Dvije osobe uhićene zbog pranja kriptovaluta ukradenih hakiranjem Bitfinexa 2016.

Ministarstvo pravosuđa prije dva dana je objavilo da su dvije osobe uhićene pod optužbom za zavjeru za pranje kriptovaluta ukradenih tijekom hakiranja kripto mjenjačnice Bitfinex 2016. godine.

Do sada su snage reda zaplijenile preko 3,6 milijardi dolara vrijednih bitcoina povezanih s hakiranjem, navodi Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ).

- Uhićenja i najveća financijska zapljena odjela ikada pokazuju kako kriptovalute nisu sigurno utočište za kriminalce - izjavila je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Lisa O. Monaco.

- U uzaludnim naporima u održavanju digitalne anonimnosti, optuženici su prali ukradena sredstva kroz labirint transakcija kriptovaluta. Zahvaljujući pedantnom radu policije, odjel je još jednom pokazao kako može slijediti novac, bez obzira na oblik koji je potreban - nadodala je Monaco.

- Zadovoljni smo što je DOJ pronašao značajan dio bitcoina ukradenog tijekom hakiranja 2016. godine. Intenzivno surađujemo s DOJ-om od početka istrage ovog incidenta. Bitfinex namjerava pružiti daljnja ažuriranja o svojim naporima da dobije povrat ukradenog bitcoina kada novosti budu dostupne - rekao je glasnogovornik Bitfinexa.

Prema priopćenju DOJ-a, federalne snage reda uhitile su Ilyu Lichtensteina i njegovu suprugu Heather Morgan.

Iako biste očekivali da će kripto kriminalci ostati prikriveni, posebno oni koji su ukrali milijarde dolara u bitcoinu, to nije slučaj s ovim krivcima. Heater Morgan ima vrlo zanimljiv i neobičan CV za jednu kriminalku i hakericu. Ona je reperica, novinarka i TikTok infuencerica.

Trag koji je Morgan ostavila za sobom na društvenim mrežama, neprestano se dijeli među kripto zajednicom. Mnogi ne mogu vjerovati da iza hakerskog napada stoji ova otkačena žena. Njezini TikTok videozapisi govore sve.

Morganin LinkedIn profil opisuje ju kao serijsku poduzetnicu, SaaS investitoricu i nadrealisticu. Napominje da je diplomirala ekonomiju na UC Davisu i navodi svoje vještine kao 'Inside Sales' i 'Email Marketing'.

Morgan se također okušala kao novinarka, objavljujući članke za Inc i kao suradnica u Forbesu gdje je pisala o svemu, od hrane za dušu do strategija utjecaja do ironično, tema kako zaštititi svoje poslovanje od kibernetičkih kriminalaca.

Ilya Lichtenstein poznat je javnosti kao suosnivač MixRank-a, startupa s podrškom Y-Combinatora koji pomaže tvrtkama analizirati marketinške podatke o kupcima i konkurentima.

Obje osobe su iz New Yorka, te su optužene su za zavjeru za pranje novca i zavjeru za prijevaru SAD-a. Za ove optužbe predviđena je zatvorska kazna u trajanju od 20, odnosno pet godina.

Prema sudskim dokumentima, obje strane navodno su se urotile kako bi oprale 119.754 bitcoina, a svi su ukradeni s Bitfinex platforme kada je hakirana 2016. godine.

Tijekom samog hakiranja, preko 2.000 neovlaštenih transakcija poslano je na digitalni novčanik koji je bio pod kontrolom Lichtensteina, tvrde vlasti. Na kraju, i kroz 'kompliciran proces pranja novca', kažu iz DOJ-a, neka od tih sredstava završila su na tradicionalnim bankovnim računima kojima su upravljala i kontrolirala obje stranke.

Ostatak ukradenih sredstava, više od 94.000 bitcoina, ostala su na Lichtensteinovom novčaniku, Prema neslužbenim informacijama Lichtenstein je privatne ključeve držao na iCloud servisu.

Što se tiče načina na koji su sredstva premještena, savezne vlasti kažu kako su obje strane koristile 'brojne sofisticirane tehnike pranja'.

To je navodno uključivalo korištenje fiktivnih identiteta za postavljanje internetskih računa, korištenje računalnih programa za automatizaciju transakcija i polaganje ukradenih sredstava na račune na više mjenjačnica i darknet tržišta.

Par je tada navodno pretvorio bitcoin u druge kriptovalute, koje je DOJ opisao kao 'virtualne valute sa poboljšanom anonimnošću', kao i korištenje poslovnih računa sa sjedištem u SAD-u za legitimiranje njihove aktivnosti.

- Specijalni agenti IRS-CI Odjela za kibernetičke zločine još jednom su otkrili sofisticiranu tehniku pranja, omogućujući im da pronađu, pristupe i zaplijene ukradena sredstva, koja je dovela do najveće zapljene kriptovaluta do sada, vrijedne više od 3,6 milijardi dolara - rekao je šef IRS-kriminalističke istrage Jim Lee.