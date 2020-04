Češka i Austrija kreću s ublažavanjem mjera, hoće li i Hrvatska ići tim koracima?

S obzirom na to da Vlada RH i sve stručne službe promatraju što se događa u Europi, odnosno promatraju mjere i razinu širenja virusa od Italije i Španjolske do Austrije i Slovenije, može se očekivati da će dio tih mjera popuštanja mogao biti implementiran i kod nas. Stoga smo odlučili prikazati mjere koje trenutno provode ili će provoditi države u kojima je epidemiološka slika svakim danom sve bolja.

Što se tiče stanja u Hrvatskoj, Stožer civilne zaštite u utorak je poručio nekoliko stvari:

broj novooboljelih trebao bi se smanjivati 5 do 7 dana, ali bitan je trend, imamo lagani silazni trend. Linija broja novooboljelih dnevno lagano pada. To je još uvijek blago, nada je da će biti veći pad uskoro. Ali prati se i niz drugih parametara

O HGK zahtjevima, ugostiteljima i postavljanju pleksiglasa poručuje se kako će Vlada izaći s jednom cjelovitom strategijom, s fazama, i onda će se sve dogovoriti sa strukom. Ovo nije situacija koja će proći tako brzo i preporuka je svima da se probaju organizirati na način koji traži epidemiološka struka jer će ovo sve potrajati

Vlada će izaći s jednom cjelovitom strategijom prioriteta s fazama, nakon čega će dogovoriti sve sa strukom. Važno im je da u popuštanju mjera sve bude dobro usklađeno s potrebama raznih dionika u društvu, a da se, s druge strane, napravi određena procjena epidemiološkog rizika u tom trenutku

Dakle, revno se prati svakodnevni broj novooboljelih i ostaje nadati se da će se mjere početi uskoro ublažavati. Neke članice EU već su s time mjerama počele. Donosimo pregled Hrvatskoj najzanimljivijih (turistički, gospodarski).

AUSTRIJA

Austrija je 14. travnja dozvolila otvaranje trgovina površine do 400 kvadratnih metara i vrtnih centara pod vrlo strogim sigurnosnim propisima. Sljedeće mjere ublažavanja najavit će se za kulturni sektor i druga događanja, a postoje izgledi i za ublažavanje mjera vezanih za sportske objekte. U cilju je i da se od 1. svibnja ponovno otvore sve trgovine, trgovački centri i frizeri, a od sredine svibnja i restorani, uz pridržavanje strogih epidemioloških mjera.

Od 13. travnja nošenje zaštitnih maski postaje obvezno i u javnom prijevozu, nakon što su ranije uvedene kao obvezne u supermarketima i ljekarnama. Ograničenje kretanja ostaje na snazi, a izlazak iz kuće dozvoljen je radi odlaska na posao ili u kupovinu, radi podrške drugim osobama ili odlaska na svježi zrak i bavljenja sportom. Škole će ostati zatvorene do sredine svibnja, a matura i završni ispiti odvijat će se pod posebnim uvjetima. Više detalja o mjerama i druge mjere možete pratiti ovdje.

ČEŠKA

Vlada je 14. travnja predstavila plan za postupnu normalizaciju života u Češkoj u nekoliko faza, ako ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije. Prva faza kreće 20. travnja, a odnosi se na obrtnike (manji dućani), prodavaonice i salone automobila, tržnice te profesionalne sportske treninge na otvorenom. Dozvoljena su i vjenčanja do deset osoba, u skladu s posebnim higijenskim uvjetima, te aktivnosti u okviru sveučilišnih studija za maksimalno pet studenata (individualne konzultacije i ispiti). 27. travnja se otvaraju objekti do 200 m2, osim ako su u trgovačkim centrima iznad 5000 m2, s izuzetkom objekata koji imaju zaseban ulaz izvana. 11. svibnja planira se otvaranje autoškola i fitness centara/teretana ali bez korištenja tuševa i svlačionica i pod točno definiranim uvjetima, te prostora do 1000 m; priprema za završne ispite i maturu učenika srednjih škola i visokih učilišta; pojedinačna nastava u osnovnim umjetničkim školama i jezičnim školama. 25. svibnja bi se otvorila mogućnost da se učenicima osnovnih škola i djeci s poteškoćama sa sluhom i vidom organiziraju aktivnosti u obliku školskih grupa; mogućnost nastave u osnovnim umjetničkim i jezičnim školama.

