Bitcoin rainbow chart otkriva najbolje vrijeme za kupnju ili prodaju bitcoina

Investitori se u trenucima nesigurnosti i velike volatilnosti često okreću dugoročnim grafovima. Kao i na tradicionalnim tržištima tako i na kripto tržištu najbolje prolaze dugoročni investitori. Istraživanja pokazuju da samo 5 posto trgovaca u kratkoročnom vremenskom razdoblju zarađuje novac, dok 95 posto gubi.

Postavlja se pitanje što je teže? Očito podaci pokazuju pravo stanje, no tu psihologija igra veliku ulogu. Investitori koji ulažu na duge staze, obično imaju čvrst stav i uvjerenje koje im omogućuje da 'prežive' u teškim trenucima. Trgovci koji su orijentirani na kratki rok, sigurno prolaze kroz burnije amplitude i promjene raspoloženja, no na kraju sve se svodi na individualnu razinu.

Pojedinci koji su zakoračili na kripto tržište u prošloj godini, sada su u minusu i možda već postaju obeshrabreni i žele što prije prodati dok ne izgube još veći postotak. Čitali su u medijima da cijena konstantno raste, čuli su od prijatelja da su se obogatili 'preko noći', mislili su da je kripto isključivo 'number go up' i 'up only' tržište. Očito im je potreban jedan reality check i kratka lekcija o volatilnosti kroz povijest.

Takozvani bitcoin rainbow chart, dugoročni logaritamski grafikon cijene bitcoina uređen trakama u duginim bojama, objavljen je na web stranici blockchaincenter.net.

Grafikon je izradio Über Holger, izvršni direktor tvrtke Holger, koristeći logaritamsku regresiju koju je osmislio korisnik imena trolololo na Bitcointalk forumu u 2014. godine.

Grafikon pokušava pokazati investitorima koje je najbolje vrijeme za kupnju ili prodaju bitcoina u prošlosti i koje bi moglo biti najbolje vrijeme za to sada i budućnosti. To može biti vrlo pouzdan izvor informacija za one koji traže sjajne ulazne točke za dugoročnu poziciju.

Holger navodi da rainbow chart nije investicijski savjet, jer dosadašnja izvedba nije indikativna za buduće cjenovno kretanje, već dijeli cijenu bitcoina na osam obojenih traka/područja.

Imena tih područja su očito duhovita, ali iza naizgled površne i zabavne forme ovog grafa krije se očigledna istina, koja je kroz povijest bila izuzetno točna.

Zapravo, graf se do sada pokazao gotovo savršenim te se čini da su trake doista dale izvrsne prijedloge o tome kako se ponašati na tržištu, iako kako Holger kaže da je to apsolutno nije dovoljno da bi se znalo hoće li to biti slučaj u budućnosti.

Donji dio grafikona pokazuje kada je bitcoin podcijenjen, a te je predstavljen plavom i zelenom bojom. Kako se pomičete prema gore, boje se mijenjaju u žutu, narančastu i crvenu.

Zone plave i zelene boje pokazuju odgovarajuće trenutke za kupnju bitcoina. Kada cijena dođe do žutih, narančastih i crvenih područja, to predstavlja signal kada je bitcoin precijenjen i kada je najbolji trenutak za izlazak.

Međutim, model bitcoin rainbow grafikona također otkriva zanimljivu evoluciju u cijeni kriptovalute. Kako vrijeme prolazi, cijena koja se trenutno smatra skupom mogla bi se kasnije pokazati jeftinom. U 2013. godini cijena bitcoina dosegnula je preko 1.000 dolara i jedini put prešla preko gornjih granica grafikona. Cijena koja se tada činila ekstremno precijenjenom, u 2017. označavala je podcijenjenost i idealno vrijeme za kupnju.

'When in doubt, zoom out', popularna je izreka koja se koristi u kripto krugovima. Kao što i podaci istraživanja pokazuju, dugoročni investitori najbolje prolaze na svim tržištima, a pogotovo u kriptu. Kada se pogleda dugoročni grafikon cjenovnog kretanja bitcoina, on uistinu je 'up only'.