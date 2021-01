Bitcoin probio granicu od 40.000 dolara! Donosimo TRI razloga zašto je skočila cijena i što se dalje može očekivati

Piše: FIMA Plus

Traje bullish euforija uslijed konstantnog rasta, BTC prvi put u povijesti obara sve rekorde, ne zna se gdje mu je granica, a kripto entuzijasti samo kupuju i kupuju.

Tko kupuje? Pa svi, od institucija do malih privatnih osoba. Gdje? To možete učiniti na ovoj web-stranici te putem brokera digitalne imovine i kriptovaluta budite uvijek informirani o kretanju cijena, ali i o svim aktualnim novostima na tržištu kriptovaluta.

Razlog je, između ostalog, pokušaj brze zarade, ulaganje u budućnost, diverzifikacija imovine.

Koronakriza uzrok je sve većoj depresiji, a posljedica pandemije su i lock down te izbjegavanje kontakata. Stoga sve prisutna digitalizacija na neki način također potiče masu da se okrene alternativi i novim stvarima. Stoga jedan od razlog je i znatiželja.

Mnoge se rasprave vode i oko budućnosti kriptovaluta, ali i plaćanja. Kakva nam budućnost slijedi kada su u pitanju kriptovalue?

To nitko sa sigurnošću ne može tvrditi, no na temelju trenutne situacije, moramo malo biti i optimistični.

Daljnji rast, novi projekti, sve bolje postavljeni pravni okviri, veći broj privatnih, ali i pravnih osoba na kriptotržištu, plaćanja kriptovalutama sve su bolji pokazatelji porasta svijesti oko novih mogućnosti koje tržište kriptovaluta nudi.

Dakle na temelju svega toga i za profesionalce i za početnike prirodno je pitati se - Zašto cijene rastu i hoće li bitcoin pasti?

Prva transakcija na Bitcoin mreži izvršena je prije 12 godina pa trgovanje kriptovalutama bilježi relativno kratku povijest. S metodama za procjenu imovine koje su još uvijek u velikoj mjeri neprovjerene, nitko zapravo ne zna koliko bi trebala biti vrijednost jednog bitcoina sada ili u budućnosti.

To nije spriječilo investitore u digitalnu imovinu, pa čak ni analitičare s Wall Streeta da objavljuju prognoze cijena u rasponu od 50.000 do 400.000 dolara ili više, a čak su i analitičari JPMorgan Chasea, najveće američke investicijske banke, nedavno predvidjeli dugoročnu cijenu od 146.000 američkih dolara.

Na temelju izvješća CoinDeska, evo nekoliko ključnih razloga zašto je cijena bitcoina nedavno porasla:

1. Potražnja od institucionalnih kupaca, mnogi od njih gledaju na bitcoin kao na svojevrsnu zaštitu od inflacije. Kriptovaluta se smatra zaštitom od inflacije jer se, prema izvornom mrežnom programu, može stvoriti samo 21 milijun bitcoina. Stoga je i u ovom primjeru vidljiva decentralizacija kriptovaluta. Naime središnje banake poput američkih Federalnih rezervi na temelju glasanja u odboru mogu odlučiti o dodatnom tiskanju američkog dolara što će povećati količinu novca u opticaju i ujedno smanjiti njegovu vrijednost, to nije slučaj i s kriptovalutama.

2. Pad američkog dolara na tržištima. Indeks američkog dolara skliznuo je za 6,8% u 2020. godini, a ponovno pada i u 2021. To je ključno za bitcoin jer je cijena kriptovalute uglavnom denominirana u američkim dolarima. Mogući razlozi za pad vrijednosti dolara uključuju tiskanje novca Federalnih rezervi u iznosu od tri bilijuna dolara tijekom prošle godine, što je otprilike tri četvrtine ukupnog iznosa koji je prethodno tiskan u 108-godišnjoj povijesti Američke središnje banke.

3. Maloprodaja. Bitcoin je sve lakše kupiti, a neke od najpoznatijih platnih platforma poput PayPala omogućile su plaćanja kriptovalutama još prošle godine.

