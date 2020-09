BREXIT - Bez dogovora automobilska industrija gubi 110 milijardi eura

Ako Velika Britanija izađe iz Europske unije bez novog trgovinskog sporazuma, to će biti "katastrofa", upozorili su u ponedjeljak predstavnici europske automobilske industrije, predviđajući skuplju proizvodnju i više cijene vozila.

"Pregovarači obje strane moraju po svaku cijenu spriječiti da tranzicija završi izlaskom (Britanije) 'bez dogovora'", priopćila je Europska udruga proizvođača automobila (ACEA).

Prema procjeni ACEA-e, izlazak Britanije iz EU-a bez dogovora "stajao bi europski automobilski sektor oko 110 milijardi eura izgubljene trgovine u sljedećih 10 godina i ugrozio bi radna mjesta" u sektoru. Udruga je pozvala pregovarače EU-a i Velike Britanije "da hitno osiguraju dogovor kojim će se urediti nulte carinske stope i moderna pravila o podrijetlu i izbjeći različiti propisi 'na dvije obale La Manchea'".

Britanija je EU službeno napustila u siječnju ali je u prijelaznom razdoblju koje traje do kraja godine i dalje dio jedinstvenog tržišta i carinske unije EU-a. Ako novi sporazum ne bude postignut do 31. prosinca, trgovina između Britanije i EU-a podlijegat će nepreferencijalnim propisima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), koji će značiti 10-postotne carine na automobile te carine do 22 posto na kombije i kamione. To će značiti skuplju proizvodnju i više cijene vozila za kupce, upozorila je ACEA.

Britanija ima veliku automobilsku industriju, uglavnom usmjerenu na izvozna tržišta EU-a. Prošle je godine proizvela oko 1,3 milijuna osobnih automobila, uključujući i brendove Nissana, Honde, BMW-ovog Minija i Opel/Vauxhalla, napominje dpa.