manipuliranja tržištem 'dovoljno ublažena' zahvaljujući povećanju sudjelovanja investitora i institucionalnom usvajanju kriptovalute, što je 'olakšalo sazrijevanje bitcoin trgovinskog ekosustava'. Istog mjeseca SEC je započeo reviziju Fidelityeve prijave.

7. Kryptoin

Kryptoin sa sjedištem u Delawareu prvi je put pokušao podnijeti zahtjev za bitcoin ETF u listopadu 2019., a predloženi Kryptoin Bitcoin ETF Trust bit će naveden na NYSE Arca. Tvrtka za financijske usluge napravila je drugi pokušaju u travnju 2021., a revidirani prijedlog trusta bit će naveden na Cboeovoj BZX burzi. Njegova izmijenjena prijava navela je pružatelje usluga koji će pomoći u pokretanju ETF-a, uključujući kripto mjenjačnicu Gemini, koja bi osigurala skrbništvo nad bitcoin udjelima Trusta.

Do kraja tog mjeseca zahtjev je službeno razmatran od strane SEC-a, koji je nakon toga odgodio svoju odluku o podnošenju do 27. srpnja 2021. godine.

- Povjerenstvo smatra da je primjereno odrediti dulji rok u kojem će se poduzeti mjere u području predložene izmjene pravila kako bi se dobilo dovoljno vremena za razmatranje predložene promjene pravila i zaprimljenih primjedbi - stoji u priopćenju SEC-a od 9. lipnja.

8. Galaxy Digital

U travnju 2021. kripto investicijska tvrtka Galaxy Digital podnijela je zahtjev za bitcoin ETF, u to vrijeme, osmi takav zahtjev na stol SEC-a. Predloženi Galaxy Bitcoin ETF bio bi naveden na NYSE Arca. Galaxy Digital, koji upravlja imovinom od preko 400 milijuna dolara, također je jedan od najvećih institucionalnih vlasnika bitcoina, sa 16 400 bitcoina u svojoj riznici (vrijednih više od 680 milijuna dolara po trenutnim cijenama).

Osnivač Galaxy Digitala Mike Novogratz iznio je svoje mišljenje o nevoljkosti SEC-a da odobri bitcoin ETF na Ethereal Summitu 2021. godine, tvrdeći da je pod Trumpovom administracijom SEC umjesto toga dopustio procvat Grayscale Bitcoin Trusta (GBTC), što 'nije bilo tako dobro za potrošača'. GBTC je, tvrdi Novogratz, naveo kupce da kupuju bitcoin uz premiju od 20 do 30 posto koju arbitriraju investicijski fondovi. Nadodao je kako bi ETF bio elegantnije rješenje.

9. Ark Invest

Ark Invest, investicijsko društvo na čelu s Cathie Wood, podnijelo je zahtjev za Ark21Shares ETF u lipnju 2021. ARK Invest udružio se sa švicarskim ETF pružateljem usluga 21Shares AG kako bi ponudio ARK 21Shares Bitcoin ETF. Ako bude odobren, trgovat će na Cboeovoj BZX burzi pod simbolom ARKB.

Tvrtka je također prva koja je otkrila naknade za svoj bitcoin ETF, a prijava ukazuje na planiranu naknadu od 0,95 posto koja se plaća 21Sharesu, koji bi novac koristio za pokrivanje operativnih troškova.

Ark Invest već je izložen bitcoinu na neki način, nakon što je uložio u kripto mjenjačnicu Coinbase, Grayscale Bitcoin Trust i procesor plaćanja Square, koji u svojoj bilanci drži više od 8000 bitcoina. Izvršna direktorica Cathie Wood je, ne iznenađujuće, entuzijastični zagovornik bitcoina, tvrdeći da kriptovaluta predstavlja 'novu klasu imovine' i da bi mogla postati rezervna valuta.

10. Globalni X

Najnoviji sudionik Bitcoin ETF utrke je Global X Digital Assets, upravitelj fonda s 31 milijardom dolara imovine pod upravljanjem, koji je podnio zahtjev SEC-u u srpnju 2021. Ako bude odobren, predloženi Global X Bitcoin Trust trgovat će na Cboe BZX burzi, a banka New York Mellon imenovala je administratorom trusta.

GlobalX- ov portfelj obuhvaća 84 ETF-a koji pokrivaju disruptivnu tehnologiju, prihode od kapitala, robu i tržišta u nastajanju. Njegov predloženi zahtjev tek treba otkriti svoj simbol ili identitet skrbnika odgovornog za čuvanje svog bitcoina, iako je objavio da je skrbnik društvo s ograničenom svrhom ovlašteno za pružanje usluga digitalnog skrbništva nad imovinom u državi New York.

11. One River

One River Asset Management pokrenuo je svoj zahtjev za bitcoin ETF u svibnju 2021. godine, sa svojom aplikacijom za ugljično neutralan bitcoin fond. Budući da su potrošnja energije i ugljični otisak bitcoina pod sve većim povećalom, One River se obvezao nadoknaditi svoj ugljični otisak 'kupnjom i povlačenjem kredita za ugljik potrebnih za obračunavanje procijenjenih emisija ugljika povezanih s bitcoinom koje drži Trust' putem ekološke platforme Moss Earth.

