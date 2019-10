Frans Timmermans želi uvesti porez na ugljik

Europska unija će odmah početi raditi na porezu na strane tvrtke koje onečišćuju okoliš kako bi zaštitila poduzeća iz EU-a koja nastoje ostvariti cilj klimatske neutralnosti do 2050., rekao je utorak visoki dužnosnik koji bi trebao preuzeti odgovornost za klimu u novoj Europskoj komisiji.

Frans Timmermans, koji je govorio na saslušanju u Europskom parlamentu koji ga treba potvrditi, vjerojatno će nadzirati europski zeleni plan, paket ekoloških i klimatskih politika u novoj Europskoj komisiji.

Kao dio toga plana porez na ugljik bi štitio europske kompanije od konkurencije iz drugih zemalja gdje su zaštite klime manje stroge.

- Isto tako bismo trebali biti spremni razmotriti druge instrumente, primjerice porez na ugljik na granici, kako bismo izjednačili uvjete za europske proizvode, rekao je Timmermans u uvodnom govoru europskim zastupnicima.

Upitan koliko je takav porez izvediv on je rekao kako vjeruje da je spojiv s propisima Svjetske trgovinske organizacije, ali da će Komisija to trebati istražiti.

- Moja je ideja reći našim međunarodnim partnerima: mi prelazimo na klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. Ako vi provodite iste mjere ili usporedive mjere koje idu u istom pravcu, ovo ćemo putovanje ostvariti zajedno, rekao je.

U protivnom suočit će se s usklađivanjem na granici temeljem ugljikova otiska njihovih proizvoda.

Kao korak prema klimatskoj neutralnosti do 2050., Timmermans je rekao kako bi cilj od 55 posto smanjenja emisija ugljika do 2030. bio poželjniji od onog "od najmanje 50 posto" kako ga je postavio predsjednik Komisije, ali je opet rekao kako će to Komisija morati istražiti.