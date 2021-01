Bitcoin jučer potonuo 22 posto, najviše od ožujka, danas opet lagani oporavak

Cijena bitcoina srušila se tijekom protekla 24 sata, krećući se od 38.947 dolara u nedjelju u 22:00 UTC (17:00 ET) do najmanje 30.305 dolara do ponedjeljka u 17:00 UTC (12 sati), prema podacima stranice CoinDesk. U rasponu od 19 sati najstarija kriptovaluta na svijetu pala je za 8.642 dolara, što je gubitak od preko 22%.



No, danas se opet cijena lagano počela oporavljati, pa jedan Bitcoin trenutno vrijedi 36,074.01 dolara.



Takva kretanja rezultat su jačanja američke valute prema većini važnih svjetskih valuta u očekivanju viših kamatnih stopa u SAD-u.



Jučer je snažno je pala i vrijednost druge po važnosti kriptovalute, ethereuma, i to za 23 posto, koji je dan završio s cijenom od 985 dolara. No, baš kao i Bitcoin, i Ethereum se danas oporavio pa se trenutna cijena vrti oko 1,119.49 dolara.



Zanimanje za ulaganje u bitcoin poraslo je nakon što su ga u znatnijim količinama počeli kupovati institucionalni ulagači, smatrajući da ih takvo ulaganje štiti od inflacije, te da bi mogli ostvariti i dobitke ako se rasprostrani korištenje te valute.



Ta kriptovaluta je više nego udvostručila svoju cijenu od početka prosinca, na rekordnih 42.000 dolara krajem prošloga tjedna, što je neke investicijske banke navelo na oprez zbog mogućeg nastanka 'cjenovnog balona'.



Britanski regulator financijskih tržišta (FCA) danas je upozorio investitore da bi investicijski i kreditni proizvodi povezani s kriptovalutama mogli sadržavati "vrlo visoke rizike".



- FCA je svjestan da neke kompanije nude ulaganja u kripto imovinu, ili nude kredite i ulaganja povezana s kriptoimovinom koja obećava visoke povrate. Ako potrošači ulažu u takve proizvode, trebaju biti spremni na to da mogu izgubiti sav svoj novac - upozoravaju iz FCA.



Iz Bank of America još su prošli tjedan objavili da najpopularnija svjetska kriptovaluta na putu prenapuhanog mjehura, baš kao dotcom uzlet ili cijene zlata u 1970-ima.



No, s druge strane, stratezi iz J.P.Morgana smatraju da bitcoin postaje rival zlatu i da bi njegova cijena mogla dosegnuti i 146.000 dolara ako postane imovina u koju će se ulagati u nesigurna vremena.