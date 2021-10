Broj mikro poduzeća u Europi naglo porastao u prošloj godini

Broj malih mikro poduzeća je u prošloj godini naglo porastao zaključak je to istraživanja koje je proveo money.co.uk. Istraživanje je provedeno u 28 europskih zemalja kako bi se saznalo koliki je postotak tih mikro poduzeća preživio petogodišnje razdoblje. Pod mikro poduzeća ubrajaju se ona koja imaju do jednog do deset zaposlenika.

Money.co.uk je otkrio da je Francuska najbolja zemlja za opstanak mikro poduzeća. Tijekom petogodišnjeg razdoblja, Francuska se može pohvaliti stopom preživljavanja mikro poduzeća od 75 posto. U 2013. godini u Francuskoj je osnovano 46.549 mikro poduzeća, od kojih je 35.060 još uvijek radilo pet godina kasnije.

Druga najuspješnija zemlja je Švedska s petogodišnjom stopom preživljavanja od 73 posto. U 2013. godini z zemlji je osnovano 17.574 mikro poduzeća, od kojih je 12.908 preživjelo petogodišnje razdoblje.

Na trećem mjestu je Slovačka sa stopom preživljavanja mikro poduzeća od 70 posto. Od 18.949 mikro poduzeća osnovanih 2013. godine, 13.328 ih je preživjelo pet godina.

Zemlja s najnižom petogodišnjom stopom preživljavanja mikro poduzeća je Danska. Unatoč tome što je 2013. godine stvoreno više od 8.000 mikro poduzeća, samo je 3.458 preživjelo petogodišnje razdoblje, pa je Danska sa stopom preživljavanja od samo 42 posto na dnu ovog istraživanja.

Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima drugo najniže mjesto, sa stopom preživljavanja od 43 posto. Međutim, u Velikoj Britaniji je petogodišnje razdoblje preživjelo najviše poduzeća i to 114.590, dvostruko više od bilo koje druge zemlje.

Na trećem mjestu je Poljska sa stopom preživljavanja od 44 posto . Od 36.000 mikro poduzeća, manje od 16.000 je preživjelo pet godina.

Zemlje s najviše mikro poduzeća

Unatoč tome što stope preživljavanja fluktuiraju za oko 30% od najboljih do najgorih zemalja, money.co.uk je također pokušao saznati koje su zemlje proizvele najviše poduzeća koja su preživjela petogodišnje razdoblje.

Među prvih 10 zemalja nalaze se: Njemačka, Poljska, Rumunjska, Portugal i Slovačka.

- Mnoga su poduzeća nesumnjivo osjetila negativan utjecaj pandemije na dobit, ali u posljednjih 18 mjeseci zabilježen je i porast broja malih poduzeća u svijetu. Naša analiza najnovijih podataka Eurostata pokazuje da postoji nekoliko zemalja u Europi u kojima su šanse za preživljavanje veće od drugih, posebno u Francuskoj, Švedskoj i Slovačkoj. Mala poduzeća u ove tri zemlje imaju najveću stopu preživljavanja na kontinentu - komentirao je Salman Haqqi, stručnjak za osobne financije na money.co.uk.