One River također je u pokušaju da pridobije SEC, doveo bivšeg predsjednika SEC-a Jaya Claytona za savjetnika. Clayton, koji se pridružio tvrtki prije svoje bitcoin ETF aplikacije, bio je na čelu SEC-a u razdoblju kada je odbio svaku prijavu za bitcoin ETF.

Grayscale

Upravitelj kripto investicijskih fondova Grayscale još nije podnio službenu prijavu za bitcoin ETF, ali nije krio da to želi. Američka investicijska tvrtka već upravlja zatvorenim GBTC Bitcoin Trustom, koji upravlja s više od 650.000 bitcoina (vrijednih 32 milijardi dolara po današnjim cijenama). Objavili su da su 100 posto predani pretvaranju GBTC-a u ETF.

Da se to učini, Grayscale bi morao naplaćivati niže naknade za upravljanje, te bilo bi lakše prebacivati novac unutra i van. Grayscale je podnio zahtjev za pokretanje bitcoin ETF-a 2016. godine, ali ga je povukao godinu dana kasnije, navodeći da vjeruju kako regulatorno okruženje za digitalnu imovinu nije napredovalo do točke u kojoj se takav proizvod može uspješno plasirati na tržište.

Nedostatak bitcoin ETF-a uzrokovao je probleme za Grayscale i šire tržište bitcoina. Umjesto takvog proizvoda, GBTC je pokupio većinu američke institucionalne potražnje za bitcoinom. Međutim, njegove dionice ponekad trguju po negativnoj premiji, nižoj od vrijednosti temeljnog bitcoina po dionici, ali fond ne smije otkupiti dionice za sam bitcoin, tako da ga tržište ne može organski popraviti.

Ako bi bitcoin ETF bio odobren, to bi omogućilo investitorima da otkupe dionice u bilo kojem trenutku. To bi vjerojatno spriječilo pojavljivanje negativne premije i pomoglo da dionice odgovaraju vrijednosti temeljnih bitcoina.

Stoga ne čudi da Grayscale zapošljava stručnjake u području ETF-ova i postavlja temelje. U srpnju 2021. sklopio je ugovor s tvrtkom BNY Mellon prema kojoj bi globalna investicijska tvrtka djelovala kao pružatelj usluga za GBTC. Ako bi se pretvorio u ETF, BNY Mellon pružao bi transfernu agenciju i ETF usluge.

Duga i zavojita cesta

Put prema bitcoin ETF-u još traje. Otkako su blizanci Winklevoss prvi put podnijeli zahtjev 2013. godine, SEC je u više navrata odugovlačio s idejom. U posljednjih nekoliko godina u više su navrata odgađali donošenje odluka o brojnim bitcoin ETF zahtjevima, zbog čega su tvrtke poput VanEcka povukle svoje prijave zbog straha da će ih SEC odbiti.

Glavna zabrinutost SEC-a oko odobravanja bitcoin ETF-a odnosi se na nedostatak transparentnosti informacija o trgovanju, manipuliranje tržištem i ideju da se bitcoin bitno razlikuje od druge imovine kojom se redovito trguje. Također je zabrinut zbog nedostatka likvidnosti na tržištima.

Sui Chung, izvršni direktor pružatelja kripto indeksa CF Benchmarks, istaknuo je da su u ranim danima oni koji su podnijeli zahtjev za bitcoin ETF-ove, kao što su blizanci Winklevoss, to radili od startupa, iako dobro financiranih. Ali sada prijave dolaze od nove vrste kandidata koji su spremni odgovoriti na te izazove.

- Mislim da mnoga područja oko kojih je SEC ranije izrazio zabrinutost, nisu imala puno iskustva na tržištu ETF-ova, posebice s hirovima kripto tržišta i kako bi se uskladili s tržištima kapitala kroz strukturu ETF-a. - kazao je Chung.

Dodao je da se, ako je izgrađen na pravi način, bitcoin ETF ne mora razlikovati od bilo kojeg drugog ETF-a uvrštenog na burzi.

U kolovozu 2021. predsjednik SEC-a Gary Gensler iznio je svoje mišljenje, ističući da se 'posebno raduje' SEC-ovom pregledu ETF-ova ograničenih na CME-traded bitcoin futurese. Njegov nagovještaj da je SEC povoljnije sklon bitcoin futures ETF-ovima od ETF-ova s fizičkom izloženošću bitcoinu izazvao je navalu zahtjeva za bitcoin futures ETF-ove, s prijedlozima poput Galaxy Digitala i VanEcka.

Dok je SAD odugovlačio, druge zemlje su napredovale. Sada postoji više bitcoin ETF-ova koji djeluju u zemljama kao što su Kanada i Brazil. A u Europi postoji niz instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN-ovi), koji su vrlo slični financijski instrumenti.

Ipak, unatoč brojnim odbijanjima i kašnjenjima, kripto industrija je i dalje optimistična. U srpnju 2021. iz Coinbasea su ponovili da je bitcoin ETF 'samo pitanje vremena'.