DHL-ov indeks globalne povezanosti 2020. signalizira oporavak globalizacije uzrokovane COVID-19

DHL i NYU Stern School of Business objavili su DHL-ov indeks globalne povezanosti 2020 (GCI). Sedmo izdanje izvješća, prva je sveobuhvatna procjena globalizacije tijekom pandemije COVID-19. Izvješće prati međunarodne tokove trgovine, kapitala, informacija i ljudi u 169 zemalja i teritorija. Nakon stabilnosti u 2019. godini, trenutne prognoze impliciraju da će indeks značajno pasti u 2020. godini zbog učinka COVID-19 na društva, poput zatvorenih granica, zabrane putovanja i prizemljenja putničkih zrakoplovnih kompanija. Unatoč tome, pandemija vjerojatno neće uzrokovati razinu povezanosti u svijetu ispod one tijekom globalne financijske krize 2008. - 2009. Trgovinski i kapitalni tokovi već su se počeli oporavljati, a međunarodni su tokovi podataka porasli tijekom širenja pandemije jer su osobni kontakti prešli na internet, pojačavši međunarodni internetski promet, telefonske pozive i e-trgovinu.

- Trenutna kriza pokazala je koliko je međunarodna povezanost neophodna za održavanje globalne ekonomije, osiguravanje sredstava za život i pomaganje tvrtkama u jačaju trgovanja - rekao je John Pearson, CEO of DHL Express.

- Povezani opskrbni lanci i logistika igraju ključnu ulogu u održavanju pokretljivosti svijeta i stabilizaciji globalizacije, posebno u vrijeme ove krize što nas podsjeća na potrebu da budemo spremni za bilo koji izazov. Nedavno otkriće cjepiva usmjerilo je pozornost na važnost brze i sigurne medicinske logistike ovisnoj o svjetskoj međusobno povezanoj mreži koja učinkovito osigurava međunarodnu distribuciju - dodao je Pearson.

Iako je COVID-19 poremetio poslovanje i život širom svijeta, nije prekinuo temeljne veze koje povezuju države.

- Ovo izvješće pokazuje da globalizacija nije propala 2020. godine, ali je pandemija transformirala, barem privremeno, način povezanosti zemalja. Također, izvješće pokazuje opasnosti prekida svjetske povezanosti kao i hitnu potrebu za učinkovitijom suradnjom u svjetlu globalnih izazova - komentira Steven A. Altman, Senior Research Scholar and Director of the DHL Initiative on Globalization at the NYU Stern School of Business.

- Jača globalna povezanost mogla bi ubrzati svjetski oporavak uzrokovan COVID-19, jer zemlje koje se više povezuju s međunarodnim tokovima teže bržem gospodarskom rastu - kaže Altman.

COVID-19 stres test globalizacije: Digitalni tokovi rastu, trgovina i kapitalni tokovi se oporavljaju, protok ljudi naglo pada

Predvidljivo, zaključavanja i zabrane putovanja radi suzbijanja širenja virusa dovele su do nezapamćenog kolapsa tokova ljudi u 2020. godini. Očekivani pad broja ljudi koji putuju u strane zemlje je 70 posto manji u 2020. godini, prema najnovijoj prognozi UN-a. Međunarodni se turizam možda neće vratiti na svoju predpandemijsku razinu do 2023. Suprotno tome, trgovina, kapital i protok informacija iznenađujuće su se dobro održali. Međunarodna trgovina snažno se oporavila nakon naglog pada na početku pandemije i ostaje okosnica svjetskog gospodarstva.

Tokovi kapitala teže su pogođeni. Tokovi izravnih stranih ulaganja (FDI), koje se odražavaju na tvrtke koje kupuju, grade ili investiraju u operacije u inozemstvu, mogli bi ove godine pasti za 30-40 posto, prema predviđanju UN-a. Međutim, politički odgovori vlada i središnjih banaka pomogli su stabilizirati tržišta. Digitalizacija je porasla s obzirom na to da je pandemija preusmjerila posao, igru ​​i obrazovanje na mrežu. Ljudi i tvrtke požurili su ostati digitalno povezani, potičući dvoznamenkasti porast globalnog internetskog prometa.

Europa je na vrhu ljestvice globalno povezanih zemalja

DHL-ov indeks globalne povezanosti koristi više od 3,5 milijuna podatkovnih točaka za praćenje globalizacije u 169 zemalja u razdoblju od 2001. do 2019. i mjeri globalnu povezanost svake zemlje na temelju veličine njezinih međunarodnih tokova u odnosu na veličinu domaćeg gospodarstva i u kojoj mjeri su njihovi međunarodni tokovi globalno ili uže usmjereni.