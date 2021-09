Duolingo: Revolucija u svijetu ‘edutecha‘ s misijom da postane ‘Ulica Sezam za odrasle‘

Obiteljski paket, pet novih jezika, nova pisma, novi likovi i aplikacija za učenje matematike, samo su neke od novosti koje je na prošlotjednoj konferenciji 'Duocon' najavila vodeća edutech aplikacija Duolingo. No, to nisu jedini razlozi za slavlje te, na globalnoj razini, najpopularnije aplikacije za učenje stranih jezika. Potkraj srpnja Duolingo je postao javna kompanija koja je ulaskom na burzu premašila sve procjene o tržišnoj vrijednosti – prema posljednjim informacijama, procijenjena tržišna vrijednost od 3,6 milijardi dolara korigirana je na 6,5 milijardi.

Iako je riječ o zaista impresivnim brojevima, jedan od osnivača brenda Luis von Ahn novinarima Fast Companyja rekao je da tu još uvijek postoji golem prostor za rast budući da je tržište učenja stranih jezika golemo – njegova se vrijednost procjenjuje na 60 milijardi dolara na godinu, a sve se više brendova seli online, gdje Duolingo mora zadržati poziciju lidera. I to mu, zasad, jako dobro ide, jer je aplikacija što se tiče brendiranja, ali i storytellinga, koji je jednako važan u edukacijsko-tehnološkoj industriji kao i bilo kojoj drugoj, napravio prilično pametne poteze te tako postao sinonim za zabavno učenje (ta sintagma mnogima zvuči kao oksimoron).

Jasna misija

Stručnjaci za storytelling koji stoje iza konzultantske kuće All Good Tales nedavno su analizirali tržišni uspjeh aplikacije i prozvali brend jednim od globalnih junaka dobrog pričanja priča iako osnivači Luis von Ahn i Severin Hacker isprva nisu imali ambiciju stvoriti milijarde dolara vrijedan biznis. To se dogodilo naizgled spontano, ali zapravo kao rezultat jasne želje dvojca da učenje jezika učini jednostavnim, zabavnim, ali i besplatnim. Prije punih deset godina, u sklopu studentskog projekta kreirali su beta verziju aplikacije i pozvali svoje kolege, prijatelje i obitelj da se učlane. Ime Duolingo odabrali su jer spaja dvije latinske riječi duo (dva) i lingua (jezik) kako bi svima bilo jasno što aplikacija nudi – učenje drugog jezika. Te iste godine Luis von Ahn pozvan je da održi predavanje na konferenciji TED, na kojoj je predstavio ideju besplatnog učenja stranih jezika, odnosno Duolingo. Predavanje je pogledalo milijun ljudi, a više ih se od 300 tisuća prijavilo na beta verziju aplikacije. Godinu kasnije osnivači su aplikaciju lansirali svim korisnicima pametnih telefona te je tada počeo pravi uzlet – svakog mjeseca više od 200 milijuna korisnika završi sedam milijardi jezičnih vježbi na aplikaciji.

Također, aplikacija se upotrebljava u sto tisuća razreda u kojima učenici vježbaju svoje vještine i to prema personaliziranom programu, a učitelji prate njihov napredak i daju im potreban feedback. Sredinom 2014. Luis i Severin pokrenuli su Duolingo Test Centar unutar originalne aplikacije, preko kojeg korisnici mogu u roku od 48 sati i za svega 20 dolara testirati znanje stranog jezika. Kako su svojedobno izjavili osnivači brenda, budućnost edukacije je u mobilnoj tehnologiji jer je to najjeftiniji, ali i najučinkovitiji način da znanje dođe do krajnjega korisnika. Budući da aplikacije, kao alat, mogu doseći milijarde korisnika, lako je saznati koje su njihove potrebe, odnosno na koji način usavršiti aplikaciju kako bi bili što zadovoljniji. Tim koji stoji iza milijarde dolara vrijednog Duolinga kontinuirano usavršava lekcije, vježbe i tečajeve temeljem prikupljenih informacija, a cilj je postati najefikasniji sustav za edukaciju savršeno skrojen prema potrebama korisnika.

