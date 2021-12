Crypto.com: Od bloga do najbrže rastuće platforme za kriptovalute u samo četiri godine

Prije manje od četiri godine, Crypto.com je bio tek osobni blog profesora informatike sa Sveučilišta Pennsylvania, a danas je Crypto.com 'najbrže rastuća platforma za kriptovalute na svijetu' čije će ime biti istaknuto na jednom od najatraktivnijih sportskih terena u SAD-u, dvorani Staples Center.

Tvrtka Crypto.com osigurala je prava na ime dvorane na dugih 20 godina, pa će se od 25. prosinca Staple Centar nositi ime u Crypto.com Arena. Sve to koštalo je ovu kripto tvrtku oko 700 milijuna dolara, što je jedan od najvećih iznosa ikad plaćenih za prava na imenovanje sportskog mjesta.

No, to nije prvi izlet tvrtke u sport. Prošle godine, tvrtka je potpisala 100 milijuna dolara vrijedan sponzorski ugovor s Formulom 1, kao i 175 milijuna vrijedan ugovor s najvećom MMA organizacijom na svijetu UFC-om (Ultimate Fighting Championship). Također, tvrtka je partner i mnogim sportskim timovima u NFL-u. No, ni to nije sve. Prošla godina za Crypto.com tvrtku je obilježena marketinškim napadima, pa uz sve nabrojeno, potpisan je i ugovor s talijanskom nogometnom Serijom A kojim je Crypto.com postao prvi 'inovativni i tehnološki' partner talijanskog nogometa.

U samo dvije godine, tvrtka je od gotovo nepoznate kripto mjenjačnice postala glavni sponzor mnogih sportskih natjecanja, liga i klubova.

Tvrtka Crypto.com osnovana je 2016. godine kao start up naziva Monaco kojega je pokrenuo je Kris Marszalek. Danas je to kripto mjenjačnica koja nudi digitalne novčanike, kripto kartice i sve ostale novotarije povezane s kriptovalutama i opslužuje više od 10 milijuna korisnika. Sjedište ima u Singapuru, ali ima adrese na Malti, Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.

Inače, u svojoj prvoj verziji kao Monaco, tvrtka je nudila brendirane debitne Visa kartice koje su se mogle 'napuniti' kriptovalutama. Sredstva je Marszalek prikupio kovanjem (minting) vlastitog tokena kojega je ponudio u inicijalnoj ponudi kovanica (ICO) 2017. godine. To je očito bilo iznimno uspješan potez jer je bilanca tvrtke sredinom 2018. iznosila oko 200 milijuna dolara.

No, te 2017. dogodio se veliki pad cijena kriptovaluta pa je Marszalek odlučio rebrendirati Monako. Kontaktirao je Matta Blazea, tadašnjeg profesora kriptografije na Sveučilištu Pennsylvania, koji je posjedovao naziv domene crypto.com, ali se dotičnom nije svidjela ideja o prodaji domene a i javno je prezirao novu digitalnu zlatnu groznicu. Ipak, nakon nagovaranja (novcem) Blaze nije mogao odoljeti pa je u blogu iz srpnja 2018. godine napisao je da je 'dobio veći niz ponuda, od kojih su mnoge bile očito neozbiljne, ali neke od njih su, iskreno govoreći, privukle pozornost, za domenu crypto.com'. Rekao je da je 'odbacio većinu njih, ali je postajalo sve jasnije da zadržavanje domene za mene ima sve manje smisla'.

U jednom zajedničkom intervju koji se održao putem video poziva Blaze, sada profesor na Sveučilištu Georgetown i Marszalek su odbili komentirati koliko je plaćeno za samu domenu, ali pretpostavlja se da su u igri bili milijuni.

Marszalek je 42 godišnji poduzetnik rodom iz Poljske koji zarađuje uzimajući naknadu od transakcija na stranici crypto.com ali ne otkriva o kakvim se profitima radi.

- Kao i kod svih poslova s kriptovalutama ove i prošle godine, tržište je bilo fenomenalno - rekao je i dodao da je prihod Crypto.com između travnja i lipnja bio oko četvrtine prihoda Coinbasea, vodeće burze kriptovaluta, koja je u tom razdoblju ostvarila 2,2 milijarde dolara prihoda.

Crypto.com je tek deveta najveća mjenjačnica kriptovaluta po dnevnom obimu trgovanja, ako je vjerovati stranici CoinMarketCap koja prati trgovanje kriptovalutama ali je streloviti rast cijena kriptovaluta te sve više ljudi koji u njih ulažu omogućio tvrtki da u kratkom vremenu postane marketinški div koji pod sobom ima vrhunske sportske klubove i lige.