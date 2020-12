Cijene nafte rastu šest tjedana zaredom, barel najskuplji od početka koronakrize

Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i prošloga tjedna, šestoga zaredom, jer se trgovci nadaju da će se uskoro, zahvaljujući cijepljenju protiv covida-19, gospodarska situacija normalizirati, a potražnja za 'crnim zlatom' porasti. Cijena barela na londonskom tržištu prošloga je tjedna porasla 1,5 posto, na 49,97 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,7 posto, na 46,57 dolara. Cijene nafte porasle su šest tjedana zaredom, što je njihov najduži pozitivni niz od lipnja.

Tijekom tjedna cijena barela na londonskom tržištu dosegnula je i 51 dolar, što je njezina najviša razina od prvog dijela ožujka i izbijanja koronakrize. Cijene su u usponu od kada su objavljene vijesti o razvoju prvog cjepiva protiv koronavirusa, što je potaknulo nadu da će se uskoro gospodarske aktivnosti u svijetu normalizirati, a potražnja za 'crnim zlatom' porasti. Cijepljenje je prošloga tjedna počelo u Britaniji, a ovih se dana očekuje i početak cijepljenja u SAD-u.

Poticajno na cijene utječu i očekivanja da će uskoro američki Kongres prihvatiti nove poticajne gospodarske mjere. Doduše, republikanci i demokrati još nisu postigli dogovor, no analitičari kažu da će dodatni paket poticajnih gospodarskih mjera biti usuglašen prije ili kasnije.

U međuvremenu su zbog daljnjeg brzog širenja koronavirusa mnoge savezne države u SAD-u, među kojima i Kalifornija, uvele nove restriktivne mjere, što će usporiti oporavak gospodarstva od koronakrize. Stoga su na kraju tjedna cijene nafte izgubile dio dobitaka od prethodnih dana. Tim više što se očekuje povećanje ponude nafte. Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici, na čelu s Rusijom, nedavno su dogovorili da će od siječnja povećati proizvodnju za 500.000 barela dnevno.

To je, doduše, manje u odnosu na prvotno planiranih 2 milijuna barela, no trgovci su se nadali da će sasvim odustati od povećanja proizvodnje. Uz to, posljednjih mjeseci raste proizvodnja u SAD-u. U petak je kompanija Baker Hughes izvijestila da je prošloga tjedna broj aktivnih naftnih i plinskih postrojenja povećan već 12. tjedan od posljednjih 13, i to za 15 postrojenja, na ukupno 338, najvišu razinu od svibnja.

To je, doduše, i dalje znatno manji broj aktivnih postrojenja nego na početu godine, no otvaranje novih postrojenja pokazuje da proizvođačima odgovara rast cijena te da bi se trend povećanja proizvodnje mogao nastaviti.

Cijene ovise o tempu oporavka gospodarstava

U travnju su zbog koronakrize cijene nafte potonule na najniže razine u posljednjih 20-ak godina. No, kasnije su nadoknadile velik dio tih gubitaka, zahvaljujući golemim fiskalnim i monetarnim poticajnim mjerama u najvećim svjetskim gospodarstvima, što je potaknulo oporavak gospodarskih aktivnosti, a time i potražnje za naftom.

Daljnje kretanje cijena nafte ovisit će ponajviše o tome koliko će se brzo svjetsko gospodarstvo, a time i potražnja za naftom oporavljati od koronakrize.