Lekcije iz 'storytellinga'

Kako piše ekipa iz All Good Tales, njihov uspjeh nudi nekoliko lekcija iz storytellinga, od kojih je prva, a možda i najvažnija, ta što je dvojac prepoznao potrebu publike i imao jasnu ideju što sa svojim brendom želi postići. Narod već stoljećima savladava nove jezike, ali je potreba za tim posebno narasla nakon globalizacije, koja je 'smanjila' planet, umrežila publiku u različitima krajevima svijeta. Međutim, sve do prije nekoliko godina da biste, kao odrasla osoba, mogli savladati neki strani jezik trebali ste raspolagati određenim budžetom; nedostatak novca većinu bi obeshrabrio da počne učiti strani jezik, upiše tečaj ili plaća privatne lekcije. S druge strane, nepoznavanje bilo kojeg drugog jezika osim materinjeg smanjuje mogućnosti zaposlenja te tako i povećanja prihoda.

Kako piše All Good Tales, Luis i Severin željeli su prekinuti taj krug i napraviti revoluciju u svijetu edukacije – ona mora biti besplatna i dostupna. No, jasna ideja nije jedini uvjet da storytelling, odnosno biznis postane uspješan. Dobre priče nema bez dobrog planiranja. Luis i Severin znaju kuda trebaju doći (besplatno učenje učiniti dostupnim svima), ali su taj put podijelili na mnogo manjih koraka. Tako, primjerice, postupno povećavaju broj jezika koji se mogu učiti na Duolingu, pomno biraju partnere kojima nude proizvod (škole), pa čak i prilično racionalno troše marketinški proračun – većina njihova marketinga svedena je na onaj dobri stari 'od usta do usta'. Ti mali koraci dobra su stvar budući da se, u slučaju pogreške ili krive odluke, stvar lakše može ispraviti. I na kraju, kako piše All Good Tales, podaci, odnosno data, prijatelj su svakoga dobrog storytellera.

Nova razina

Duolingo kontinuirano prikuplja podatke o svojoj publici (storytelleri moraju znati komu pričaju priču), ali i eksperimentira s pojedinim grupama. Tako, primjerice, različitim grupama korisnika aplikacije nudi različite tipove tečajeva, a potom uspoređuje rezultate ne bi li saznao koja je metoda uspješnija. Sustav Duolinga možda počiva na brojevima, jasno razrađenom sustavu, egzaktnim podacima, ali tu stranu aplikacije ne vide krajnji korisnici. Oni, naime, vide jednostavno, razigrano i simpatično sučelje, prepoznatljivu maskotu – zelenu sovu, a ako je suditi prema najavama iz kompanije taj će moment učenja igrom u Duolingu podići na potpuno novu razinu. Prema najavama iz kompanije, osnivači imaju novu misiju, a to je postati 'Ulica Sezam za odrasle'. Da podsjetimo, riječ je o globalno popularnom TV formatu u kojem su zanimljivi likovi pomoću priča, pjesama i interakcije klincima pred malim ekranima učenje nastojali učiniti zabavnim.

Duolingo će svoju 'Ulicu sezam' realizirati s devet novih zabavnih likova različite rase, dobi, religije i seksualnog opredjeljenja. Svaki od njih, od samohranog oca Eddyja do homoseksualca i stručnjaka za umjetnost koji se 'bolje povezuje s umjetnošću nego s ljudima', ima svoju priču, pomno razrađen karakter, pa čak i boju glasa i intonaciju. Ti će likovi, dakako, pomagati korisnicima na njihovu putu do savladavanja jezika, što će, nadaju se u Duolingu, aplikaciji dati još humaniji ton. U svakom slučaju, Duolingo nije samo junak storytellinga već zaista revolucionaran brend u svijetu u kojem se spajaju edukacija i tehnologija. Bilo bi zaista sjajno kad bi se tom tržištu priključilo što više startupova koji će, baš kao Duolingo, znanje učiniti besplatnim i dostupnim svima.