CIA radi na projektima vezanim uz kriptovalute

Surfajući po Redditu otkrit ćete mnoge teorije zavjere koje tvrde da je Tom Hanks kralj pedofilije, Bill Gates ubacio mikročipove u cjepiva protiv koronavirusa, a CIA je izumila bitcoin.

Pa, kako se ispostavilo, CIA je ipak uključena u kriptovalute, čak i ako nije pokrenula bitcoin.

Tijekom jučerašnjeg CEO summita Wall Street Journala, ravnatelj Središnje obavještajne agencije William Burns priznao je da CIA ima više projekata za praćenje kriptovaluta.

Odgovarajući na pitanje je li obavještajna agencija bila u stanju ograničiti napade ucjenjivačkim softverom koji su dolazili iz inozemstva, Burns je rekao da je njegov prethodnik pokrenuo niz različitih projekata usmjerenih na kriptovalute i pokušaj sagledavanja posljedica drugog i trećeg reda te da pomažu kolegama u drugim dijelovima američke vlade, pri čemu pružaju čvrste obavještajne podatke o onome što saznaju.

Ransomware je vrsta zlonamjernog softvera dizajniranog za isključivanje računala ili mreže do primitka plaćanja, često u Bitcoinu ili kriptovaluti za privatnost Monero. Napadi su ove godine ugasili veliki naftovod, pogone za preradu mesa i IT infrastrukturu poduzeća. Bidenova administracija u lipnju je ransomware označila prioritetom i rekla da će koristiti metode praćenje kriptovaluta kako bi ga riješila.

Burns nije pojasnio na kojeg prethodnika misli. Još pet osoba vodilo je agenciju, uključujući Johna Brennana, Mikea Pompea i Ginu Haspel. Ipak, najsličnija referenca je na njegovog neposrednog prethodnika, Davida Cohena.

Cohen, kojeg je predsjednik Biden izabrao za vršitelja dužnosti direktora od siječnja do ožujka ove godine, prethodno je radio u ministarstvu financija koje je nadgledalo Ured za kontrolu strane imovine i Mrežu za borbu protiv financijskog kriminala, koje su upozorile tvrtke da ne provode plaćanje ransomwareu. Drugim riječima, on je upravo tip osobe koja bi CIA trebala za prikupljanje informacija o kriptovalutama.

Michael Morell, koji je bio vršitelj dužnosti direktora agencije u dva navrata pod predsjednikom Obamom, također vidi vrijednost bitcoina za obavještajnu zajednicu.

Ranije ove godine, Morell je nazvao blockchain tehnologiju 'blagodatom za nadzor' u izvješću koje je objavilo Kripto vijeće za inovacije pod vodstvom Coinbasea i Squarea. Izvješće je branilo kriptovalute od tvrdnji da je njezina najbolja upotreba za zločinački pothvat. Umjesto toga, javna priroda transakcija čini ga nedovoljno iskorištenim forenzičkim alatom vlada da identificiraju nezakonite aktivnosti.

Burns je bio nejasan što točno CIA radi. Na primjer, proučava li mreže ili ih pokušava poremetiti?

- Jedan od načina da se dođe do napada ransomwareom i odvrati ih je da biste mogli doći do financijskih mreža koje koriste mnoge od tih kriminalnih organizacija, a to se odnosi i na pitanje digitalnih valuta - dodao je Burns.