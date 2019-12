Blockchain that means Business – meetup koji je informirao o spoju blockchaina i businessa  

Piše: FIMA Plus

U utorak,3. prosinca, završio je peti Blockchain that means Business – Enterprise Blockchain use cases meetup koji se održao u prostorijama Algebra LAB-a. Bio je to savršen spoj zanimljivih izlaganja, angažirane publike i dobre vibracije što je rezultiralo jednim izvrsnim događajem. Govornici i panelisti informirali su nas o spoju blockchaina i businessa te strpljivo odgovarali na pitanja izvrsnog moderatora Borisa Agatića.

Ideja za meetup nastala je prije godinu dana s ciljem da se kroz mjesečna događanja, na kojima obvezno sudjeluje niz relevantnih gostiju iz privatnog i javnog sektora, svim sudionicima objasni i približi blockchain tehnologija i njena primjena u poslovnom i javnom sektoru.

Na poslovnom meetupu prvog dana, 2. prosinca, sudionici su mogli poslušati predavanje Vedrana Brničevića koji je dao pregled enterprise blockchain rješenja, Maxima Denizhenkoa iz poduzeća Kaspersky koji se osvrnuo na blockchain u poduzećima i sigurnost. Nakon njega slijedila su još 3 predavanja. Michael Hasler govorio je o blockchainu i pametnim gradovima, a ekipa iz FIME Plus - Matija Bešvira i Filip Horvat predstavili su uslugu plaćanja kriptovalutama FIMA Pay i mjenjačnicu kripto – fiat FIMA Change.

Nakon izlagačkog dijela uz moderatora Borisa Agatića održao se panel na temu 'Jesu li enterprise blockchain rješenja disruptivna ili se fokusiraju na povećanje učinkovitosti poslovnih procesa?' na kojem su panelisti, ali i publika izrazili svoja raznolika razmišljanja i viđenja. Drugog dana na developerskom meetupu svoja znanja na tu temu podijelili su Andrijan Ostrun i ponovno govornici od prethodnog dana - Maxim Denizhenko i Michael Hasler.

Dosadašnje teme meetupa

Dosadašnje teme odnosile su se na upotrebu blockchaina u financijskom sektoru, upotrebu blockchaina u javnom sektoru, scenarije korištenja privatnog blockchaina i blockchain rješenja u lancu opskrbe. Organizator ovog događaja koji se održao u ponedjeljak i utorak bio je Suprabit, a ulaz je bio besplatan. Nakon panela svi okupljeni imali su vremena za networking u ugodnoj atmosferi uz kavu ili pokoji zalogaj hrane.

Kripto i blockchain zajednica svakim danom je sve veća, a napori i trud u podizanju svijesti o blockchain tehnologiji postaju sve vidljiviji.