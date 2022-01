Dok neki milijarderi lete u svemir, jedan spašava Zemljane jeftinijim lijekovima

I dok milijarderi poput Jeffa Bezosa (Blue Origin) Richarda Bransona (Virgin Galactic) lete u svemir iz vlastitog gušta, kuneći se u društvenu odgovornost i zelene tehnologije, dok u isto vrijeme prže tone goriva za svoje kaubojske pothvate u svemiru, neki se drugi milijarderi okreću zaista prema društvu (na Zemlji) tražeći način na koji mogu pomoći, pogotovo u ovakvim vremenima u kojima se nalazimo posljednje dvije godine. Ove privatne avanture koje, iako se prodaju pod svemirske, a čak nisu ni to, ne koriste običnom čovjeku. Teško je povjerovati u priču kako je to za boljitak čovječanstva ili preteča za rješavanje nekih od najtežih svjetskih izazova, od klimatskih promjena, do siromaštva, gladi u svijetu i bolesti.

Kritičari svemirskih kauboja tvrde da je bolje sve te resurse iskoristiti na Zemlji dok oni koji ih podržavaju kažu kako će svemirska utrka između Bezosa i Bransona polučiti nove transformativne tehnologije i nove industrije koje s vremenom mogu dati trilijune svjetskom gospodarstvu. Uz dvojicu navedenih svemirskih kauboja tu je i Elon Musk sa svojim Space X-om, iako on još uvijek sam nije poletio sa Zemlje. No, i njega NASA navodi u priči pa kažu kako su upravo Space X od Muska i Blue Origin od Bezosa već sad zaslužni za jeftiniji način dolaska na rub svemira tj. do niže orbite. No, što to sve znači za običnog čovjeka? Apsolutno ništa.

Ludi Maverick

Zato se sad vraćamo na jednog milijardera koji svoj doprinos društvu ipak vidi tu na Zemlji. Radi se o Marku Cubanu, vlasniku NBA kluba Dallas Mavericks, milijarderu i investitoru koji je odlučio otvoriti online ljekarnu u kojoj će prodavati više stotina generičkih lijekova koji spašavaju živote po cijeni koja je apsolutno neočekivana ali će ju pozdraviti milijuni ljudi kojima su ovakvi lijekovi potrebni a koji ih inače ne mogu priuštiti.

Cubanov Cost Plus Drug Company ima u cilju ponuditi što više generičkih lijekova po što nižoj cijeni, kaže Cuban, a na pitanje o povratu ulaganja kaže da nema puno govora.

- Naš je izazov gurati cijene što niže a ne natjecati se ni s kim – kaže Cuban pa nastavlja da je njegov KPI ili ključni pokazatelj uspješnosti manje stresa za pacijente koji će na ovaj način doći do prijeko potrebnih lijekova po niskim cijenama.

Tvrtka trenutno nudi generičke verzije lijekova za sve, od migrene preko HIV-a do kontracepcije, ali nema posebnog prioriteta za one na popisu osim što se mogu i trebaju ponuditi jeftinije, objasnio je Cuban. Nema odbora koji odlučuje koji su uvjeti sljedeći na popisu ili nešto slično, dodaje.

Što se samih cijena tiče, pogledom na Cubanovu online ljekarnu može se vidjeti da su lijekovi zaista iznimno jeftini, a cijene se kreću od 3 do 40 dolara. Recimo, lijek Imatinib, generični pandan Gleevecu, inače lijeku za rak koji košta 2500 dolara u SAD-u, u Cubanovoj ljeakrni košta samo 17 dolara.