Planira se i otvaranje restorana, pubova, kafića, vinoteka kao i frizerskih i kozmetičkih salona, salona za pedikuru, manikuru, masažu, muzeja, galerija i izložbenih dvorana i zooloških vrtova (vanjskih prostora). 1. lipnja bi se otvorila mogućnost diplomiranja i završnih ispita na konzervatorijima i fakultetima te ograničena mogućnost obavljanja praktične nastave u stručnim školama. Najranije 8. lipnja bi se otvorile i najveće ustanove, trgovački centri, kantine, hoteli, kazališta, dvorci te kulturni i sportski događaji s do 50 ljudi, a mogla bi se početi održavati i vjenčanja pod specifičnim higijenskim uvjetima.

Od 14. travnja dopušteno je putovanje u inozemstvo radi "esencijalnih aktivnosti“: poslovna putovanja, posjet liječniku ili rođaku. Nakon povratka obvezna je 14-dnevna karantena. 9. travnja otvorene su trgovine hobi materijalom, željezare te tregovine za prodaju i servis bicikala, a prije toga su dopušteni pojedinačni sportovi na otvorenom, uz mjere socijalnog distanciranja i prisutnost od maksimalno dvije osobe. Otvorena su i dvorišta za prikupljanje sirovina, otpada kao i postrojenja za kompostiranje. Izvanredno stanje produljeno je do 30. travnja, a za vrijeme njegovog trajanja na snazi je ograničenje kretanja. Češka je ranije uvela posebne kontrole prekograničnih putnika (pendleři) - morat će predočiti poseban dokument pri prelasku granice, koji će policija pečatirati pri odlasku i povratku. Vlada je uvela obvezu nošenja zaštitne opreme i rezervirala je vrijeme za kupovinu hrane za starije osobe u određenim maloprodajnim centrima. Ljudi se smiju okupljati u skupinama od najviše dvije osobe na javnim mjestima, osim kad se radi o članovima obitelji, zbog obavljanja posla te pogreba. U kontaktu s drugim osobama, potrebno je održavati udaljenost od najmanje 2 metra gdje god je to moguće. Više detalja i više mjera pogledajte ovdje.

ITALIJA

Talijanska vlada produljila je do 3. svibnja izvanredne mjere uvedene prije mjesec dana, ali i najavila da će od 14. travnja biti otvorene knjižare, trgovine odjećom za djecu, a šumarstvo i drvna industrija bit će uključeni u dozvoljene proizvodne aktivnosti. Svatko tko uđe na nacionalni teritorij zračnim, pomorskim, željezničkim ili kopnenim prijevozom, dužan je prijevozniku dostaviti deklaraciju prilikom ukrcaja, koja jasno i detaljno navodi razloge putovanja, adresu gdje će odraditi samoizolaciju i kontakt. Odredbe su na snazi ​​od 28. ožujka do stupanja na snagu nove uredbe premijera. Iz kuće se izlazi zbog posla, iz zdravstvenih razloga, zbog odlaska u kupovinu esencijalnih stvari.Zatvorene su radnje koje poslužuju hranu i pića koje ostaju otvorene u sklopu bolnica i aerodroma. Svi organizirani događaji obustavljeni su na javnim ili privatnim mjestima, kulturne, rekreacijske, sportske, vjerske i sajamske prirode, čak i ako se održavaju na zatvorenom, ali otvorenom za publiku (kina, kazališta, pubovi, plesne škole, igraonice, kladionice i bingo dvorane, diskoteke i slična mjesta). Zatvoreni su lokali, osim trgovina s hranom, kioska s novinama i osnovnim potrepštinama i ljekarni, a iznimka su i banke i poštanski uredi. Škole i sveučilišta zatvoreni su još ranije. Više detalja i više mjera pogledajte ovdje.

SLOVAČKA

Vlada je odlučila proširiti izvanredno stanje tako što je uvela policijski sat po noći, koji vrijedi od ponoći 8. travnja do 13. travnja u 23:59. Policijski sat ne odnosi se na: uobičajena putovanja na posao i s posla, za ispunjavanje osnovnih životnih potreba kao što su kupovina hrane, lijekova, medicinskih sredstava, sanitarnih proizvoda, kozmetike, hrane za životinje, stvari za njegu djece, kućnih ljubimaca i goriva, radi pružanja potrebnih životnih potreba za drugu osobu, odlaska na hitni pregled, sprovoda… Za sve osobe koje od 6. travnja 2020. ulaze na teritorij Slovačke, obvezna je izolacija u objektima koje odredi država, u vremenu koliko je potrebno za provođenje testiranja na koronavirus. Postoje određene iznimke. Nakon utvrđivanja negativnog rezultata, obvezna je kućna izolacija u trajanju od 14 dana. Uvedena je obveza nošenja pokrivala (veo, šal) izvan vlastitog doma i potrebno je održavati razmak od 2 metra. Za osobe starije od 65 godina, rezervirano je vrijeme u trgovinama od 9 do 12 h. Od 3. travnja zabranjen je rad objekata za djecu i mlade, osim objekata za pripremu školskih obroka - na temelju odluke moguće je pripremati i dostavljati obroke za starije i socijalno ugroženu djecu. Od 16. ožujka zatvorene su škole, kao i maloprodajni objekti, uz određene iznimke kao što su trgovine hranom, ljekarne, drogerije, tiskare, pošte, banke, benzinske postaje. Granični prijelazi i zračne luke ostaju zatvoreni. Radno vrijeme trgovačkog centra je ograničeno, kafići i diskoteke su zatvoreni, kao i wellness i fitness centri. Za više detalja i više mjera pogledajte link.

