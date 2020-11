DHL Express očekuje rekordni vrhunac sezone u globalnoj trgovini

DHL Express, vodeći svjetski pružatelj ekspresnih usluga, očekuje do sada najveći broj internetske kupovine i otpreme tijekom nadolazećeg vrhunca sezone 2020.



Stalno rastuće globalizacija i digitalizacija rezultiraju velikim rastom broja trgovaca koji prodaju globalno i putem internetskih online trgovina, poput aplikacija za kupovinu putem kojih kupci mogu birati između ponuda širom svijeta. Kao posljedica toga, prekogranična trgovina kontinuirano raste tijekom posljednjih godina. Nadalje, zbog ovogodišnjih neizvjesnosti uzrokovanih pandemijom, potrošači preusmjeravaju svoje aktivnosti kupovine u internetski svijet više nego ikad prije.

To će se posebno odnositi na nadolazeće popularne mega dane kupovine poput "Crnog petka" i "Cyber ponedjeljka", kao i na cijelu božićnu sezonu kupovine. Kao rezultat toga, DHL Express očekuje rekord na području e-trgovine širom svijeta. Nakon već ostvarenog rasta obujma e- trgovine od oko 35% u 2020. godini, nadolazeći vrhunac sezone dodatno će povećati e-trgovinu što će rezultirati preko 50% većim brojem pošiljaka u odnosu na prošlogodišnji isti period.

- Megatrendovi poput globalizacije i digitalizacije imaju ogroman utjecaj na globalnu trgovinu. Posljednjih desetljeća vidjeli smo kako su globalizacija, povećana trgovina i interakcija podigli prosperitet i izbor, smanjili siromaštvo, njegovali raznolikost i obogatili živote. Misija DHL Expressa je omogućiti globalnu trgovinu i podržati naše klijente tijekom najvažnijih dana za njihovo poslovanje. Pobrinuli smo se da roba bude isporučena što je brže moguće, a božićni pokloni dostavljeni na vrijeme kućanstvima širom svijeta. Ponosni smo na naše zaposlenike i kurire koji predano rade kako bi ispunili našu misiju povezivanja ljudi i poboljšanja njihovog života. U vremenima kada koronavirus pogađa i gospodarstvo i privatni život, zalaganje zaposlenika je neprocjenjivo - objašnjava John Pearson, CEO DHL Express.

Za više od 100.000 zaposlenika širom svijeta u više od 220 zemalja i teritorija, DHL Express poduzeo je brojne mjere predostrožnosti, ne samo na razini pribavljanja maski za lice i dezinfekcijskih sredstava, već i provođenja mjera poput fizičke distance i rada od kuće za one odjele gdje je to moguće. Također, tvrtka je razvila siguran način isporuke primateljima pošiljaka bez potrebe potpisa. Sve navedeno osigurava kontinuitet poslovanja za DHL-ove klijente i globalnu trgovinu.

Učinci Covid-19 na internetsku kupovinu rezultirat će većom količinom i ranijim početkom vrhunca sezone

Ne iznenađuje da broj e-trgovine raste, jer je taj trend već bio vidljiv tijekom posljednjih godina. Međutim, zbog COVID-19 broj pošiljaka izuzetno se povećao, više nego što se očekivalo. Kako DHL Express posluje širom svijeta, tvrtka je uvijek u mogućnosti pratiti ovaj razvoj u drugim regijama i zemljama svijeta. Brojevi tijekom najvažnijih prilika za kupovinu s početka ove godine već su pokazali porast internetske prodaje za najmanje 35%.

- Covid-19 i njegovi utjecaji kao npr. Uvođenje policijskog sata ili fizičkog distanciranja doveli su do velikih promjena u maloprodajnom sektoru u cijelom svijetu. Kao posljedica toga, kupovno ponašanje potrošača, ali i B2B klijenata, značajno se promijenilo i sve više premještalo u internetski svijet. Iz perspektive e-trgovine, neki bi čak mogli reći da je Covid-19 doveo 2030. do 2020., s internetskom kupovinom i potrebnom isporukom kao novom normalom. To se ne odnosi samo na B2C trgovce na malo već i B2B e-trgovine. Pogotovo u ovim danima neizvjesnosti, mnoge divovske trgovine koristit će online trgovinu sa svojim promocijama prodaje. To će utjecati i na vrhunac sezone, a kupci će većinom zamijeniti fizički odlazak u trgovine s online kupovinom kako bi postigli najbolje ponude i brze isporuke - kaže Michiel Greeven, EVP Global Sales DHL Express.

DHL Express je spreman pružiti brze i pouzdane usluge

Suočeni s tako rastućim količinama pošiljaka i paralelno širenjem Covid-19 širom svijeta, izazovi za logističke tvrtke su veliki. Uz dosljedno promatranje situacije i fleksibilno upravljanje mjerama predostrožnosti radi zaštite zaposlenika, do sada nezabilježen broj pošiljki predstavlja dodatni izazov za logistiku. Kako bi se pripremio, DHL Express je zaposlio više od 10.000 novih zaposlenika na globalnom nivou. Zahvaljujući godišnjim ulaganjima u infrastrukturu kao što su sortirni centri, zrakoplovi, vozila i vrhunska tehnologija, tvrtka je uspjela značajno smo povećali kapacitete kako bis mogla upravljati nadolazećim količinama.

- Već dugi niz godina vidimo veliku potražnju od internetskih trgovaca za našim ekspresnim uslugama, a posljedično i velik rast broja pošiljaka u našoj globalnoj Express mreži. Godišnje uložimo oko milijardu eura kako bismo udovoljili zahtjevima naših klijenata i isporučili njihovu robu u najbržem mogućem tranzitnom vremenu širom svijeta. Zahvaljujući usmjerenosti zaposlenika na naše klijente i našim najsuvremenijim operacijama, naš rast rezultat je izvrsne kvalitete usluge i naša je mreža spremna za nadolazeći vrhunac sezone. Čak i u vrijeme drugog vala globalne pandemije osigurat ćemo nesmetan nastavak poslovanja naših klijenata i sigurnost globalne trgovine - kaže EVP Global Network Operations and Aviation DHL Express.

Kako bi se nosio visokim zahtjevima isporuke pošiljaka e-trgovine, kao i vrlo važnih zaštitnih i medicinskih proizvoda, potreban je velik dodatni broj letova teretnih zrakoplova; također jer je većina putničkih zrakoplova još uvijek prizemljena. Zato je DHL Express značajno povećao broj svojih dnevnih letova. Ove godine tvrtka je stavila u upotrebu četiri nova širokotrupna zrakoplova modela B777 F, a dodatna dva se očekuju sljedeći mjesec. Ovih šest dodatnih zrakoplova omogućuje tvrtki više od 3.000 dodatnih interkontinentalnih letova godišnje.