Google, Facebok i Microsoft najviše troše na lobiranje u Europskoj uniji kako bi utjecali na nove, strože propise koji bi trebali ograničiti moć američkih tehnoloških divova, pokazalo je u utorak objavljeno istraživanje. Organizacije Corporate Europe Observatory i LobbyControl utvrdile su da 612 kompanija, skupina i udruga troši više od 97 milijuna eura godišnje na lobiranje kojim nastoji utjecati na europsku politiku prema digitalnoj ekonomiji.

Najviše troši Google, 5,75 milijuna eura, pokazalo je istraživanje. Slijede Facebook s 5,5 milijuna eura, Microsoft s 5,25 milijuna, Apple s 3,5 milijuna, Huawei Technologies Co Ltd s tri milijuna i Amazon.com Inc s 2,75 milijuna eura. Tvrtke su podatke dostavljale europskom registru za transparentnost do sredine lipnja ove godine. Potrošnja tehnološkog sektora na lobiranje nadmašuje čak i onu farmaceutskih i financijskih tvrtki, te proizvođača fosilnih goriva i kemikalija, koji su dosada bili najizdašniji, utvrdili su Corporate Europe Observatory i LobbyControl.

- Sve veći lobistički utjecaj velikih tehnoloških kompanija i digitalne industrije u cjelini odražava njihovu ogromnu i sve značajniju ulogu u društvu - zaključuju.

Podaci bi trebali zazvoniti na uzbunu i potaknuti zakonodavce u EU da postrože nacrte zakona i propise o lobiranju, upozoravaju dvije organizacije. Potrošnja je ogromna i valja strahovati da će platforme iskoristiti svoju moć kako bi njihov glas u raspravi o novim propisima za digitalne platforme nadjačao suprotstavljene i kritičke glasove, dodaju.

Google i Huawei istaknuli su u komentaru na istraživanje da podatke o lobiranju dostavljaju registru transparentnosti EU -a.

- Usvojili smo jasne mjere zaštite neovisnosti ljudi i organizacija koje sponzoriramo, uključujući zahtjev za otkrivanjem podataka o financiranju - priopćio je Google.

Europska unija bila je i ostaje važan dionik za Microsoft. Nastojimo biti konstruktivan i transparentan partner kreatorima europske politike, stoji u objavi američkog softverskog diva.

Facebook, Apple i Amazon nisu odmah komentirali istraživanje. Lobiranje tehnoloških kompanija usredotočuje se na ključni europski zakon o digitalnim tržištima, koji definira tehnološki divovi smiju, a što ne. Važan im je i zakon o digitalnim uslugama budući da od njih traži da ulože više napora u kontrolu objavljenog sadržaja.

Autori istraživanja upozoravaju na pristup ditigalnog sektora Europskoj komisiji, istaknuvši da su lobisti sudjelovali u tri četvrtine sastanaka dužnosnika EK o dva nacrta zakona, od njih ukupno 270. Napominju da određenu ulogu u promicanju narativa tehnološke industrije igraju i poslovne udruge, instituti, pa čak i političke stranke.