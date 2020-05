Bitcoin je doživio treći halving u svojoj povijesti  

Piše: FIMA Plus

Dugo iščekivani kripto-događaj ove godine, treće prepolavljanje (halving) bitcoina (BTC), dogodio se u ponedjeljak. Prepolavljanje se događa svake četiri godine, a posljednja nagrada za rudarenje bitcoina prepolovila je nagradu za rudarenje bitcoina s 12,5 BTC na 6,25 BTC.

Treći po redu halving bitcoina dogodio se u 15:23 sati po istočnom standardnom vremenu u ponedjeljak. Nakon prepolavljanja bitcoinom se trguje po 8.500 dolara, s tržišnom dominacijom od 67 posto u vrijeme pisanja ovog teksta.

Prepolavljanje bitcoina, odnosno smanjenje nagrade za rudarenje događa se svake 4 godine

Prepolavljanjem se smanjuje nagrada 'rudarima' za 50 posto. Prvi halving bitcoina dogodio se 2012. godine, čime je prvotna nagrada smanjena s 50 BTC na 25 BTC. Drugo prepolavljanje dogodilo se 2016. godine, a nagrada je pala s 25 BTC na 12,5 BTC.

Kako je opskrba bitcoina ograničena na 21 milijun coinova, događaji prepolavljanja bitcoina trebali bi se nastaviti sve do 2140. godine ili do 21-milijuntog BTC-a. Do tada bi nagrada za rudarenje trebala dostići 1 satoshi, ili najmanju jedinicu bitcoina koja iznosi 0,00000001 BTC.

Utjecaj bitcoin halvinga

Kako su dva prethodna prepolavljanja bitcoina na kraju utjecala na cijenu bitcoina na pozitivan način, prepolovljena vrijednost bitcoina postala je predmet različitih predviđanja i nagađanja cijena. Dok određeni kripto investitori predviđaju da treće prepolavljanje bitcoina neće utjecati na cijenu bitcoina, drugi smatraju da će prepolavljanje definitivno utjecati na cijenu kriptovalute zbog smanjenja ponude novorudarenih bitcoina.