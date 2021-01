Bitcoin potonuo 25 posto, a Ether na rekordnoj razini

Nakon što cijena jednog Bitcoina početkom siječnja dosegla rekordnih 42 tisuće dolara, došlo je do laganih korekcija, a prošloga je petka Bitcoin doživio dvoznamenkasti pad, najveći od rujna prošle godine.



U petak oko 14 sati Bitcoinom se trgovalo po 31.712 dolara čime je njegova vrijednost u 24 sata potonula više od 17 posto, prema podacima stranice CoinMarketCap. No, danas se već cijena ponovno polako oporavlja pa se trenutno za jedan Bitcoin može dobiti 33.269 dolara.



Od rekordnih 42 tisuće dolara u siječnju, ova kriptovaluta je izgubila skoro 25 posto vrijednosti. To naravno ne znači puno onim hodlerima, tj. ljudima koji su nekad prije kupili Bitcoine i koji ih drže i čekaju, dok oni koji su se pomamili u nezgodno vrijeme, točnije u siječnju, sada vjerojatno grizu nokte i strepe nad svojim kriptovalutama svakodnevno prateći kretanje cijena na kripto burzama.



Velika rasprodaja koja se dogodila nakon rekordne cijene vjerojatno je dijelom potaknuta i izjavom američke ministrice financija Janet Yellen koja tu vrstu digitalne imovine smatra pogodnom za kriminalne aktivnosti što je protumačeno kao najava mnogo strože regulative.



Ipak, nije nužno da je samo ova izjava utjecala na pad cijene Bitcoina. Dio analitičara smatra da se radi o zabrinutosti investitora oko pojave cjenovnog balona na tržištu kriptovaluta dok drugi pak smatraju da su kriptovalute zadobile veću pažnju spomenutih regulatora.



Jehan Chu, partner u hongkonškoj savjetodavnoj blockchain tvrtki Kenetic Capital, ocijenio je za Bloomberg da su strahovanja Janet Yellen neutemeljena te smatra da se trenutno događa prirodna korekcija koja neće promijeniti ulazak Bitcoina u tradicionalne financijske tokove i institucije. Također, optimistični Chu smatra da će Bitcoin ove godine dosegnuti cijenu od 100.000 dolara.



Nasuprot optimističnog Chua, UBS Wealth Management je objavio analizu u kojoj stoji da bi vrijednost Bitcoina mogla pasti na nulu ako dođe do strože regulative i pojave bolje dizajnirane konkurencije, poput digitalnih valuta iza kojih stoje središnje banke.

Rekordan Ether

I dok se mnogi analitičari bave Bitcoinom, druga najveća kriptovaluta po market capu Ether dosegla je u nedjelju svoju rekordnu cijenu od 1450 dolara.

Iako je trenutna cijena korigirana na 1410 dolara, Ether je ove godine na godišnjoj razini doživio rast vrijednosti od 88 posto, što je u svakom slučaju vrijedno pažnje.