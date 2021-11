DHL Express proglašen najboljim poslodavcem na svijetu

DHL Express, vodeći svjetski pružatelj usluga međunarodne ekspresne dostave, zauzeo je prvo mjesto na popisu najboljih svjetskih poslodavaca koju svake godine objavljuje Institut Great Place to Work™ (GPTW) u suradnji s časopisom Fortune, navodi se u priopćenju. Ovo priznanje kruna je politike kontinuiranog unapređenja i ulaganja u svoje zaposlenike koju DHL Express njeguje više od 10 godina te koja je naposljetku rezultirala skokom s 8. mjesta koje je društvo zauzelo 2017. na vodeće mjesto 2021.

– Od 2009. DHL Express prošao je eru transformacije koja se temeljila na strategiji Fokus. Cilj strategije bio je motivirati zaposlenike društva te postati njihov prvi izbor među poslodavcima – kaže John Pearson, izvršni direktor DHL Expressa.

– Za društvo koje zapošljava 111.000 ljudi u 220 država koji rade u različitim modelima rada, bio je to hrabar potez. Ono što me svaki dan pokreće jest povjerenje u naše zaposlenike i njihova sposobnost da našim klijentima i jedni drugima pruže izvrsnost u radu. Čestitam svim našim kolegama koji su ovo omogućili i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovogodišnjoj anketi. Nikad nisam bio ponosniji što sam dio ovog društva – dodaje Pearson.

Cijeniti rad svojih zaposlenika ono je čemu DHL Express pridaje iznimnu važnost. Transformacijska strategija Fokus samo je jedan od mnogih inovativnih programa DHL-a čija je vrijednost ovim priznanjem prepoznata. Strategija Fokus DHL Expressa usmjerena je postizanju cilja Grupacije Deutsche Post DHL, a to je postati vodeći poslodavac, investitor i pružatelj usluga na svijetu. Ključ DHL-ova uspjeha je program Certificirani međunarodni specijalist (Certified International Specialist - CIS) koji je pokrenut 2009. Program CIS za cilj ima ubrzati razvoj kulturološkog i razvojnog DNK koji se temelji na usmjerenosti na klijenta i zadobivanja njihova povjerenja. Program, čiji su predavači viši voditelji društva, sastoji se od poticajne obuke i predstavljanja sadržaja iz područja angažiranosti zaposlenika, poslovnog ohrabrivanja, prepoznavanja i nagrađivanje ponašanja zaposlenika koja su društvu korisna.

– Jedan od ključnih elemenata naše strategije jest usmjerenost na ljude koji rade za DHL Express. Bez angažiranosti naših divnih zaposlenika zasigurno ne bismo mogli isporučiti izvrsnost usluga koje danas nudimo svojim klijentima – kaže Regine Büttner, izvršna potpredsjednica Odjela ljudskih resursa DHL Expressa.

– Iznimno smo ponosni na razvoj inicijativa kao što su Digital People, Developing People, Diverse People, Healthy People i Giving Back to People i kad vidimo plodove truda našeg Odjela za ljudske resurse – dodaje Büttner.

– Grupacija Deutsche Post DHL ponosna je što je DHL Express proglašen najboljim svjetskim poslodavcem na rang-listi za 2021. Naše kolege koje povezuju ljude i unaprjeđuju životni standard diljem svijeta naša su najveća prednosti dok je njihova angažiranost i motivacija preduvjet za održivi razvoj. Društvo DHL Express primjer je društva usmjerenog na ljude i zaposlenike te inspiracija svima nama. Iznimno mi je drago što su nas naši zaposlenici nagradili prvim mjestom u ovogodišnjoj anketi za najboljeg poslodavc – objašnjava Thomas Ogilvie, voditelj Odjela ljudskih resursa Grupacije Deutsche Post DHL.

Globalna pandemija stavila je golemi pritisak na zaposlenike u logistici. Priznanje koje smo dobili osvojivši prvo mjesto na rang-listi Najboljeg poslodavca na svijetu 2021. potvrda je snage kulture DHL Expressa. Anonimnom anketom ocjenjuje se iskustvo zaposlenika u kategorijama pravednosti, kredibiliteta, poštovanja, ponosa i zajedništva na radnom mjestu. U anketi su također bile uključene inicijative i programi koji jačaju kulturu društva. Anketa GPTW-a također se osvrnula na povećanje motivacije zaposlenika i razine njihove angažiranosti, a društvo je premašilo postotak pozitivne ocjene iz 2020. godine koji je iznosio 93 posto. DHL Express fokusirao se na sigurnost radnog mjesta i dobrobit zaposlenika u ovom izazovnom razdoblju osiguravajući svojim zaposlenicima sigurnost, povezanost i podršku.

– Biti najbolji poslodavac nikad nije bilo važnije, no istovremeno ni teže – kaže izvršni direktor Instituta Great Place to Work™ Michael C. Bush.

– DHL Express dokazao je da kad stojiš uz svoje zaposlenike, oni onda stoje uz vaše klijente. Naime, 94 posto DHL-ovih zaposlenika kaže kako su njihovi klijenti ocijenili uslugu koju pružaju 'izvrsnom' čime je premašena globalna referentna točka od 86 posto – dodaje Bush.

Kako bi se društvo okrunilo titulom Najboljeg poslodavca na svijetu, ono mora zauzeti prvo mjesto na nacionalnoj rang-listi najboljih poslodavca. Ovo priznanje temelji se na podacima koji su dobiveni putem anonimnih upitnika kojima se ocjenjuje zadovoljstvo zaposlenika u pogledu povjerenja, inovativnosti, vrijednosti i vođenja društva. Društva se također ocjenjuju prema načinu na koji održavaju uključivo radno okruženje za sve zaposlenike bez obzira na to tko su ili koja je njihova uloga u društvu. Ove godine, pandemija koronavirusa fokus je stavila na fizičko i mentalno zdravlje, kako poslodavaca tako i zaposlenika.