SLOVENIJA

Slovenija će od 20. travnja dozvoliti rad određenim prodavaonicama i servisima koji su bili zatvoreni zbog epidemije novog koronavirusa. Dopuštaju se tehnički pregledi, a vlada je donijela i odluku o ponovnom otvaranju servisa za registraciju vozila i tahografskih radionica koje su do sada bile zatvorene, te je produljeno trajanje vozačkih i prometnih dozvola do 17. lipnja. Od 20. travnja je također dozvoljen prijevoz zaposlenih posebnim linijskim prijevozom. Otvorit će se trgovine građevinsko-instalaterskim materijalom, tehničkom robom i pokućstvom, kemijske čistionice i servisne radionice, specijalizirane trgovine za prodaju automobila i bicikala, te osobno preuzimanje robe ili hrane na mjestima gdje je osiguran minimalan kontakt s potrošačima. Zaposlenici i kupci moraju se pridržavati pravila fizičke distance i drugih propisanih epidemioloških propisa. 4. svibnja otvorit će se i frizerski i kozmetički saloni, prodavaonice do 400 kvadratnih metara površine (s izuzetkom onih u trgovačkim centrima), te saloni za njegu pasa, mačaka i ostalih kućnih ljubimaca. Od 18. travnja na snagu stupa izmijenjena Uredba o privremenoj općoj zabrani kretanja i okupljanja ljudi na javnim mjestima te zabrani kretanja izvan mjesta prebivališta - građani koji imaju zemljište izvan općine/mjesta prebivališta moći će ga posjetiti radi obrađivanja i sezonskog rada. Također, građanima je dopušteno bavljenje nekim sportskim aktivnostima, kao što su golf, tenis ili boćanje na području matične općine. Dozvoljen je odlazak na posao, obavljanje gospodarskih, poljoprivrednih i šumarskih poslova, pomoć osobama kojima je potrebna podrška članova obitelji, pristup ljekarnama, zdravstvenim i sanitarnim uslugama, stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, pristup uslugama za osobe s invaliditetom.

Kretanje, pristup i zadržavanje na javnom mjestu, uz očuvanje sigurne udaljenosti do drugih osoba, dopušteno je i za pristup trgovinama i direktnoj poljoprivrednoj prodaji, drogerijama, benzinskim postajama, bankama i poštama, uslugama dostave, čišćenja i higijene i određenim drugim mjestima i uslugama. Na zatvorenom javnom mjestu obvezno je korištenje maske ili nekog drugog pokrivala nosa i ustiju, a umjesto obveznog nošenja rukavica, uvedena je obvezna dezinfekcija ruku. Vlasnici (pružatelji usluga) su dužni osigurati dezinficijens. Od 12. travnja osobama koje ulaze u Sloveniju bit će određena sedmodnevna umjesto dosadašnje dvotjedne karantene, a ta ograničenja neće vrijediti za prekogranične radnike, prijevoz tereta, tranzitne putnike koji će u istom danu napuštati slovenski prostor i druge određene iznimke. Kao jednu od mjera za zaustavljanje i kontrolu epidemije novog koronavirusa, Vlada je donijela uredbu o obveznoj dezinfekciji zgrada s više stanova. Ova mjera predviđa obveznu dezinfekciju opreme u zajedničkim prostorijama, najmanje dva puta dnevno. Učestalost dezinfekcije ovisi o broju pojedinaca koji žive u zgradi s više stanova te je određeno što se treba dezinficirati: primjerice kvake, ograde.

Većina javnih ustanova je zatvorena: knjižnice, muzeji, kina, galerije, kao i obrazovne ustanove uz određene iznimke. Obustavljen je javni putnički autobusni i željeznički prijevoz, a prilagođeno je i poslovanje sudova te javnih bilježnika. Rad frizerskih te kozmetičkih salona je trenutno zabranjen, a ograničenja uključuju kulturne, sportske i druge aktivnosti. Više detalja o mjerama pogledajte ovdje.

Izvor podataka je koronavirus.hr