Sve je ovo vrlo lako moglo dovesti do značajnog porasta u posljednjih nekoliko mjeseci. No bi li cijena bitcoina mogla snažno pasti? Naravno da bi mogla, što je nekoliko analitičara za CoinDesk i potvrdilo.

Cijena kriptovaluta iznimno je volatilna, a značajne i neočekivane promjene cijena nisu rijetkost.

Donosimo i nekoliko komentara kripto analitičara i drugih financijskih stručnjaka o tome kako bi pad vrijednosti BTC-a mogao izgledati i što bi ga moglo uzrokovati.

Bitcoin je "bio i ostao izuzetno volatilan", rekao je Joe DiPasquale , izvršni direktor BitBull Capital , hedge fonda usmjerenog na kriptovalute. Već u ponedjeljak primijetio je da je vrijednost nakon što je značajno porasla i dosegla novi vrhunac ubrzo pala za gotovo 7000 američkih dolara.

, izvršni direktor , hedge fonda usmjerenog na kriptovalute. Već u ponedjeljak primijetio je da je vrijednost nakon što je značajno porasla i dosegla novi vrhunac ubrzo pala za gotovo 7000 američkih dolara. Nije bilo niti jedne godine od 2013. godine kada cijene nisu pale najmanje 25% od najviše vrijednosti postignute te godine, rekao je Gavin Smith , izvršni direktor tvrtke Panxora koja se bavi ulaganjima u digitalnu imovinu. Rekao je da se ne bi iznenadio kad bi cijena bitcoina porasla na 70.000 ili 80.000 dolara, niti pala za 40%. Srednjoročno, bitcoin je „bikovski“ je raspoložen: "Tijekom tri godine ovo mu je bila velika prednost. No dugoročno postoji rizik da bi tehnološki razvoj mogao preteći bitcoin. Međutim, trenutno na vidiku nema ničega što bi ukazivalo na to da bi se to moglo dogoditi“, rekao je i dodao "Ali uvijek je opasno potpuno ignorirati rizik."

, izvršni direktor tvrtke koja se bavi ulaganjima u digitalnu imovinu. Rekao je da se ne bi iznenadio kad bi cijena bitcoina porasla na 70.000 ili 80.000 dolara, niti pala za 40%. Srednjoročno, bitcoin je „bikovski“ je raspoložen: "Tijekom tri godine ovo mu je bila velika prednost. No dugoročno postoji rizik da bi tehnološki razvoj mogao preteći bitcoin. Međutim, trenutno na vidiku nema ničega što bi ukazivalo na to da bi se to moglo dogoditi“, rekao je i dodao "Ali uvijek je opasno potpuno ignorirati rizik." Cijena bitcoina mogla bi porasti dva do tri puta s ove trenutne razine prije nego što se vrati na otprilike ono mjesto na kojem je sada, rekao je Mike Venuto , upravitelj portfelja Amplify Transformational Data Sharing fonda kojim se trguje na burzi, a koji ulaže u dionice povezane s blockchainom.

, upravitelj portfelja fonda kojim se trguje na burzi, a koji ulaže u dionice povezane s blockchainom. "Bit će promjena, a one će biti divlje", rekao je Denis Vinokourov iz Bequanta . Smatra kako će cijene dugoročno rasti, barem djelomično na temelju bikovskih očekivanja velikih tvrtki s Wall Streeta. “Može li se vratiti na 4.000 dolara? Da."

iz . Smatra kako će cijene dugoročno rasti, barem djelomično na temelju bikovskih očekivanja velikih tvrtki s Wall Streeta. “Može li se vratiti na 4.000 dolara? Da." "Iako trenutno vidimo nedvosmislen izraz bikovskog raspoloženja na tržištu, korekcija bi mogla biti na pomolu", rekla je Sui Chung, izvršna direktorica CF Benchmarka.

Dakle prema stručnjacima, vjerojatno će doći do pada, no to je tipično za bitcoin. A ako je povijest smjernica, cijene će se vjerojatno oporaviti. No nitko sa sigurnošću ne može reći kada.