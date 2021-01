Donald Trump - Prvi predsjednik u povijesti koji je opozvan dvaput

Zastupnički dom američkog Kongresa glasao je u srijedu za opoziv predsjednika Donalda Trumpa zbog poticanja na prošlotjedni napad njegovih pristaša na Kapitol. Trump je time postao prvi predsjednik u povijesti koji je opozvan dvaput. Do ovakvog ishoda, koji je bio očekivan, došlo je samo sedam dana prije isteka Trumpova mandata.

Za opoziv su bila 232 zastupnika, među kojima i deset republikanaca. Protiv ih je bilo 197.

Zastupnički dom glasao je o jednoj formalnoj optužbi za opoziv - 'poticanju na pobunu' - koja se odnosi na Trumpov govor tisućama njegovih pristaša 6. siječnja nedugo prije nego su oni nasilno upali u zgradu Kongresa, prekinuvši sjednicu na kojoj je trebala formalno biti potvrđena pobjeda Joea Bidena na izborima 3. studenoga. U sukobima je život izgubilo pet osoba. Tijekom svog govora Trump je ponavljao lažne tvrdnje o namještanju izbora i pozivao svoje pristaše da marširaju na Kapitol.

Predsjednica američkog Kongresa Nancy Pelosi pozvala je tijekom rasprave zastupnike da opozovu Trumpa, rekavši da on mora odgovarati za poticanje na prošlotjedni nasilni napad na zgradu Kongresa.

- Znamo da je predsjednik SAD-a potaknuo taj ustanak, tu oružanu pobunu protiv naše zemlje. On mora otići. On je očita i stvarna prijetnja naciji koju svi volimo - izjavila je Pelosi.

Dodala je da Trump vodi 'rat protiv demokracije' i da je na zgradu Kongresa nahuškao 'pobunjenike' i 'unutarnje teroriste'.

Za vrijeme trajanja sjednice Zastupničkog doma sigurnost oko Kapitola bila je maksimalno pojačana.

Trump je tako postao prvi američki predsjednik koji je dva puta opozvan u Zastupničkom domu Kongresa, no male su šanse da se opoziv potvrdi dvotrećinskom većinom u Senatu koji će ionako do 20. siječnja, kad na dužnost stupa Joe Biden, biti pod republikanskom kontrolom. Senat bi, međutim, mogao Trumpu zabraniti da se drugi put kandidira za dužnost jer je za to potrebna obična većina.

Trump, jedan od samo trojice predsjednika protiv kojih je pokrenut postupak opoziva, prvi je kojemu se to dogodilo dvaput. Dosad nijedan američki predsjednik nije izbačen iz Bijele kuće opozivom.

Trojica - Trump 2019., Bill Clinton 1998. i Andrew Jackson 1868. - opozvani su u Zastupničkom domu ali su oslobođeni u Senatu.

Trump nakon opoziva osudio prošlotjedno nasilje

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu navečer osudio je nasilje koje se prošlog tjedna odvilo na Kapitolu, a u videoporuci objavljenoj na Twitteru nije spomenuo opoziv koji je izglasao Zastupnički dom Kongresa.

- Želim biti vrlo jasan, nedvosmisleno osuđujem nasilje koje smo mogli vidjeti prošlog tjedna. Nasilje i vandalizam apsolutno nemaju mjesta u našoj zemlji niti u našem pokretu - poručio je američki predsjednik.

Snimljenu videoporuku objavio je na Twitter računu Bijele kuće, nakon što mu ta platforma trajno izbrisala njegov predsjednički korisnički račun. Trump u poruci nije komentirao svoj opoziv koje je u srijedu izglasao Zastupnički dom američkog Kogresa zbog poticanje na pobunu.

Ta se formalna optužba odnosi na Trumpov govor tisućama njegovih pristaša 6. siječnja nedugo prije nego su oni nasilno upali u zgradu Kongresa, prekinuvši sjednicu na kojoj je trebala formalno biti potvrđena pobjeda Joea Bidena na izborima 3. studenoga. U sukobima je život izgubilo pet osoba.