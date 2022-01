Evergrande se nakon problema s dugovima okreće proizvodnji električnih vozila

Nakon više od 25 godina nekretninskog biznisa, kineska tvrtka Evergrande o kojoj se posljednjih mjeseci pisalo zbog dugova od 300 milijardi dolara sada radi zaokret prema industriji električnih vozila. Izvršni direktor Evergrandea Hui Ka Yan je, naime, još u listopadu prošle godine spomenuo da Evergrande električne automobile želi učiniti svojom osnovnom djelatnošću u sljedećih 10 godina. Čini se da s tim planovima nipošto nisu htjeli čekati, budući da su već u srijedu 12. siječnja predstavili svoje prvo električno vozilo, dovršeno 12 dana prije roka.

Kako su objavili na svom blogu, a prenio Business Insider, električno kompaktno sportsko terensko vozilo (SUV) Hengchi 5 označava prekretnicu za Evergrande New Energy Vehicle Group, Evergrandeovu podružnicu koja nastoji ni manje ni više nego preoteti tron električnih automobila američkoj Tesli. Također su objavili i videozapis s proizvodne linije u svojoj tvornici u Tianjinu u sjevernoj Kini.

Važan korak

Dok je svijet s nestrpljenjem gledao što će se dogoditi s ovom prezaduženom tvrtkom, kojoj je na koncu i kineska vlada uskočila u pomoć s rekonstruiranjem, u podružnici za električne automobile radilo se punom parom. Predstavili su devet modela električnih vozila, ali samo je Hengchi 5 ušao u masovnu proizvodnju koju su prošlog mjeseca povećali. S jednim punjenjem vozilo može prijeći oko 700 kilometara, a košta manje od 200.000 kineskih juana što je otprilike jednako 200.000 kuna.

Još su u kolovozu 2020. iz Evergrandea izjavili da u roku od tri do pet godina žele postati najveća i najmoćnija automobilska grupa sa 'zelenim' pogonom na svijetu. Do 2025. godine žele isporučivati milijun automobila godišnje, a do 2035. godine i pet milijuna. Usporedbe radi, Tesla kao trenutno najvrjedniji proizvođač automobila na svijetu isporučila je oko 936.000 automobila u 2021. godini.

Premda je tržišna konkurencija jaka, ako se vozila Hengchi 5 budu dobro prodavala, to bi mogao biti tračak nade za Evergrande nakon višemjesečnih napora da održe svoje poslovanje, smatra to Eric Han, viši menadžer u tvrtci za poslovno savjetovanje Shanghai Suolei. Dodaje da je proizvodnja električnih automobila važan Evergrandeov korak za oporavak od financijskih problema.