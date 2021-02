Filmska industrija: Zbog pandemije studiji morali (privremeno) kapitulirati pred ‘streamingom‘

Ako je pandemija koronavirusa označila početak vjerojatno najtežeg vremena za avioprijevoznike valjda otkako je izumljen avion, onda filmska industrija i povezane djelatnosti nisu daleko od toga. Iz sasvim očitih razloga poslovni modeli koji se temelje na velikom broju ljudi u malome zatvorenom prostoru proživljavaju period iz najgore noćne more, pogotovo proizvođači filmskog sadržaja ponajprije namijenjenog prikazivanju u kinodvoranama, a onda i vlasnici kinodvorana. Era streaminga već je i prije pandemije bacila rukavicu tradicionalnomu modelu stvaranja filmova najprije za kinodistribuciju, onda za streaming-servise i televiziju, ali ​COVID-19 drastično je ubrzao taj prelazak (premda osmrtnicu filmovima snimljenima za veliko platno još ne treba ispisati).

Ironični obrat

Kino je dosad​ preživjelo nekoliko izazova jer nudi specifično iskustvo kojem velik dio ljudi ostaje vjeran i k tome postoji dobra vijest: mnogi su nakon prisilnog zatvaranja u domove shvatili da to i nije baš toliko uzbudljivo kao što su zamišljali. Ipak, u nuždi se ne bira pa se veliki Warner odlučio taktički povući i pustiti svoje hit-naslove istodobno u kina i na streaming-servise, koliko god se to šefovima studija duboko gadilo. No u suprotnome, unatoč ponovnom početku proizvodnje filmova nakon strogih karantena koje su to zaustavile, ne bi imao komu prikazati te filmove.

Opet, dakle, ono što je još početkom 2020. godine bilo nezamislivo, preko noći je postalo stvarnost. U pitanju je čak 17 filmova, uključujući nastavak legendarne trilogije 'Matrix', mjuzikl 'In the Heights' i neizbježni superherojski film 'The Suicide Squad' (svojevrsni reboot istoimenog filma iz 2016.).

– Znamo da je sadržaj krvotok kinoindustrije – komentirala je Ann Sarnoff, šefica Warner Medije, a prenosi Bloomberg – no moramo imati na umu da će većina kina u SAD-u vjerojatno raditi s reduciranim kapacitetom cijelu 2021.

S druge strane, taj potez i nije sasvim loš za Warner, koji je u vlasništvu AT&T-ja, zato što će, nedvojbeno, privući više pretplatnika na uslugu HBO Max​. Lijepo je ubirati iz dva vrta, ali ako već ne ide, povećanje jednog od njih druga je najbolja opcija. Riječ je o zaista ironičnom obratu s obzirom na to da su se kinoprikazivači grčevito godinama borili za očuvanje ekskluzivnosti prikazivanja novih filmova tri mjeseca, a sada su mnogi od njih na rubu bankrota i jednostavno ne mogu nastaviti tu borbu. Kad su i otvoreni, broj dopuštenih ljudi zbog epidemioloških mjera smanjuje im promet do neodrživosti, a kad se tomu doda strah ljudi od zatvorenih prostora, jasno je da trenutačno nisu ključan faktor u razmišljanju filmskih studija.

Preživljavanje do proljeća

Sasvim očekivano, vodećim lancima AMC-ju i Cinemarku dionice su nakon te vijesti dodatno potonule iako padaju otkako je virus počeo harati Amerikom. Obje dionice izgubile su oko 16 posto vrijednosti nakon objave iz Warnera. Prodaja ulaznica u 2020. godini pala je, prema procjenama Comscorea, za golemih 78 posto, na 2,2 milijarde u odnosu na isto razdoblje godinu ranije, pa u takvim uvjetima kinoprikazivači prihvaćaju tu varijantu kao manje od dva zla, jer može i gore – studiji mogu potpuno zaobići kinodvorane.

AMC titra na rubu bankrota cijelu godinu, ali uspio je prikupiti dovoljno kapitala da preživi do sljedećeg proljeća premda je, prema procjenama Uprave, potrebno još novca za preživljavanje do ljeta, kad se očekuje povlačenje epidemije. Raspon katastrofe najbolje ocrtava pad prihoda na 119 milijuna dolara u tom kvartalu u usporedbi s čak 1,32 milijarde dolara prihoda u istom razdoblju prošle godine. Od 600 dvorana u SAD-u otvoreno ih je 540, ali s prosječnom popunjenošću od 20 posto i radom samo tijekom vikenda.

Drugi veliki studio, Universal, nije išao toliko daleko kao Warner, ali dogovorio je s kinoprikazivačima rezanje razdoblja između prikazivanja filma u kinima i prelaska na druge platforme s više od dva mjeseca na samo 17 dana, s tim da će dio novca od online prikazivanja podijeliti s kinoprikazivačima. Interesantno, taj kombinirani model donio je više novca AMC-ju od Universalova filma 'Kajillionaire' nego da se film najprije tri mjeseca prikazivao ekskluzivno u kinima pa onda prešao na streaming-platforme (u tom slučaju AMC ne bi dobio ništa od online prikazivanja).

Filmovima trebaju kina

Neki manje sretni igrači morali su posegnuti za predstečajem, poput Studio Movie Grilla, koji će pokušati provesti restrukturiranje. Disney, koji je nedavno pokrenuo platformu Disney+ i bilježi goleme gubitke zbog zatvaranja svojih zabavnih parkova, odlučio je hit 'Mulan' premijerno prikazati na svojoj platformi i u kinima izvan SAD-a, ali, piše Bloomberg, nije zasad potpisao formalne nove aranžmane s kinoprikazivačima. Koliko god situacija bila loša za model koji je funkcionirao desetljećima i uspio odoljeti čak i žestokom naletu streaming-servisa, mnogi još nisu spremni otpisati kinoprikazivače premda će sve ovisiti o razvoju situacije u ovoj godini.

Ako cjepivo postigne učinak kakvom se svi nadaju i ljudi se relativno brzo počnu vraćati 'starom normalnom', prošla bi godina mogla postati samo ružno sjećanje i dobra priča za mlađe generacije. Osim toga, studiji trebaju kina bez obzira na uzlet streaminga jer samo taj oblik prikazivanja skupih filmskih hitova nudi dovoljan povrat investicije, stoga Warnerovo​ uvjeravanje da je to jednokratno rješenje drži vodu, a moguće je da povoljan razvoj situacije promijeni razmišljanja već sredinom sljedeće godine.

Primjer Kine u tom smislu svakako obećava. Nakon suzbijanja epidemije, čak i bez masovnog programa cijepljenja koji tek polako počinje, publika se uglavnom vratila u kina. Uostalom, Kina je lani postala najveće filmsko tržište na svijetu zahvaljujući brzom suzbijanju epidemije, no to je ionako zapisano u zvijezdama, neovisno o pandemiji.